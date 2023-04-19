Зверев об увольнении Нагельсманна: «На месте руководства «Баварии» я был бы более терпеливым»

Теги Бавария Томас Тухель Александр Зверев Юлиан Нагельсманн Футбол

Александр Зверев поделился мнением о проблемах «Баварии» в весеннем отрезке сезона.

«Последние несколько недель сложились как-то сумбурно. Камбэк в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити»? Такую команду, как «Бавария» нельзя сбрасывать со счетов.

Также он высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна и назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля.

«На месте руководства я был бы более терпеливым. Хотя Тухель и один из лучших тренеров в мире, я не понимаю, как можно было сразу уволить Нагельсмана, когда тот еще вел борьбу в трех турнирах».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Peter Parker
Ну не сразу ведь уволили Нагельсманна. Кто смотрел игры регулярно, понимают, что проблемы были. Плюс, мы не знаем, что было внутри команды. Стоило ли увольнять сейчас Юлиана? Я не стал бы, но я и понимаю причины такого решения. Только вот было бы тогда последовательно, что принявшие такое решение понесли бы ответственность, если оно себя не оправдает
Проблемы были, а сейчас умножились на три. Увольнение Нагельсменна посреди сезона, боровшегося за титулы во всех турнирах, и показывающего феноменальные результаты в ЛЧ -- это самодурство руководителей фк Голливуд.
Даже если и были разногласия внутри клуба, то нет ощущения , что они были настолько неразрешимыми , что появилась острая необходимость ломать наработки Юлиана, уволив его в самый ответственный момент сезона
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Шмелев
Но на своем собственном месте Зверев менее терпелив - не сработался ни с Хуаном-Карлосом, ни с Давидом Феррером, ни с Лендлом. С двумя из них расстался со скандалом. )
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ну не сразу ведь уволили Нагельсманна. Кто смотрел игры регулярно, понимают, что проблемы были. Плюс, мы не знаем, что было внутри команды. Стоило ли увольнять сейчас Юлиана? Я не стал бы, но я и понимаю причины такого решения. Только вот было бы тогда последовательно, что принявшие такое решение понесли бы ответственность, если оно себя не оправдает
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Самый терпеливый отметился)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Ответ Денис Шмелев
Но на своем собственном месте Зверев менее терпелив - не сработался ни с Хуаном-Карлосом, ни с Давидом Феррером, ни с Лендлом. С двумя из них расстался со скандалом. )
Бревно в глазу своём и не приметил
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wonderful
Саша, что с них взять, Кан с Салихамиджичем были не совсем уравновешенными ещё будучи игроками, а тут ещё возраст наложился.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
После того как Зверев матом по русски орал на своего отца, в самых мерзких выражениях которые только существуют, он для меня никто
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бавария 09
Они не могли быть терпеливее…проблема не в Нагельсмане, а в Тухеле. Либо делаешь все быстро, либо теряешь Тухеля. Посчитали, что Тухель перспективнее…хозяин барин
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gusmartinus
Ответ Леван Мкртчян
Проблемы были, а сейчас умножились на три. Увольнение Нагельсменна посреди сезона, боровшегося за титулы во всех турнирах, и показывающего феноменальные результаты в ЛЧ -- это самодурство руководителей фк Голливуд. Даже если и были разногласия внутри клуба, то нет ощущения , что они были настолько неразрешимыми , что появилась острая необходимость ломать наработки Юлиана, уволив его в самый ответственный момент сезона
Да скорее всего дело в том, что Тухеля хотел ТТХ после спича Конте. Если бы Бавария не подсуетилась сейчас, то они бы упустили его. Поэтому и убрали по ходу сезона Нагельсманна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sincere
даже Киса не остался в стороне😂
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Меньше турниров - меньше борьбы, все логично
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
игрочишка всея руси
Это было ошибкой .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Логично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nmnackjbxkasbk
да, конечно, ведь его второе имя "терпение"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сервисник
Ответ Serge Vendino
А Саша на себя вообще не смотрит никогда, там столько бревен у него
О чем и речь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий