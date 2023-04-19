Зверев об увольнении Нагельсманна: «На месте руководства «Баварии» я был бы более терпеливым»

Александр Зверев поделился мнением о проблемах «Баварии» в весеннем отрезке сезона.

«Последние несколько недель сложились как-то сумбурно. Камбэк в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити»? Такую команду, как «Бавария» нельзя сбрасывать со счетов.

Также он высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна и назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля.

«На месте руководства я был бы более терпеливым. Хотя Тухель и один из лучших тренеров в мире, я не понимаю, как можно было сразу уволить Нагельсмана, когда тот еще вел борьбу в трех турнирах».

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