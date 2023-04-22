У Томаса Тухеля 3 поражения в 7 матчах во главе «Баварии».

Сегодня мюнхенцы уступили «Майнцу» (1:3) в Бундеслиге.

Примечательно, что был уволен с поста тренера «Баварии» после 3 поражений в 37 матчах сезона.

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