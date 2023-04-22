Артета о 3:3 с «Саутгемптоном»: «Арсенал» снова себе все усложнил, но я полюбил игроков еще сильнее за их реакцию. Мы должны были побеждать, моментов хватало»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Саутгемптон Футбол

Микель Артета убежден, что «Арсенал» не лишился шансов на чемпионство.

«Канониры» сыграли вничью третий тур подряд – с «Саутгемптоном» (3:3). В следующем матче они встретятся с «Манчестер Сити».

«Очевидно, мы недовольны результатом. Мы снова себе все усложнили, но ошибки – часть игры. Однако за то, как мы отреагировали, я полюбил своих игроков сильнее, чем когда-либо.

Это невероятно. Мы начали отыгрываться, но снова пропустили нелепый гол, а в итоге вообще должны были побеждать. Мы создали достаточно моментов и теперь разочарованы тем, что не использовали их.

В АПЛ нельзя пропускать три гола. Иначе выигрывать будет тяжело.

Мы уступали в счете, но игроки сильнее, чем кто-либо, желали победить. В раздевалке виден их боевой дух. Но, разумеется, мы должны лучше играть в обороне.

Ситуация в лиге не изменилась. Задача стала сложнее, но нам просто надо делать простые вещи более качественно, сократить число ошибок. Тогда мы будем побеждать.

Игра с «Сити» не будет как финал, впереди еще 6 матчей. Главное – это переломить тенденцию, особенно если некоторые игроки порой находятся в сомнениях. В футболе бывают моменты, когда ты совершаешь ошибки в не самое подходящее время, но нужно преодолевать это. Я не видел, чтобы кто-нибудь боялся брать на себя ответственность. Наоборот, все хотят проявлять себя лишь больше», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире Sky Sports.

У «Арсенала» три ничьих подряд – а дальше «Сити». Теперь на «Этихаде» нужна только победа

