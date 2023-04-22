Артета о 3:3 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» снова себе все усложнил, но я полюбил игроков еще сильнее за их реакцию. Мы должны были побеждать, моментов хватало»

Микель Артета убежден, что «Арсенал» не лишился шансов на чемпионство.

«Канониры» сыграли вничью третий тур подряд – с « » (3:3). В следующем матче они встретятся с « ».

«Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили, но ошибки – часть игры. Однако за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо.

Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их.

В нельзя пропускать три гола. Иначе выигрывать будет тяжело.

Мы уступали в счете, но игроки сильнее, чем кто-либо, желали победить. В раздевалке виден их боевой дух. Но, разумеется, мы должны лучше играть в обороне.

Ситуация в лиге не изменилась. Задача стала сложнее, но нам просто надо делать простые вещи более качественно, сократить число ошибок. Тогда мы будем побеждать.

Игра с «Сити» не будет как финал, впереди еще 6 матчей. Главное – это переломить тенденцию, особенно если некоторые игроки порой находятся в сомнениях. В футболе бывают моменты, когда ты совершаешь ошибки в не самое подходящее время, но нужно преодолевать это. Я не видел, чтобы кто-нибудь боялся брать на себя ответственность. Наоборот, все хотят проявлять себя лишь больше», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

У «Арсенала» три ничьих подряд – а дальше «Сити». Теперь на «Этихаде» нужна только победа

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