У Тухеля 3 поражения в 7 матчах в «Баварии» – столько же было у Нагельсманна в 37, за весь сезон до увольнения
У Томаса Тухеля 3 поражения в 7 матчах во главе «Баварии».
Сегодня мюнхенцы уступили «Майнцу» (1:3) в Бундеслиге.
Примечательно, что Юлиан Нагельсманн был уволен с поста тренера «Баварии» после 3 поражений в 37 матчах сезона.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
При чем добились этого "гордого" звания собственными силами, благодаря своим же людям.
зы. я по ходу его карьеры подозревал, что ему в голову много прилетало. но сейчас это превратилось в сущий цирк.
Да, трофей хочется, но гораздо важней, чтоб Кан и Хасан опозорились и их кикнули куда подальше
Особенно последнего, который без тупорылых перестановок и создания видимости деятельности считает, что не работает/ должность не оправдывает (при стабильности ущемляется и чувствует свою ненадобность)
Уверен, в следующем сезоне после полноценной предсезонки у него все пойдет как надо. Ну а Канн, Хасан и ко - самые настоящие 🤡