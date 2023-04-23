Боссы «Баварии» зашли в раздевалку после 1:3 от «Майнца». Кан, Салихамиджич и Хайнер говорили с игроками около 15 минут

Теги Бавария Майнц Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Герберт Хайнер Футбол

Руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».

Мюнхенская команда уступила «Майнцу» в 29-м туре Бундеслиги (1:3). 

После окончания этого матча президент «Баварии» Герберт Хайнер, генеральный директор клуба Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич зашли в раздевалку, чтобы поговорить с игроками. 

Боссы «Баварии» провели там около 15 минут.

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93 комментария

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Оливер Кан удаляет Роберту
И сказали "мы говно" ))
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Очки Дани Алвеса
Лол Тухель наверно такой «И тут что ли такие же клоуны, как в Лондоне»
+141
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Тимофей Кушнир
Спустя 15 минут руководство вышло с разбитыми губами.
+90
-2
+88
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Игореха Веселов
Ответ dudufufu
«Мы Боули»
Да Боули просто уверен, что чем больше команда сольет в этом сезоне, тем выше она будет летом на драфте!!
+85
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<~Inter~>
Удобно спихивать всё на игроков когда собственными руками дестабилизировали команду на самом ответственном отрезке сезона
+57
-2
+55
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Tun
Ответ Wekil Halylow
и почему уволили Наглесмана?
В раздевалку не пускал. Собственно и от Челси отказался пол этой же причине
+49
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софочка
Через 15 минут пришёл Боули с друзьями и Мудриком.
+44
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Рагим Гиримов
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Тупее футболиста чем Оливер Кан сложно было представить (кто смотрел тогда футбол, тот знает) и его додумались поставить генеральным? Лучше бы был уголовник Уле.
твой комментарий все же тупее всего
+39
-2
+37
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Лимит Лимитович
"Ну вы это, в защите поуже там, в атаке пошире играйте хоть"
+27
-1
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Фанат Сан-Марино
Короче говоря, фанатам Баварии надо прийти на базу с пейнтбольными ружьями, и надеяться на то, что Кан и Хасан тоже там будут
+24
-3
+21
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Mr Joker
Надеюсь заходили попрощаться
+17
-3
+14
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Wekil Halylow
и почему уволили Наглесмана?
+18
-5
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Дмитрий Гудков
И Мане такой, держите меня, сейчас я ему влеплю
+10
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kokakoka
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Тупее футболиста чем Оливер Кан сложно было представить (кто смотрел тогда футбол, тот знает) и его додумались поставить генеральным? Лучше бы был уголовник Уле.
Не люблю Баварию, но Кан - отличный футболист. Как управленец да, сейчас не справляется
+8
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Владислав
То есть в раздевалке «Баварии» оказались три клоуна разом?Там уже можно открывать цирк?
+10
-3
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Старик Стариканов
Провели экскурсию
+10
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Alex Sarus
Весь сезон Нагельсман выстраивал игру в атаке довольствуясь Шупо-Мотингом в атаке, и руководство решило что проблема в Нагельсмане. Браво.
+5
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Александр Савичев
И речь начиналась видимо со слов:
- Вы все говно!
+4
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ConorNite
Аукнулось даже слишком рано несправедливость по отношению к Юлиану. Боролись на три фронта. 2 трофея уже упущены. Если Дортмунд еще и БундесЛигу возьмет..
+4
0
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Eduard86
В команде не порядок. Тренер в целом норм, игроки топовые. Вопросы скорее к Хасанчику.
+3
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Шухрат Арипов
нагелсьман был лучше чем тухель
+3
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Vitto
Ответ <~Inter~>
Удобно спихивать всё на игроков когда собственными руками дестабилизировали команду на самом ответственном отрезке сезона
Так игроки и до этого чудили, были терки с Нагельсманном.
Баварии нужна чистка, как руководства так и игроков/тренеров. Но вряд ли они на это пойдут.
+3
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moldfan
Друг с другом поговорить 15 минут не хотят ? Просто сменили тренера в ключевой части сезона... Без каких либо веских причин.
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Vitto
Ответ Злобный Конь
А так бы там был Нагельсманн и никого больше не надо.
При Нагельсманне были те же проблемы.
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Гекдениз Кардениз
Ответ Лимит Лимитович
"Ну вы это, в защите поуже там, в атаке пошире играйте хоть"
Я Хасанкоманды млт!
+3
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