У Тухеля 3 поражения в 7 матчах в «Баварии» – столько же было у Нагельсманна в 37, за весь сезон до увольнения

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

У Томаса Тухеля 3 поражения в 7 матчах во главе «Баварии».

Сегодня мюнхенцы уступили «Майнцу» (1:3) в Бундеслиге. 

Примечательно, что Юлиан Нагельсманн был уволен с поста тренера «Баварии» после 3 поражений в 37 матчах сезона.

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104 комментария

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Theodor Herzl
Кан, что с лицом?
+242
-1
+241
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Саша Пушкин
Зная то высокомерие и надменность, которая свойственна Баварии как клубу, для них даже отсутствие трофеев в этом году не будет таким ударом, как понимание того, что они превратились в главное посмешище европейского сезона.
При чем добились этого "гордого" звания собственными силами, благодаря своим же людям.
+168
-10
+158
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Никита Самарин
Боссы Баварии 🤡. Одним решением завалили команду. Просто мастер класс, по тому как не надо делать.
+138
-3
+135
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Samuro
Ответ Саша Пушкин
Зная то высокомерие и надменность, которая свойственна Баварии как клубу, для них даже отсутствие трофеев в этом году не будет таким ударом, как понимание того, что они превратились в главное посмешище европейского сезона. При чем добились этого "гордого" звания собственными силами, благодаря своим же людям.
Челси думаю оспорит
+80
-10
+70
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Theodor Herzl
Кан, что с лицом?
Там и у Хасана что-то с фэйсом🤓
+49
-1
+48
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rossoneri*
Надеюсь пролетят и в чемпионате в этом году. Знатный щелчек по носу будет паре клоунов
+45
0
+45
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Granero-24
Ответ Theodor Herzl
Кан, что с лицом?
Алё Оливер ? 😁👍
+31
-1
+30
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Niko W
Ответ Pertinax Gandi
И я этой замены Нага на Туха не понимаю. Ну отставал первый по началу в чемпионате, но ведь догнал и в очной встрече за лидерство сокрушил Дортмунд. В лиге чемпионов вышли в четвертьфинал. Странная история.
В ЛЧ было 0 поражений, 100% побед, победы над сильными клубами, как Барселона, Интер, ПСЖ сыграв с ними на 0!
+30
0
+30
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falkao2013
Команда должна побеждать в каждом матче (с)
+28
-2
+26
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Mariachi@01
Болею за Баварию и не хочется, чтобы Тухеля совсем добило такое начало в клубе, но... 11 салатница подряд - слишком. Желаю Дортмунду победы, а руководству Баварии - побольше мозгов и поменьше высокомерия. Ну, а тренеру - просто удачи
+26
-1
+25
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дмитрий ненин
дайте тухелю поработать 😂
+29
-4
+25
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Tigo_Volchara93
Хасанчика гнать надо, и не в конце сезона а прямо щас !
+18
-2
+16
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vulturecrow
Ответ Никита Самарин
Боссы Баварии 🤡. Одним решением завалили команду. Просто мастер класс, по тому как не надо делать.
а я рад. в кои-то веки в бундеслиге реальная интрига. пусть и благодаря особо одарённому Кану.
зы. я по ходу его карьеры подозревал, что ему в голову много прилетало. но сейчас это превратилось в сущий цирк.
+15
0
+15
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Хища
Кто-то из их руклей говорил, что при Нагельсмане команда не раскрывала свой потенциал. Немедленно вспоминается фраза "Это не падение, это отрицательный взлет". )
+13
0
+13
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ivil
Ситуация начинает напоминать Барсу, когда поменяли Вальверде на Сетьена. Решили рискнуть со сменой тренера в не самой плохой ситуации и конец сезона превращается в катастрофу.
+12
0
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Curry30
тухель и салихамиджич стоят друг друга, два днища которых надо скорее гнать из Баварии
+13
-1
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ВладимирНеПутин
Пора Хайнкесу вновь возобновлять тренерскую карьеру
+11
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King_X
Думаю все, даже болелы Баварии будут рады, если и чемп мюнхенцы сольют

Да, трофей хочется, но гораздо важней, чтоб Кан и Хасан опозорились и их кикнули куда подальше
Особенно последнего, который без тупорылых перестановок и создания видимости деятельности считает, что не работает/ должность не оправдывает (при стабильности ущемляется и чувствует свою ненадобность)
+10
0
+10
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Balt
Ну как там с победами в каждом матче? Вот так вот можно засрать весь сезон одним нелепым и абсурдным решением. Браво, Хасан и Кан.
+6
0
+6
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Pertinax Gandi
И я этой замены Нага на Туха не понимаю. Ну отставал первый по началу в чемпионате, но ведь догнал и в очной встрече за лидерство сокрушил Дортмунд. В лиге чемпионов вышли в четвертьфинал. Странная история.
+6
-1
+5
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MstAndreev
Кан и Хасан: "Давайте не будем делать поспешных выводов!"
+7
-2
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Вадим Слуцкий
Ответ MstAndreev
Кан и Хасан: "Давайте не будем делать поспешных выводов!"
"В ближайшие 5 лет наша стратегия даст свои результаты!"
+5
0
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dorff_nk
Ответ Mariachi@01
Болею за Баварию и не хочется, чтобы Тухеля совсем добило такое начало в клубе, но... 11 салатница подряд - слишком. Желаю Дортмунду победы, а руководству Баварии - побольше мозгов и поменьше высокомерия. Ну, а тренеру - просто удачи
Адекватный и по фактам комментарий. Поддерживаю
+5
0
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Syroezhkin
От добра добра не ищут! Зажрались господа баварцы меняя тренера
+3
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Парень со двора Шмурнова
Обидно только за Тухеля, который будет ассоциироваться с той клоунадой, которую устроили боссы Баварии в этом сезоне.

Уверен, в следующем сезоне после полноценной предсезонки у него все пойдет как надо. Ну а Канн, Хасан и ко - самые настоящие 🤡
+3
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