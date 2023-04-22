Кан о проблемах «Баварии»: «Тухель – последний, кого надо обсуждать. Он пробует все возможное»

Оливер Кан не считает, что изменения в тренерском штабе оправдывают результаты «Баварии».

Мюнхенцы проиграли 3 из 7 матчей под руководством .

«О какой неопределенности и неуверенности тут может идти речь? Мы недостаточно делаем на поле. Мы снова угодили в ту же самую яму.

Мы уже опробовали много разных вариантов с игроками. В какой-то момент каждый должен взять ответственность на себя.

Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он пробует сделать все возможное для того, чтобы парни двигались вперед.

Я не боюсь критики. Я через многое прошел в своей карьере и знаю, что это такое – когда у тебя в «Баварии» дела идут не очень хорошо. Ответственность – на каждом из нас, нужно просто принять ее. Но я не собираюсь уступать ни миллиметра. Несмотря на этот провал [с « »], мы можем стать чемпионами в очередной раз в этом сезоне», – сказал генеральный директор «Баварии».

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