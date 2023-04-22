Канчельскис о нежелании Клаудиньо играть за Россию: «Депардье же не обязан сниматься в российском кино»

Андрей Канчельскис прокомментировал нежелание хавбека «Зенита» Клаудиньо играть за Россию.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

«Ребят, ну он адекватный, нормальный человек. Почему мы получение паспорта приравниваем к игре в сборной? Ну это смешно, давайте заканчивать такие разговоры. Депардье получил паспорт, но он не обязан сниматься в российском кино.

Клаудиньо родился в Бразилии, он хочет ее представлять в футболе. А в России может быть ему комфортно настолько, что он решил получить паспорт. В России необязательно играть за сборную, чтобы получить паспорт», – сказал Канчельскис.

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