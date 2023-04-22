Малком сделал 7-й дубль в сезоне – 6 в РПЛ и 1 в Кубке

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Футбол

Вингер «Зенита» Малком сделал 7-й дубль в сезоне.

Бразилец дважды поразил ворота «Динамо» в 24-м туре Мир РПЛ.

Ранее Малком забивал по два мяча в играх с «Уралом» (4:0), «Оренбургом» (8:0), «Сочи» (7:0), «Пари НН» (3:0) и «Химками» (3:2) в чемпионате России, а также в матче Фонбет Кубка России с «Факелом» (2:0).

Всего у Малкома 18 голов в сезоне чемпионата России. Он лучший бомбардир турнира.

Статистику Малкома можно изучить здесь.

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11 комментариев

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Андрей Хенто
Сегодня просто неудержим, очень хорош.
+11
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Отец Абду
Вот вам главный претендент на ЗМ, а не эти ваши Холанд, Месси:)
+7
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.фигляр.
второй конечно-хорошо положил)
+3
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Данко Лазович
Обещал после первого тайма сделать два, сделал. Красава.
+2
0
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ТрактоПоктер
Топчик
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-1
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Валерий Анташов
Старается, отрабатывает Зениту всё до рубля.
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Nogoi89
Малком в этом сезоне просто вышел на свой обычный уровень. Кто смотрел его матчи во Франции, это понимает.
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Nick Crosier
С чемпионство надо думать никто не будет спорить,что все понятно.
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