Кан о проблемах «Баварии»: «Тухель – последний, кого надо обсуждать. Он пробует все возможное»
Оливер Кан не считает, что изменения в тренерском штабе оправдывают результаты «Баварии».
Мюнхенцы проиграли 3 из 7 матчей под руководством Томаса Тухеля.
«О какой неопределенности и неуверенности тут может идти речь? Мы недостаточно делаем на поле. Мы снова угодили в ту же самую яму.
Мы уже опробовали много разных вариантов с игроками. В какой-то момент каждый должен взять ответственность на себя.
Томас Тухель – это последний человек, которого мы должны обсуждать. Он пробует сделать все возможное для того, чтобы парни двигались вперед.
Я не боюсь критики. Я через многое прошел в своей карьере и знаю, что это такое – когда у тебя в «Баварии» дела идут не очень хорошо. Ответственность – на каждом из нас, нужно просто принять ее. Но я не собираюсь уступать ни миллиметра. Несмотря на этот провал [с «Майнцем»], мы можем стать чемпионами в очередной раз в этом сезоне», – сказал генеральный директор «Баварии».
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При Тухеле с отставанием по очкам в Бундеслиге - все хорошо, все под контролем, все хорошо.
Ну и так по списку, это исторически одно из самых тупых решений в мировом футболе, которого не понял никто, а руководство не учится на ошибках, защищает только свою задницу и продолжает звать разных тренеров именитых, когда весь успех кроется в своих же Баварских людях, коим был Ханс, коим был Юпп, коим был Юлиан. Я бы простил Юлиана за вылет от Сити, и был готов его поддерживать, сейчас же 3 неадеквата в руководстве, непонятный тренер, которого таковым и не воспринимаешь, будто он тут на пересадку остановился, никого даже и поддерживать не хочется, будто всех, кто любит клуб, взяли и предали - вот мое мнение
А вообще, был бы таким принципиальным и крутым, то сам бы ушел .