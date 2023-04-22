На игре «Зенит» – «Динамо» 31 027 зрителей. Это лучший результат в РПЛ после зимней паузы

Матч «Зенита» в Мир РПЛ посетило рекордное число зрителей после введения Fan ID.

Петербуржцы принимают «Динамо» (2:0, второй тайм) в 24-м туре.

Посещаемость матча составила 31 027 болельщиков. После введения Fan ID на « » в чемпионате больше 27 534 человек не собиралось.

«Зенит» – «Динамо». 2:0 – Малком сделал дубль. Онлайн-трансляция

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