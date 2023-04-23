Боссы «Баварии» зашли в раздевалку после 1:3 от «Майнца». Кан, Салихамиджич и Хайнер говорили с игроками около 15 минут
Руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».
Мюнхенская команда уступила «Майнцу» в 29-м туре Бундеслиги (1:3).
После окончания этого матча президент «Баварии» Герберт Хайнер, генеральный директор клуба Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич зашли в раздевалку, чтобы поговорить с игроками.
Боссы «Баварии» провели там около 15 минут.
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- Вы все говно!
Баварии нужна чистка, как руководства так и игроков/тренеров. Но вряд ли они на это пойдут.