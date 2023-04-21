Заболотный считает, что гегемонию «Зенита» можно прервать: «Самая сильная команда России, но ЦСКА это будет доказывать»
Антон Заболотный поделился стремлением прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.
– Из положительных моментов сезона – впервые за пять лет обыграли «Зенит», ты провел весь матч. Эти игры еще принципиальны для тебя?
– Принципиальны, но в другом плане. «Зенит» на данный момент – самая сильная команда в России, действующий чемпион.
Они побеждают в РПЛ раз за разом, и поэтому для всех команд петербуржцы – принципиальный соперник.
«Зенит» в сезоне проигрывает очень редко, поэтому отобрать у них очки дорогого стоит.
И эта победа в первую очередь показывает нас с лучшей стороны. Значит, мы готовы к конкуренции, готовы выигрывать и снова готовы бороться за чемпионство.
Игра стала основополагающей в том плане, что показала – мы можем и заслуживаем быть выше в таблице, чем сейчас.
– Получается, ты считаешь, что возможно прервать их гегемонию в чемпионате?
– Конечно, и ЦСКА это будет доказывать. Мы усиленно работаем над этим, – сказал нападающий ЦСКА.
ЦСКА отстает на 11 очков от «Зенита» в турнирной таблице Мир РПЛ.
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