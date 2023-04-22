Гари Невилл: «Арсенал» безумно трясет, он ошибается. Тревожит, что он пропускает голы – а «Сити» чувствует запах крови»

Теги Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Гари Невилл отметил нервозность в игре «Арсенала» в последних матчах.

«Они определенно выглядят более напряженными в последних матчах. Мы видим некоторые вещи, которые нельзя назвать характерными для «Арсенала» в этом сезоне. В его игре нет былой свободы, он не создает моменты так, как прежде.

Дело в психологии. Надо дать команде отдохнуть, но в то же время навести ее на мысль, что это «Ман Сити» нужно выигрывать в среду, потому что он играет дома. «Арсеналу» же надо выйти и сыграть так же свободно и воодушевленно, как и на протяжении всего сезона.

Тревожит то, что он пропускает голы, а «Манчестер Сити» – опытная команда, которая чувствует запах крови.

У «Арсенала» налицо все признаки команды, которую безумно трясет по мере приближения к финишной черте. Он выглядит уставшим, допускает ошибки, нервничает и, вообще говоря, не делает того, что делал весь сезон. Видно, что команда испытывает трудности», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Sky Sports.

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11 комментариев

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Granero-24
Ответ Вадим Григорьев
Во времена чемпионства Лестера тоже был "такой " Сити.
Ну после 2016-го Лестер сколько раз стал чемпионом? А Сити ?
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Доминатор3000
Терпеть не могу Невилла,но он прав.
Арсенал на себя не похож.
Борьба за титул для них,дело новое.
Хотелось бы все списать на отсутствие Салиба,но не получается.
Теперь только на характере вытащить можно,ну и ещё удача бы не помешала.
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Wekil Halylow
Ответ Granero-24
В начале сезона играли свободно, а сейчас на кону Титул которого не было почти 20 лет. Естественно футболисты бояться упустить такую возможность. Смотря правде в глаза с таким Сити когда еще такая возможность будет ?
у Арсенала молодие игроки умный тренер игра только прогрессирует и летом усиления будеть в след году Арсенал станет только силним по этому этот Арсенал выйграет много тррфейов
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Granero-24
В начале сезона играли свободно, а сейчас на кону Титул которого не было почти 20 лет. Естественно футболисты бояться упустить такую возможность. Смотря правде в глаза с таким Сити когда еще такая возможность будет ?
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Ванька-Манька
изи катка для сити
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Rowsen Tekayew
Ответ Доминатор3000
Терпеть не могу Невилла,но он прав. Арсенал на себя не похож. Борьба за титул для них,дело новое. Хотелось бы все списать на отсутствие Салиба,но не получается. Теперь только на характере вытащить можно,ну и ещё удача бы не помешала.
Салибы нет и защиты нет .дыра полностью холдинг слаб уайт устал еле доигрывает матч зинченко подставляет команду когда идет играть в опорника .мне кажется в транферное окно артета купит минимум двух защитников цз и правого защ.а то уайт вобще не тянет игрока основы на замену можно его выпускать но на основу не тянет
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Вадим Григорьев
Ответ Granero-24
Ну после 2016-го Лестер сколько раз стал чемпионом? А Сити ?
Причём здесь это? Я всего лишь сказал,что на Лестер тогда тоже никто не ставил,а он взял и выиграл,хотя Сити был тоже не плох
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TrueGooner
Ответ Оригинальный Ник
Лондонский гамбит. Подпустить Сити ближе к себе и чётко опустить на их же поле. В будущем это будут изучать во всех учебниках по футболу
А прикиньте, так и будет ))
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