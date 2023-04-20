Президент «Баварии» «однозначно» за решение заменить Нагельсманна на Тухеля: «При Юлиане потенциал не реализовывался»

Президент «Баварии» привел аргумент в поддержку решения уволить Юлиана Нагельсманна.

задали вопрос о том, стало бы руководство клуба, зная все, что знает сегодня, принимать решение заменить на или нет.

«Однозначно. Развитие команды при Нагельсманне показало, что потенциал не реализовывается, «не выходит на поле», – заявил президент.

Под руководством Тухеля « » провела 6 матчей, добившись лишь двух побед и вылетев из чемпионов и Кубка Германии.

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