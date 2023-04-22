Гари Невилл: «Арсенал» безумно трясет, он ошибается. Тревожит, что он пропускает голы – а «Сити» чувствует запах крови»

Гари Невилл отметил нервозность в игре «Арсенала» в последних матчах.

«Они определенно выглядят более напряженными в последних матчах. Мы видим некоторые вещи, которые нельзя назвать характерными для «Арсенала» в этом сезоне. В его игре нет былой свободы, он не создает моменты так, как прежде.

Дело в психологии. Надо дать команде отдохнуть, но в то же время навести ее на мысль, что это « » нужно выигрывать в среду, потому что он играет дома. « » же надо выйти и сыграть так же свободно и воодушевленно, как и на протяжении всего сезона.

Тревожит то, что он пропускает голы, а «Манчестер Сити» – опытная команда, которая чувствует запах крови.

У «Арсенала» налицо все признаки команды, которую безумно трясет по мере приближения к финишной черте. Он выглядит уставшим, допускает ошибки, нервничает и, вообще говоря, не делает того, что делал весь сезон. Видно, что команда испытывает трудности», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.

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