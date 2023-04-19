Зверев об увольнении Нагельсманна: «На месте руководства «Баварии» я был бы более терпеливым»
Александр Зверев поделился мнением о проблемах «Баварии» в весеннем отрезке сезона.
«Последние несколько недель сложились как-то сумбурно. Камбэк в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити»? Такую команду, как «Бавария» нельзя сбрасывать со счетов.
Также он высказался об увольнении Юлиана Нагельсманна и назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля.
«На месте руководства я был бы более терпеливым. Хотя Тухель и один из лучших тренеров в мире, я не понимаю, как можно было сразу уволить Нагельсмана, когда тот еще вел борьбу в трех турнирах».
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Даже если и были разногласия внутри клуба, то нет ощущения , что они были настолько неразрешимыми , что появилась острая необходимость ломать наработки Юлиана, уволив его в самый ответственный момент сезона