«Зенит» набрал 58 очков за 24 тура и побил рекорд «Алании» 1995 года

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Алания (до 2014) рекорды Футбол

«Зенит» набрал рекордное количество очков за 24 тура Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака сегодня обыграла «Динамо» (3:1), теперь у нее 58 баллов.

Петербуржцы побили рекорд чемпионата России – он принадлежал «Алании», которая в 1995 году набрала 57 очков за 24 тура.

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54 комментария

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rarog
Ой,щас "вся Россия" в комменты придет рассказывать про " а вот если бы...."
+89
-13
+76
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Игорь Ерофеенков
Ответ rarog
Ой,щас "вся Россия" в комменты придет рассказывать про " а вот если бы...."
А вот если бы не ничья с Химками в самом начале, то было бы 60 очков😃
+72
-4
+68
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Nogoi89
Ой, да, Семак плохой тренер, автобусный, только навесы на Дзюбу может ставить. Это все судьи забили. И прочий бред.
+48
-10
+38
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zzzeeerrrooo
Семак 5 из 5 в Зените
неплохо для физрука
главное , что все в команде понимают кто у них босс
+22
-4
+18
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igls54
Помнится Алания побила серию гегемона Спартака 90-х
+20
-4
+16
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Женя Макаров
Спасибо за игру ЗЕНИТ!
+18
-5
+13
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Deca
Все куплено! - кричали одни
Недочемпионы! - визжали другие, считая себя популярнее
+24
-13
+11
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Юрий Кечко
Иной раз с таким количеством очков за 30 туров и чемпионами становились , ну не Зенит а вообще
+13
-5
+8
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KKA
Ответ rarog
Ой,щас "вся Россия" в комменты придет рассказывать про " а вот если бы...."
К гадалке не ходи ) придёт 146%)
+6
0
+6
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GC oK
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален модератором
Не расстраивайся 🤚🐷
+4
0
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Вольдемар Непутёвый
Ответ Саша Пушкин
А еще помним, чем та бандитская Алания закончила и в какой лиге прозябает сейчас. Чего пожелаем и такому же Зениту.
а ещё помним как Саша Пушкин закончил , чего пожелаем и тебе
+7
-4
+3
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Дмитрий9779
Молодцы,получают удовольствие от игры.
+7
-4
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Garikus89
И это при просадке весной, поражении от ЦСКА, ничьей с Ростовом. Могло бы быть побольше)
+2
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Super Egor
Сейчас набегут любители тяфкать про то, что Газпром все купил
+7
-5
+2
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Krusty_clown
Ответ v.belorussky
Не надоело быть лучшими в песочнице?) Я не фан спартака, но чемп рф разве что-то продолжает значить?)
Твои предложения для болельщиков? Поводов для грусти хватает. Не вижу повода не радоваться)
+3
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analogia
Ответ Nogoi89
Ой, да, Семак плохой тренер, автобусный, только навесы на Дзюбу может ставить. Это все судьи забили. И прочий бред.
Семак свой уровень продемонстрировал в лиге чемпионов, много ума не нужно, что бы выигрывать РПЛ с зенитом в нынешний реалиях чемпионата. Да, вы конечно безусловно вспомните про Манчини, который работал в 17-18 году, Виллаша-Боаша который работала в 14-16 году, Луческу 16-17 год, но промолчите о том, что во всех этих отрезках времени были еще жива хоть какая то конкуренция. При Боаше и Луческу был еще тот сильный ЦСКА Слуцкого, был Локомотив Семина, был Спартак Карреры, а при Семаке что ? Кто основной конкурент ? Ни одного, по факту зенит соревнуется с самим собой. В чем по вашему уникальность Семака ? Назовите хоть один клуб, который имеет стабильность на протяжении последних 5 лет ? Это только Зенит, и это явно не заслуга Семака, а скорее заслуга грамотного менеджмента и работы на трансферном рынке. У спартака и локо в руководстве бездари, ЦСКА вообще как стабильный клуб погиб еще в 2018 году и стал нищим, но у вас конечно это Семак отличный тренер, который даже Брюгге за 2 матча обыграть не смог, и за 6 игр в ЛЧ набрал лишь одно очко 👌🏻👈🏻
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Злодей Спб
Ответ v.belorussky
Не надоело быть лучшими в песочнице?) Я не фан спартака, но чемп рф разве что-то продолжает значить?)
Все эти попытки девальвировать значимость побед Зенита с намёками на отсутствие конкуренции не выдерживают критики.

