Заболотный считает, что гегемонию «Зенита» можно прервать: «Самая сильная команда России, но ЦСКА это будет доказывать»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Футбол

Антон Заболотный поделился стремлением прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.

– Из положительных моментов сезона – впервые за пять лет обыграли «Зенит», ты провел весь матч. Эти игры еще принципиальны для тебя?

– Принципиальны, но в другом плане. «Зенит» на данный момент – самая сильная команда в России, действующий чемпион.

Они побеждают в РПЛ раз за разом, и поэтому для всех команд петербуржцы – принципиальный соперник.

«Зенит» в сезоне проигрывает очень редко, поэтому отобрать у них очки дорогого стоит.

И эта победа в первую очередь показывает нас с лучшей стороны. Значит, мы готовы к конкуренции, готовы выигрывать и снова готовы бороться за чемпионство.

Игра стала основополагающей в том плане, что показала – мы можем и заслуживаем быть выше в таблице, чем сейчас.

– Получается, ты считаешь, что возможно прервать их гегемонию в чемпионате?

– Конечно, и ЦСКА это будет доказывать. Мы усиленно работаем над этим, – сказал нападающий ЦСКА.

ЦСКА отстает на 11 очков от «Зенита» в турнирной таблице Мир РПЛ.

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19 комментариев

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MonkeyMeister
Заголовок человек с 5 классами образования писал?
+34
-1
+33
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Дурачок
Цска будет доказывать, что Зенит, самая сильная команда в России??? Антон в качестве играющего футболиста в Цска - лучший инструмент для этого.
+24
-2
+22
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Циник Петербургский
Ответ MonkeyMeister
Заголовок человек с 5 классами образования писал?
Ага. "Люблю хорошего русского языка".
+10
-1
+9
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Slaven_Bilic
Ответ MonkeyMeister
Заголовок человек с 5 классами образования писал?
и ЦСКА это будет доказывать
+2
0
+2
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MonkeyMeister
Ответ Циник Петербургский
Ага. "Люблю хорошего русского языка".
И до сих пор не отредактировали.
+2
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Verhovn
Мечтать не вредно, Антоха ) В твоём случае даже полезно))
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Nick Crosier
Каждый год говорят,что вот в этот то раз Зенит будет свергнут. По итогу, да,обыгрывают,но если сравнивать с тем как заявлено в речах,то все эти поражения для Зенита как для слона дробина.
+1
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Юрий Кечко
Антон , помоги Цска в таком случае , уйди из него)))
+3
-2
+1
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kaimussen
я аглинулся пасматреть
ни аглинулся ли славарь
но он бижал вдоли
кричя памаги
+2
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WelcomeBackPURE
С таким ужасающем своей нелепостью поленом это будет сделать сложно
+2
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Архитектор Мендисабаль
Антошка, Антошка, давай забей немножко!
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Ковид 07.10.52
В кабинете ухмыльнулся главный газовик....
+1
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Hong Kil
Это тебя психолог убедил, что цСКАМ сможет прервать чью либо гегемонию?
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Spartakus1984
Для этого заболотному нужно стать Вагнером Лавом
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Дед Щукарь порожняк не гонит
ЦВБ4!
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-3
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Циник Петербургский
Ответ MonkeyMeister
И до сих пор не отредактировали.
А зачем? Народ ведь кликает на ссылку, чтоб посмеяться ;)
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Муртас Тедеишвили
Ответ kaimussen
я аглинулся пасматреть ни аглинулся ли славарь но он бижал вдоли кричя памаги
😂
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