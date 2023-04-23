Боссы «Баварии» зашли в раздевалку после 1:3 от «Майнца». Кан, Салихамиджич и Хайнер говорили с игроками около 15 минут

Руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».

Мюнхенская команда уступила « » в 29-м туре Бундеслиги (1:3).

После окончания этого матча президент «Баварии» , генеральный директор клуба и спортивный директор зашли в раздевалку, чтобы поговорить с игроками.

Боссы «Баварии» провели там около 15 минут.

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