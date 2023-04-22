Артета о 3:3 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» снова себе все усложнил, но я полюбил игроков еще сильнее за их реакцию. Мы должны были побеждать, моментов хватало»
Микель Артета убежден, что «Арсенал» не лишился шансов на чемпионство.
«Канониры» сыграли вничью третий тур подряд – с «Саутгемптоном» (3:3). В следующем матче они встретятся с «Манчестер Сити».
«Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили, но ошибки – часть игры. Однако за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо.
Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их.
В АПЛ нельзя пропускать три гола. Иначе выигрывать будет тяжело.
Мы уступали в счете, но игроки сильнее, чем кто-либо, желали победить. В раздевалке виден их боевой дух. Но, разумеется, мы должны лучше играть в обороне.
Ситуация в лиге не изменилась. Задача стала сложнее, но нам просто надо делать простые вещи более качественно, сократить число ошибок. Тогда мы будем побеждать.
Игра с «Сити» не будет как финал, впереди еще 6 матчей. Главное – это переломить тенденцию, особенно если некоторые игроки порой находятся в сомнениях. В футболе бывают моменты, когда ты совершаешь ошибки в не самое подходящее время, но нужно преодолевать это. Я не видел, чтобы кто-нибудь боялся брать на себя ответственность. Наоборот, все хотят проявлять себя лишь больше», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.
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Сделали все, что могли для чемпионства, но с таким Сити почти ничего нельзя сделать. Ливерпулю, чтоб хоть 1 титул зацепить, 3 раза пришлось 90+ очков набирать. Если Арсенал продолжит расти и прогрессировать, вполне могут на такой уровень выйти
Пока всё в руках Арсенала.
Выигрывайте свои матчи и становитесь чемпионами.
А вот, если проиграют в очном противостоянии, тогда всё будет очень плохо.
Хотя и Сити может с другими командами потерять очки.
К тому же, есть дополнительные матчи против Реала, и кубок Англии против МЮ или Брайтона.
Гвардиола говорил, что после Баварии не было сил праздновать выход в полуфинал. Настолько энергозатратные на этой стадии ЛЧ получаются матчи.
Но всё же в то, что Сити пройдет без потерь, верится больше, чем в то, что так пройдет Арсенал.
Вот есть у Сити определенный опыт в АПЛ выдавать сильную концовку чемпионата и забирать титул.
Примерно, как у Реала преодолевать сложности и на чемпионском спокойствии забирать ЛЧ.
Три подряд просёра...
Дальше игры будут ещё сложнее, а предпосылок к улучшению игры нет
Рамсдейл послал команду в нокдаун с 1 минуты игры, что уже давит сильно на игроков
Вийера - это пассажир и - 1 игрок на поле, для меня покупка-загадка
Зинченко - это полузащитник, но никак не ЛЗ, отсюда и ошибки при игре 1 в 1
Парти - это не бульдог в центре, и тут покупка Кайседо зимой была бы очень кстати
Холдинг - это игрок подмены, для затыкания дыры, поэтому и нет теперь такой свободы в начальной фазе как с Салибой
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