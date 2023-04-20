Президент «Баварии» «однозначно» за решение заменить Нагельсманна на Тухеля: «При Юлиане потенциал не реализовывался»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Герберт Хайнер Юлиан Нагельсманн Футбол

Президент «Баварии» привел аргумент в поддержку решения уволить Юлиана Нагельсманна.

Герберту Хайнеру задали вопрос о том, стало бы руководство клуба, зная все, что знает сегодня, принимать решение заменить Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля или нет.

«Однозначно. Развитие команды при Нагельсманне показало, что потенциал не реализовывается, «не выходит на поле», – заявил президент.

Под руководством Тухеля «Бавария» провела 6 матчей, добившись лишь двух побед и вылетев из Лиги чемпионов и Кубка Германии.

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50 комментариев

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Имя Фамилия
Всё правильно. Нагель шёл за треблом, а потенциал баварии это 0 трофеев за сезон. Так что руководство пивоварни вовремя сориентировалось и поправило ситуацию.
+233
-10
+223
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Роналду плачет
Теперь же потенциал раскрывается во всей красе. Из двух турниров уже вылетели, дело за малым - слить третий.
+110
0
+110
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Геннадий Тимченко
а разве он мог сказать что-то другое❓🤣🤣🤣
+33
-1
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Carver
Из-за своих хотелок увели тренера у прямого конкурента, слив Флика, захотели — уволили. Клубам Бундеслиги пора насторожиться, скоро и у Тухеля потенциал не будет реализовываться. Следующий на очереди (не за горами) — Розе, Штрайх или Фишер.
+27
-2
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S-V-D
Ответ Роналду плачет
Теперь же потенциал раскрывается во всей красе. Из двух турниров уже вылетели, дело за малым - слить третий.
Это вряд-ли - Дортмунд сливает сам себе.
+20
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Максим Черкашин
Ответ Имя Фамилия
Всё правильно. Нагель шёл за треблом, а потенциал баварии это 0 трофеев за сезон. Так что руководство пивоварни вовремя сориентировалось и поправило ситуацию.
This is fine.🔥😄
+16
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Artur Spatz
Мне как болельщику Баварии стыдно за то что они несут🤦. Проиграли по делу,зачем оправдываться.Руков-во Баварии просто идиоты конченые
+16
0
+16
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Shama91
Ответ sp.msk.86
Я понимаю, что тут про стратегию ничего не слышали, но, когда ты понимаешь, что лучший немецкий тренер может уплыть из твоих рук, если ты будешь ждать окончания ЛЧ, а нынешний тебе не подходит, то ты можешь пожертвовать ЛЧ ради плана на несколько лет, в котором ты видишь перспективу, которую не видно с Нагельсманом.
а кто сказал что он лучший ? то что он выиграл лигу 1? или случайно лч зацепил ?
+17
-3
+14
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петрович сектор1
Все эти глупые ошибки Упомекано, драки в раздевалках и общий разлад всей командной игры, это именно из за увольнения Нагельсмана. Большинство футболистов точно поддерживало тренера и руководство должно была понимать, что ни к чему хорошему это не приведёт. Увольнять надо было после сезона, а не накануне решающих игр. Бухтеть, что мол с МС играли достойно - для бедных, вспомните кубок Германии и Фрайбург. Да и БЛ, если бы не плюшевый Дортмундт, о Салатнице можно было уже забыть.
+12
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Давид Agabekyan
Ответ Pb-SE
Флика разве сливали? Он сам ушел в сборную.
Из-за конфликта с Салихамиджичем
+10
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Dexter Dallas
Ответ sp.msk.86
Я понимаю, что тут про стратегию ничего не слышали, но, когда ты понимаешь, что лучший немецкий тренер может уплыть из твоих рук, если ты будешь ждать окончания ЛЧ, а нынешний тебе не подходит, то ты можешь пожертвовать ЛЧ ради плана на несколько лет, в котором ты видишь перспективу, которую не видно с Нагельсманом.
И куда бы тухеля увели?
+5
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Silent Mode
А сейчас потенциал невероятный : отыграться на немецких клубах и , наверное, взять бундеслигу. Главное снова не пропустить от гладбаха 5 голов
+5
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Alim Alim
Что они там курят? Сити и при Нагельсмана был бы фаворитом. Но вот Упамекано бы так не привозил. Напомню до матчей сити он чуть ли не лучший цз был. Хоть на ЧМ хоть в лч
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Милан 737..
Уже оправдываться начали что бы только не признавать свою ошибку, ну что довольны теперь что Сити просто вынес Баварию в одну калитку и в чемпионате стало ещё только хуже?, вот так вот вам и надо великие гении Кан и остальные ☝️🤦‍♂️ ....
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Александр Гончаров
Кто не выходит? Состав тот же играет. Теля Тухель ещё меньше выпускает такое впечатление.
+2
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Navi88
Ответ Эрик Хайрулин
Кубки это конечно хорошо, но игра Тухеля и Негклесмана- небо и земля. Команда стала интересней и поклонников у команды станет больше. Идет глобальный сбор глоров, которые заметьте приносят больше денег, чем мы болельщики своих команд. За такую Баварию американская публика станет платить, за Негельсманскую нет.
американской публике нас рать на какую-то баварию ("где это"?) гоняющую в соккер
+2
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therealgreenman
Если Бавария и чемпионат не возьмёт, то вам руководителям хватит кохонес по собственному написать?
+2
0
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sp.msk.86
Я понимаю, что тут про стратегию ничего не слышали, но, когда ты понимаешь, что лучший немецкий тренер может уплыть из твоих рук, если ты будешь ждать окончания ЛЧ, а нынешний тебе не подходит, то ты можешь пожертвовать ЛЧ ради плана на несколько лет, в котором ты видишь перспективу, которую не видно с Нагельсманом.
+11
-9
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xa-xa
При Тухеле и Челси стагнировал, как заявляло руководство . Потому то и взяли Поттера на перспективу. А как с перспективой сейчас- наглядно видно...
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Alexander Nikitin
После такого выступления появляются вопросы о психическом здоровье выступающего.
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Dexter Dallas
А при тухеле прям попёрло. И потенциал и результаты сразу закрепляются от матча к матчу
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Loginov
А при Тухеле, всё вываливается
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Asad Usmanhodjaev
Спросите у Басры и ПСЖ, да и у Интера который ниче такой оказался
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aseke
Зато теперь как поперло.
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OldRedWhite
Ответ Геннадий Тимченко
а разве он мог сказать что-то другое❓🤣🤣🤣
И как только Вы Геннадий Николаевич все успеваете ?
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