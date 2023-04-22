«Зенит» набрал 58 очков за 24 тура и побил рекорд «Алании» 1995 года

«Зенит» набрал рекордное количество очков за 24 тура Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла « » (3:1), теперь у нее 58 баллов.

Петербуржцы побили рекорд чемпионата России – он принадлежал « », которая в 1995 году набрала 57 очков за 24 тура.

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