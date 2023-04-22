Кан о проблемах «Баварии»: «Тухель – последний, кого надо обсуждать. Он пробует все возможное»

Теги Бавария Майнц Оливер Кан бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Оливер Кан не считает, что изменения в тренерском штабе оправдывают результаты «Баварии».

Мюнхенцы проиграли 3 из 7 матчей под руководством Томаса Тухеля.

«О какой неопределенности и неуверенности тут может идти речь? Мы недостаточно делаем на поле. Мы снова угодили в ту же самую яму.

Мы уже опробовали много разных вариантов с игроками. В какой-то момент каждый должен взять ответственность на себя.

Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он пробует сделать все возможное для того, чтобы парни двигались вперед.

Я не боюсь критики. Я через многое прошел в своей карьере и знаю, что это такое – когда у тебя в «Баварии» дела идут не очень хорошо. Ответственность – на каждом из нас, нужно просто принять ее. Но я не собираюсь уступать ни миллиметра. Несмотря на этот провал [с «Майнцем»], мы можем стать чемпионами в очередной раз в этом сезоне», – сказал генеральный директор «Баварии».

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27 комментариев

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Fona
Юлиан должен взять на себя ответственность - добавил Кан
+99
-4
+95
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che kaif
Тухель продолжай. Бундеслига хоть получит свежий воздух💪
+62
-5
+57
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Stereostrike
Вас с Салихамиджечем надо обсуждать, тут Кан прав
+41
0
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falkao2013
Так его никто и не обсуждает. Все адекватные понимают, что виноваты вы с Хасаном. Тухель пришёл в команду,которую строил другой тренер со своими идеями,тут никакого результата не будет сразу.
+17
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+15
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Пирс Морган
При Нагельсмане с отрывом по очкам в Бундеслиге - сезон под угрозой.
При Тухеле с отставанием по очкам в Бундеслиге - все хорошо, все под контролем, все хорошо.
+15
-1
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АРТУР АЛИЕВ
Наконец-то Тухель сделает Боруссию чемпионом Германии
+13
0
+13
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Fona
Ответ kvn9
Вы думаю и не догадываетесь сами, как правы были бы, если не писали это с иронией. Огромная часть вины лежит именно на Нагельсманне, как это не парадоксально, но его во многом спасло это увольнение, команда подавляющую часть сезона в ужасной физической форме (вторые таймы стали уже притчей во языцех), в этом вина Тухеля? Руководства? При этом ещё добавились и психологические причины, тут уже руководство и Кан лично внесли свою немалую лепту этим нелепым увольнением. Так что, считаю Кан прав, Тухель пока меньше всего виновен в этой ситуации.
Давай объясню на примере. Качество атаки в Баварии сейчас такое-никакое, и Юлиан при всех этих проблемах умудрялся подстраивать схему и хорошо идти на всех фронтах, играя в 3 защитника. Помнишь как защиту Баварии называли лучшей в мире? Помнишь как после увольнения Упамекано превратился в Магуайера? Помнишь как у Юлиана было всего 3 поражения, как у нынешнего нового тренера? Помнишь какая была репутация у Баварии тогда(Фаворит лч и лучшее руководство), и какая она сейчас? Помнишь как сменили тренера в надежде на требл? Помнишь как Томаса Мюллера усадили на банку в самых важных матчах? Помнишь про Гнабри на форварде, играющего 80 минут? Помнишь о принципах клуба и о любви фанатов к тренеру?
Ну и так по списку, это исторически одно из самых тупых решений в мировом футболе, которого не понял никто, а руководство не учится на ошибках, защищает только свою задницу и продолжает звать разных тренеров именитых, когда весь успех кроется в своих же Баварских людях, коим был Ханс, коим был Юпп, коим был Юлиан. Я бы простил Юлиана за вылет от Сити, и был готов его поддерживать, сейчас же 3 неадеквата в руководстве, непонятный тренер, которого таковым и не воспринимаешь, будто он тут на пересадку остановился, никого даже и поддерживать не хочется, будто всех, кто любит клуб, взяли и предали - вот мое мнение
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белошип
Так к Тухелю здесь минимум вопросов, чмырят в основном руководство Баварии)
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инок
Это потрясающий провал будет если сменив тренера они в итоге умудрятся все 3 трофея потерять.
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Dmitriy Perepelitsa
Очень хочется что желто-черные взяли тарелку… и чтобы троицу тухлый- оливер- Хасан погнали ссаной метлой
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v.belorussky
Согласен. Первого, кого надо обсуждать - это деда Хасана
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Wellerman
Понятно, что он не может сказать "мы облажались с Тухелем", но лучше бы вообще ничего не говорил.
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Милан 737..
Кан уже начинает сам себя выгораживать что бы только не признавать свою ошибку с Тухелем 🤦‍♂️🤡 ...
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Злобный Конь
Категорический императив Кана как развалить команду.
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Тимофей Кушнир
Баварии просто слишком легко, вот она себе в каждом сезоне усложняет уровень. Этот достаточно непростой.
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Манковский
В следующем сезоне ушастый физрук повторит, не переживай Кахн.
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MrWillSee
Ты первый
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Godare88
Странно, что Наггельсмана не обвинил в поражениях.
А вообще, был бы таким принципиальным и крутым, то сам бы ушел .
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Александр Мариус
Дайте тухелю поработать
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Кино Музыка
Слишком много доверия Хасану. Уже похоже на власть.
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Иван Шуткин
Зачем Увольняли Нагельсмана, были проблемы, но глобальные абсолютно, а теперь именно такие
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Isshin88
Чувствую следующий шаг Тухеля - предложить игрокам отправиться в Индию, чтобы сделать перезагрузку как он. Он вроде рассказывал, что медитировал и блевал. Но сомневаюсь, что это поможет игрокам. Может если только менеджменту Баварии.
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Vitalik Barbacari
жаль Кан не сказал кого в 1 очереди надо обсуждать)
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Алексей Тарасюк
Ответ che kaif
Тухель продолжай. Бундеслига хоть получит свежий воздух💪
Камон, Тухель и руководство Баварии дает нам интригу на концовку сезона. 😄 Это куда интереснее прошлого года 😄
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Михо
Пустые слова. Нужно просто сказать, мы облажались, нужно было оставить Нагеля до конца сезона, а по итогам уже решать, а мы как истерички уволили тренера и теперь не знаем что делать
+3
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