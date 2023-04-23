17-летний хавбек ЦСКА Глебов: «Тяжело в школу ходить – лучше в футбол играть. Стараюсь успевать и там и там»
Кирилл Глебов рассказал, как совмещает игру за ЦСКА с учебой в школе.
– Вам только в ноябре исполнилось 17 лет. Вы школу уже закончили?
– Нет. Вот в день перед игрой с «Уралом» у нас была вечерняя тренировка, а до нее утром я в школу ходил. ЕГЭ через месяц сдаю. Так что учеба в самом разгаре (улыбается).
– Как это получается совмещать с игрой на уровне РПЛ?
– Да тяжеловато, конечно. У нас обычно тренировки утром. Вечером приезжаю с них – занимаюсь с репетиторами или сам. Поэтому в целом готовлюсь нормально.
– В школе идут навстречу, когда учеба слишком пересекается с футболом?
– Да, там понимают, что я не просто так не хожу на уроки в каких-то случаях. Все понимают и нормально относятся ко мне.
– Есть любимые и нелюбимые предметы?
– Да все нелюбимые (улыбается). Тяжело в школу ходить – лучше в футбол играть. Но ничего, стараюсь успевать и там и там. Надо сверхусилие над собой делать в обоих случаях, – сказал хавбек ЦСКА.
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«Тяжело в школу ходить — лучше в футбол играть»
«Тяжело в школу ходить и в футбол играть - лучше на Sпортсе сидеть»
Даже там, в благополучной в целом стране, понимали, что если потенциальный игрок выбирает между учебой и футболом, это тупик. Потому что рациональный консервативный человек выберет учебу. Для него и его родителей будет слишком высок риск того, что одна травма поставит крест на его жизненных перспективах.
Это жизнь - из юных ребят только 1% станет профессиональными, хорошо зарабатывающими игроками.
Вот в Германии об этом задумались и стали принимать меры, чтобы на школу не смотрели формально в футбольных академиях.
Это я к "подходу Глебова".
Аля садыгов
Пейте дети кока-колу
Не играйте вы в футбол
А танцуйте рок-н-ролл"
Олды помнят.