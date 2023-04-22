Канчельскис о нежелании Клаудиньо играть за Россию: «Депардье же не обязан сниматься в российском кино»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Жерар Депардье Клаудиньо Футбол

Андрей Канчельскис прокомментировал нежелание хавбека «Зенита» Клаудиньо играть за Россию.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

«Ребят, ну он адекватный, нормальный человек. Почему мы получение паспорта приравниваем к игре в сборной? Ну это смешно, давайте заканчивать такие разговоры. Депардье получил паспорт, но он не обязан сниматься в российском кино.

Клаудиньо родился в Бразилии, он хочет ее представлять в футболе. А в России может быть ему комфортно настолько, что он решил получить паспорт. В России необязательно играть за сборную, чтобы получить паспорт», – сказал Канчельскис.

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18 комментариев

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Granero-24
Как и я добавил Стивен Сигал...
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Dr. Heisenberg
Там и у многих россиян нет особого желания за нее пока играть.
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Циник Петербургский
Всё правильно. В мире огромное количество людей с двойным или тройным (и даже более) гражданством. Это удобно. Но я ни разу не слышал, чтобы получение паспорта страны проживания автоматически влекло за собой обязанность (именно обязанность, а не право) выступать за сборную этой страны по какому-либо виду спорта.
+7
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igls54
Антанасович уложил неадекватов на ковер
+8
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Pb-SE
Наших депутатов ведь никто не заставляет сидеть в американском конгрессе, несмотря на наличие гражданства.
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Михаил1970
И Малкин за США не играет
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Bashibuzuck
Так он в нем уже достаточно наснимался, да и щас такое российское кино, впрочем как и футбол😒
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Kvakin
Зачем ему это. Играть с таджиками. Его мечта -играть в сборной Бразилии и это правильно.
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Артём Сергеев
надо решить этот вопрос, пускай Депардье с Сигалом выпускают по фильму раз в пятилетку
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хавбек+
ахаха
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Михаил1970
Депардье снимался с Галустяном на ТНТ в сериале Зайцев +1
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Сергей К
Он даже в Российской рекламе какого-то кетчупа снимался...)
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Фан Рубина
Странно, в чём тут вообще вопрос всплыл? У нас тоже не рвутся играть за Бразилию.
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Cst Cap
Только отвлёкся, мусор выносили, а Канчельскис присоединился к хороводу. Давайте, Кавазашвили и Светоч, не испортите мне прогноз. Зарема, не спеша, изучи факты.
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Андрей Меньшиков
Вопрос: зачем Путин дал гражданство Клаудиньо?
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