На игре «Зенит» – «Динамо» 31 027 зрителей. Это лучший результат в РПЛ после зимней паузы

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

Матч «Зенита» в Мир РПЛ посетило рекордное число зрителей после введения Fan ID.

Петербуржцы принимают «Динамо» (2:0, второй тайм) в 24-м туре.

Посещаемость матча составила 31 027 болельщиков. После введения Fan ID на «Газпром Арене» в чемпионате больше 27 534 человек не собиралось.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
И все-таки так себе бюджетников со студентами сгоняют, всего половина стадиона!
+30
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Британский шпион
Комментаторы смешно пытались весь матч создать видимость «атмосферы», то у них кучка бройлерных бюджетников на вираже «шумит и трещит», то «рекорды» (какие правда, не уточнили) ставят по посещаемости.
+19
-7
+12
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Vićtor Diaź
Сколько сосисок на хот-доги потрачено…
+10
-4
+6
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Злодей Спб
7 мая будет 50000
+4
-1
+3
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Igorrr
Ответ alexsem69
Питер и здесь чемпион 😂
Пора устраивать любые чемпионаты внутри СПБ
+2
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xg5c6q57sx
Билеты бесплатно раздают, а тем, кто на вираже, хорошую сумму сверху платят. Это просто стыд и позор!!! На матчах ротора в пфл и то веселее, по сравнению с этим зрелищем на трибунах. Нет больше желания туда идти
+8
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Сергей Жарковский
Вообще 31027 серьезная цифра.
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Abriel
Ответ Ебздрогыч
И все-таки так себе бюджетников со студентами сгоняют, всего половина стадиона!
а как попасть в их число?
+1
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alexsem69
Питер и здесь чемпион 😂
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Andy Tucker
миляр сначала на газовые деньги купил ногомячистов, потом стадик, а теперь и "фанатов" 🥳
+1
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GullitRuud
Ответ Британский шпион
Комментаторы смешно пытались весь матч создать видимость «атмосферы», то у них кучка бройлерных бюджетников на вираже «шумит и трещит», то «рекорды» (какие правда, не уточнили) ставят по посещаемости.
в теме 10 комментариев . не наводит на мысли ?
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wlad wasew
Ответ xg5c6q57sx
Билеты бесплатно раздают, а тем, кто на вираже, хорошую сумму сверху платят. Это просто стыд и позор!!! На матчах ротора в пфл и то веселее, по сравнению с этим зрелищем на трибунах. Нет больше желания туда идти
да ты и не ходил ни разу
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