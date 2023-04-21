Хавбек ЦСКА Глебов перед «Локо»: «Можем обыграть любого соперника. Мы взяли верх над «Зенитом»
Кирилл Глебов считает, что ЦСКА по силам победить любой клуб в Мир РПЛ.
17-летний хавбек армейцев высказался в преддверии воскресного матча 24-го тура против «Локомотива».
«Готовимся к дерби как к очень серьезному матчу. Понимаем, что у нас впереди непростой соперник.
Но у нас сейчас такая команда, которая может обыграть любого соперника. Что ЦСКА и доказывает своей нынешней победной серией, в которой мы взяли верх и над «Зенитом», – сказал Глебов.
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8 побед
1 ничья
1 поражение
Я бы сказал, это Зенит (внезапно) может проиграть любому :)
...даже не знаю... наверное, всё таки за +3 Кони ну и Хороший Футбол