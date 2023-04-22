Малком сделал 7-й дубль в сезоне – 6 в РПЛ и 1 в Кубке

Вингер «Зенита» Малком сделал 7-й дубль в сезоне.

Бразилец дважды поразил ворота «Динамо» в 24-м туре Мир РПЛ.

Ранее Малком забивал по два мяча в играх с «Уралом» (4:0), «Оренбургом» (8:0), «Сочи» (7:0), «Пари НН» (3:0) и «Химками» (3:2) в чемпионате России, а также в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:0).

Всего у Малкома 18 голов в сезоне чемпионата России. Он лучший бомбардир турнира.

Статистику Малкома можно изучить здесь.

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