Чемпионат 90х был значительно менее конкурентным, играли на полях-огородах, в одних клубах зарплаты выдавали СКВ - в других ножками буша, сухим молоком и обувью.

Даже сейчас, в кризисный период, такого разрыва благосостоянии у клубов нет. Играют на нормальных полях и всем платят зарплату живыми деньгами.
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krupin82
Отлично,молодцы!
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Nogoi89
Ответ analogia
Семак свой уровень продемонстрировал в лиге чемпионов, много ума не нужно, что бы выигрывать РПЛ с зенитом в нынешний реалиях чемпионата. Да, вы конечно безусловно вспомните про Манчини, который работал в 17-18 году, Виллаша-Боаша который работала в 14-16 году, Луческу 16-17 год, но промолчите о том, что во всех этих отрезках времени были еще жива хоть какая то конкуренция. При Боаше и Луческу был еще тот сильный ЦСКА Слуцкого, был Локомотив Семина, был Спартак Карреры, а при Семаке что ? Кто основной конкурент ? Ни одного, по факту зенит соревнуется с самим собой. В чем по вашему уникальность Семака ? Назовите хоть один клуб, который имеет стабильность на протяжении последних 5 лет ? Это только Зенит, и это явно не заслуга Семака, а скорее заслуга грамотного менеджмента и работы на трансферном рынке. У спартака и локо в руководстве бездари, ЦСКА вообще как стабильный клуб погиб еще в 2018 году и стал нищим, но у вас конечно это Семак отличный тренер, который даже Брюгге за 2 матча обыграть не смог, и за 6 игр в ЛЧ набрал лишь одно очко 👌🏻👈🏻
Остальные, прям рвут в ЛЧ. Успокаивай себя. Ну, плохой Семак выигрывает сильных тренеров 5 раз подряд, если веришь в этот бред, удачи.
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shahmur
Алания и в 96 году должна была брать, если бы не московские подковерные игры
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Abriel
Ответ Doronya
Почем столь феноменальный успех?
в перевесе в 2 мяча
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Abriel
Ответ Kanan Jarrus
Комментарий удален модератором
попробуй закусывать
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AminO2
Ответ Злодей Спб
Все эти попытки девальвировать значимость побед Зенита с намёками на отсутствие конкуренции не выдерживают критики. Чемпионат 90х был значительно менее конкурентным, играли на полях-огородах, в одних клубах зарплаты выдавали СКВ - в других ножками буша, сухим молоком и обувью. Даже сейчас, в кризисный период, такого разрыва благосостоянии у клубов нет. Играют на нормальных полях и всем платят зарплату живыми деньгами.
Московский "Спартак" из этой "неконкурентной лиги" в год чемпионства "Спартака-Алании" набирал по 18 очков в группе ЛЧ. Играло, и в расцвете сил, полно высококвалифицированных футболистов, воспитанных в системе (одной из мощнейших в мире) советского футбола.
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Сергей Пукемов
Ответ Nogoi89
Ой, да, Семак плохой тренер, автобусный, только навесы на Дзюбу может ставить. Это все судьи забили. И прочий бред.
Был бы плохим, то рекорд не побил.
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Алексей Минин
Ответ Игорь Ерофеенков
А вот если бы не ничья с Химками в самом начале, то было бы 60 очков😃
Ну, тут уж если бы у бабушки были те самые, то...
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