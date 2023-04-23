17-летний хавбек ЦСКА Глебов: «Тяжело в школу ходить – лучше в футбол играть. Стараюсь успевать и там и там»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Кирилл Глебов Футбол

Кирилл Глебов рассказал, как совмещает игру за ЦСКА с учебой в школе.

– Вам только в ноябре исполнилось 17 лет. Вы школу уже закончили?

– Нет. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре (улыбается).

– Как это получается совмещать с игрой на уровне РПЛ?

– Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них – занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально.

– В школе идут навстречу, когда учеба слишком пересекается с футболом?

– Да, там понимают, что я не просто так не хожу на уроки в каких-то случаях. Все понимают и нормально относятся ко мне.

– Есть любимые и нелюбимые предметы?

– Да все нелюбимые (улыбается). Тяжело в школу ходить – лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях, – сказал хавбек ЦСКА.

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37 комментариев

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Алексей Сигаев
Ответ Хан Сахан
Как будто нынешнее образование на что-то влияет
В школе получают в первую очередь не прикладные знания, а общее развитие. Учатся думать, нарабатывают нейронные связи и т.п. Так что школа важна в любом случае.
+119
-6
+113
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Пако
Хороший девиз для некоторых пользователей сайта:
«Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть»
+103
-1
+102
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distress of ignorance
Ответ Пако
Хороший девиз для некоторых пользователей сайта: «Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть»
"Тяжело в школу ходить - лучше на спортсе сидеть"
+72
-1
+71
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Алексей Сигаев
Ответ ▒▒▒▒▒
Лучше в футбол играть - потом депутатом стать можно, а если учиться будешь - потом работать придеться.
Топовых российских футболистов в стране - человек 200 максимум (высшая и первая лиги). Депутатами из них станут в лучшем случае 2-3. Не слишком надёжный путь построения карьеры. Выиграть в лотерею шансов явно больше.
+29
-3
+26
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Лучше в футбол играть - потом депутатом стать можно, а если учиться будешь - потом работать придеться.
+35
-12
+23
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Xm.md
А потом вырастают паспортисты без образования
+26
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Сибирский литовец
Учись , а то будешь потом крестиком подписывать бумаги
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-1
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Пако
Ответ distress of ignorance
"Тяжело в школу ходить - лучше на спортсе сидеть"
Можно и компромисс:
«Тяжело в школу ходить и в футбол играть - лучше на Sпортсе сидеть»
+14
-3
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Кино Музыка
Хоть кто-то признался, что в футбол играть легче учебы.
+9
0
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Goldstream
Знаменитая футбольная реформа в Германии в начале нулевых, в том числе, обращала внимание на фактор образования молодых футболистов.

Даже там, в благополучной в целом стране, понимали, что если потенциальный игрок выбирает между учебой и футболом, это тупик. Потому что рациональный консервативный человек выберет учебу. Для него и его родителей будет слишком высок риск того, что одна травма поставит крест на его жизненных перспективах.

Это жизнь - из юных ребят только 1% станет профессиональными, хорошо зарабатывающими игроками.
Вот в Германии об этом задумались и стали принимать меры, чтобы на школу не смотрели формально в футбольных академиях.

Это я к "подходу Глебова".
+8
0
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dreamstep
Слова начинающего паспортиста, уже тяжело и там и там.
+7
-1
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Jaxongir Shodiev
Ответ Пако
Хороший девиз для некоторых пользователей сайта: «Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть»
Не, тяжело футбол играть, лучше про футбол комменты писать
+4
0
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trav
Ответ Goldstream
Знаменитая футбольная реформа в Германии в начале нулевых, в том числе, обращала внимание на фактор образования молодых футболистов. Даже там, в благополучной в целом стране, понимали, что если потенциальный игрок выбирает между учебой и футболом, это тупик. Потому что рациональный консервативный человек выберет учебу. Для него и его родителей будет слишком высок риск того, что одна травма поставит крест на его жизненных перспективах. Это жизнь - из юных ребят только 1% станет профессиональными, хорошо зарабатывающими игроками. Вот в Германии об этом задумались и стали принимать меры, чтобы на школу не смотрели формально в футбольных академиях. Это я к "подходу Глебова".
Есть отличный фильм на эту тематику "Тренер Картер" - вообще один из лучших фильм со спортивной составляющей
+4
0
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Илья Храпонов
Ответ ▒▒▒▒▒
Лучше в футбол играть - потом депутатом стать можно, а если учиться будешь - потом работать придеться.
иногда лучше жевать, чем говорить (с)
+3
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Zenith forever
Ответ Spaten
Тяжело в учении- легко в бою. Суворов А.В.
Молодец, показал Глебову, как полезны школьные знания.
+2
0
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trav
Ты в школе ЦСКА, тебе 17, а футбол для тебя уже сейчас СВЕРХУСИЛИЕ?! ты должен гореть им, смотреть матчи любимых футболистов, а с таким подходом ты окажешься во 2 Лиге и в 30 лет будешь думать чем тебе заниматься дальше потому что денег ты не заработаешь там
+7
-5
+2
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xoms
Ответ trav
Ты в школе ЦСКА, тебе 17, а футбол для тебя уже сейчас СВЕРХУСИЛИЕ?! ты должен гореть им, смотреть матчи любимых футболистов, а с таким подходом ты окажешься во 2 Лиге и в 30 лет будешь думать чем тебе заниматься дальше потому что денег ты не заработаешь там
Зачем думать, есть папа или мама, жизнь оплатят.
Аля садыгов
+2
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Alex_msk
А ещё можно стульями людей бить и все деньги на тачки тратить. Тоже гораздо веселее чем учиться
+3
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Магомед Саид Амирханов
Да все не любимые 🤦
+1
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Koulmann
Ответ Хороший Мальчик
Есть и исключения
Которые подтверждают общую картину
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Назар Игорь
"Не ходите дети в школу
Пейте дети кока-колу
Не играйте вы в футбол
А танцуйте рок-н-ролл"
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Коля Питерский
А то ходят слухи, что футболисты мучались и лишены были детства, гоняя мяч на лужайке.
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Злобный Конь
Юлиан Дракслер и Феликс Магат одобряют.
Олды помнят.
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Эразм
Черт возьми, это готовое резюме для кандидата в любые депутаты, беспроигрышный вариант!
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Lior Diamond
Ответ Алексей Сигаев
В школе получают в первую очередь не прикладные знания, а общее развитие. Учатся думать, нарабатывают нейронные связи и т.п. Так что школа важна в любом случае.
Полностью согласен!
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