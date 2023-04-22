«Зенит» набрал 58 очков за 24 тура и побил рекорд «Алании» 1995 года
«Зенит» набрал рекордное количество очков за 24 тура Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Динамо» (3:1), теперь у нее 58 баллов.
Петербуржцы побили рекорд чемпионата России – он принадлежал «Алании», которая в 1995 году набрала 57 очков за 24 тура.
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неплохо для физрука
главное , что все в команде понимают кто у них босс
Недочемпионы! - визжали другие, считая себя популярнее
Чемпионат 90х был значительно менее конкурентным, играли на полях-огородах, в одних клубах зарплаты выдавали СКВ - в других ножками буша, сухим молоком и обувью.
Даже сейчас, в кризисный период, такого разрыва благосостоянии у клубов нет. Играют на нормальных полях и всем платят зарплату живыми деньгами.