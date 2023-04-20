Президент «Баварии» «однозначно» за решение заменить Нагельсманна на Тухеля: «При Юлиане потенциал не реализовывался»
Президент «Баварии» привел аргумент в поддержку решения уволить Юлиана Нагельсманна.
Герберту Хайнеру задали вопрос о том, стало бы руководство клуба, зная все, что знает сегодня, принимать решение заменить Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля или нет.
«Однозначно. Развитие команды при Нагельсманне показало, что потенциал не реализовывается, «не выходит на поле», – заявил президент.
Под руководством Тухеля «Бавария» провела 6 матчей, добившись лишь двух побед и вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
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