На игре «Зенит» – «Динамо» 31 027 зрителей. Это лучший результат в РПЛ после зимней паузы
Матч «Зенита» в Мир РПЛ посетило рекордное число зрителей после введения Fan ID.
Петербуржцы принимают «Динамо» (2:0, второй тайм) в 24-м туре.
Посещаемость матча составила 31 027 болельщиков. После введения Fan ID на «Газпром Арене» в чемпионате больше 27 534 человек не собиралось.
«Зенит» – «Динамо». 2:0 – Малком сделал дубль. Онлайн-трансляция
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