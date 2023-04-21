Хавбек ЦСКА Глебов перед «Локо»: «Можем обыграть любого соперника. Мы взяли верх над «Зенитом»

Кирилл Глебов считает, что ЦСКА по силам победить любой клуб в Мир РПЛ.

17-летний хавбек армейцев высказался в преддверии воскресного матча 24-го тура против « ».

«Готовимся к дерби как к очень серьезному матчу. Понимаем, что у нас впереди непростой соперник.

Но у нас сейчас такая команда, которая может обыграть любого соперника. Что ЦСКА и доказывает своей нынешней победной серией, в которой мы взяли верх и над « », – сказал .

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