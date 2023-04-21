Хавбек ЦСКА Глебов перед «Локо»: «Можем обыграть любого соперника. Мы взяли верх над «Зенитом»

Теги ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Кирилл Глебов Футбол

Кирилл Глебов считает, что ЦСКА по силам победить любой клуб в Мир РПЛ.

17-летний хавбек армейцев высказался в преддверии воскресного матча 24-го тура против «Локомотива».

«Готовимся к дерби как к очень серьезному матчу. Понимаем, что у нас впереди непростой соперник.

Но у нас сейчас такая команда, которая может обыграть любого соперника. Что ЦСКА и доказывает своей нынешней победной серией, в которой мы взяли верх и над «Зенитом», – сказал Глебов.

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22 комментария

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Stas Politik
Ответ ЕгориЙ
Вопрос: 2 игры в РПЛ, 7 минут на поле. Не рано ещё оценки другим давать?
У 99,9% спортса 0 минут на поле рпл, но это же не мешает давать людям оценки...
+45
-4
+41
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Vadim Kovalev
с той же вероятностью как и проиграть любому
+22
0
+22
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xyg2rdwzx4
Взяли верх над немотивированным зенитом дома, и дома же еле отскочили от заряженного Урала. По мне так Локо фаворит.
+24
-9
+15
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Julia_Lawyer
Ответ Михаил Тихомиров
А, теперь оказалось, что Зенит был немотивированным. Какие только отмазы не придумают
Да все в порядке, Миша, выиграли у сверхмотивированного Зенита, обстучав при этом весь каркас ворот гостей и не вылезая из штрафной петербургской команды. Да, и благодаря этой уверенной победе и великолепной игре, практически достали Зенит в турнирной таблице.
+8
-2
+6
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Злодей Спб
Ну статистика за 10 последних матчей в пользу Зенита
8 побед
1 ничья
1 поражение
Я бы сказал, это Зенит (внезапно) может проиграть любому :)
+7
-3
+4
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ЕгориЙ
Вопрос: 2 игры в РПЛ, 7 минут на поле. Не рано ещё оценки другим давать?
+7
-5
+2
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freeman123
Взять «верх» благодаря вспаханному полю и случайному отскоку при пни вперёд вдруг зацепится, ну да, взяли, но статистика в пользу Зенита за последние 10 игр))
+3
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+2
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Roman
Будет интересная заруба. Дзюба vs Зе
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Ираклий Керимов
Вы от блогеров отлетели смешные 😃
+2
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MU<3
Ответ Stas Politik
У 99,9% спортса 0 минут на поле рпл, но это же не мешает давать людям оценки...
Хочешь сказать, что на 1000 комментаторов 1 игрок РПЛ?
+1
0
+1
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Виталик Украинский
Ответ CapSUArmy
...сам шучу - сам смеюсь...
...не хвались на рать идучи...(с).
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Чётко_как_чечётка
Ответ Stas Politik
У 99,9% спортса 0 минут на поле рпл, но это же не мешает давать людям оценки...
Скорее у 100%. Многие не более 50% уроков русского языка посетили.
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ЕгориЙ
Ответ Stas Politik
У 99,9% спортса 0 минут на поле рпл, но это же не мешает давать людям оценки...
Это другое, диванным экспертам можно, они траффик с собой приносят))
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apossym
Ответ MU<3
Хочешь сказать, что на 1000 комментаторов 1 игрок РПЛ?
Дзюба наверняка что-то пишет
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.фигляр.
Ответ Vadim Kovalev
с той же вероятностью как и проиграть любому
но, согласись, аргумент для 18ти (сорри-17) лет)
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.фигляр.
больше хочу, что бы Кони стали 3-ми(ну после Ростова) значит им очки нужнее, Паровозы вроде от стыков оторвались, но там прикольный Пиняев и (будут минуса?)) мотивированный Дзюба
...даже не знаю... наверное, всё таки за +3 Кони ну и Хороший Футбол
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Вячеслав Максименко
Локомотив сильно прибавил. Запросто можно влететь.
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Зелёный гопник
С каких пор ничья - это взять верх?😅
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