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35 комментариев

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Вечно Молодой
ну, теперь Сити вряд ли отдаст Арсеналу титул
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Ислам Базгиев
Не понимаю чего все ноют? Хотите чемпионства - обыгрывайте лучших, а что если бы все оставшиеся матчи были с сити? Что сразу сложили бы гонку ? Что за унижения??
+19
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+17
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FortMinor
вот и закончилась сказка арсенала
+11
-2
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Артур Мкртычян
Ответ Ислам Базгиев
Не понимаю чего все ноют? Хотите чемпионства - обыгрывайте лучших, а что если бы все оставшиеся матчи были с сити? Что сразу сложили бы гонку ? Что за унижения??
все понимают что Сити дома уничтожит арсенал. все эти надежды будут живы только до 26
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Булат Кошкимбаев
Уже походу смирились.
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Артур Мкртычян
Ответ jordy
Пока не вижу причин для паники. Пока всё в руках Арсенала. Выигрывайте свои матчи и становитесь чемпионами. А вот, если проиграют в очном противостоянии, тогда всё будет очень плохо. Хотя и Сити может с другими командами потерять очки. К тому же, есть дополнительные матчи против Реала, и кубок Англии против МЮ или Брайтона. Гвардиола говорил, что после Баварии не было сил праздновать выход в полуфинал. Настолько энергозатратные на этой стадии ЛЧ получаются матчи. Но всё же в то, что Сити пройдет без потерь, верится больше, чем в то, что так пройдет Арсенал. Вот есть у Сити определенный опыт в АПЛ выдавать сильную концовку чемпионата и забирать титул. Примерно, как у Реала преодолевать сложности и на чемпионском спокойствии забирать ЛЧ.
Сити уже не отдаст. и дома они арсеналу не проиграют. Пеп в том же интервью сказал что когда игроки бороться за титулы, то усталость эту даже не замечают. и ее даже можно использовать себе на пользу. в общем это были скорее игры разума от Пепа.
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Алекс Самойлов
Ответ Ислам Базгиев
Не понимаю чего все ноют? Хотите чемпионства - обыгрывайте лучших, а что если бы все оставшиеся матчи были с сити? Что сразу сложили бы гонку ? Что за унижения??
вопреки !! чемпионство берется именно с маленькими командами
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iegord
Никогда не болел за Арсенал, но конкретно эта команда вызывает симпатию. Не все получается, но играют всегда ярко, с огнем и желанием.
Сделали все, что могли для чемпионства, но с таким Сити почти ничего нельзя сделать. Ливерпулю, чтоб хоть 1 титул зацепить, 3 раза пришлось 90+ очков набирать. Если Арсенал продолжит расти и прогрессировать, вполне могут на такой уровень выйти
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日本人
Это какими идиотами надо быть, чтоб с мертвыми ВХ и Саутгемптоном играть вничью? Горит похлеще, чем от КФС. Сити с чемпионством.
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faaakkkeee
Тенденция, однако. В прошлом сезоне слили решающий отрезок сезона, проиграв Пэлэсу, Брайтону и Сотону, в этом году опять тоже самое. Слабенькие ментально пока. Но, глядя на средний возраст команды веришь, что всё только начинается.
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Мыкола
Ты их полюбишь ещё сильнее, когда Сити на первое место выйдет))
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jordy
Пока не вижу причин для паники.
Пока всё в руках Арсенала.
Выигрывайте свои матчи и становитесь чемпионами.
А вот, если проиграют в очном противостоянии, тогда всё будет очень плохо.
Хотя и Сити может с другими командами потерять очки.
К тому же, есть дополнительные матчи против Реала, и кубок Англии против МЮ или Брайтона.
Гвардиола говорил, что после Баварии не было сил праздновать выход в полуфинал. Настолько энергозатратные на этой стадии ЛЧ получаются матчи.
Но всё же в то, что Сити пройдет без потерь, верится больше, чем в то, что так пройдет Арсенал.
Вот есть у Сити определенный опыт в АПЛ выдавать сильную концовку чемпионата и забирать титул.
Примерно, как у Реала преодолевать сложности и на чемпионском спокойствии забирать ЛЧ.
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gninnur esrever*
Как можно так настраивать команду, я не понимаю.
Три подряд просёра...
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Stormtrooper
Best pick up line: call me Arsenal, cause I start on top but always finish second
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serhio_ramos_
Опять доминировали?
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Джейме Ланнистер
Ответ 日本人
Это какими идиотами надо быть, чтоб с мертвыми ВХ и Саутгемптоном играть вничью? Горит похлеще, чем от КФС. Сити с чемпионством.
Ну эти пижоны возомнили себя важными. Более 10 минут не хотят играть. С такими мертвыми соперниками так играть позорно
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Greenalem
Ответ Вечно Молодой
ну, теперь Сити вряд ли отдаст Арсеналу титул
Да ладно, с такой небольшой разницой в очках ещё очень рано списывать Арсенал. Ман Сити надо сначала две игры в запасе выиграть, потом ещё Арсеналу не проиграть и потом ещё в 5 матчах допустить меньше ошибок. А там ещё две сложные игры с Реалом в промежутке недели. В МС тоже люди играют, осечки скорее всего будут, а Арсенал сейчас может снять с себя груз лидерства, и снова воспрять на поле.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Фанат спорта01
Если станем чемпионами то прекрасно,а если не станем то ничего страшного,перед началом сезона цель была топ4 и команда эту цель уже выполнила.
Аппетит приходит во время еды. Упущенное чемпионство - огромное разочарование.
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Владимир Фокин
Арсеналу не хватает еще навыка играть под давлением, которое оказывает на них Сити. Надеюсь эта чемпионская гонка не сломает их
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Джейме Ланнистер
Артета запустил игроков. Они выходить уже третий матч не мотивированными. Раньше во время матча он всех собирал и давал указание. Последнее время такого нет. Игроки бегают как будто титул обеспечен
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vitas1207
Ответ Den-is
Артета, продай Холдинга и купи хорошего защитника на подмену. Холдинг - носитель проклятия позднего Арсенала Венгера
А кто из хороших пойдет сидеть на лавку под Габриэлем и Салиба?
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Iamliam
Ну это финиш, Арсенал к сожалению не справляется с давлением..Очень очень жаль(
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Сади Самедов
Индивидуальные ошибки, именно грубейшие, просто сводят на нет все командные усилия выиграть игру. Травма Салиба, слабая игра Парти, а теперь ещё и болезнь Джаки, сильно выбивают из колеи, особенно страдает игра в обороне и выход из-под прессинга, чем воспользовались и ВХ, и Сотон.
Дальше игры будут ещё сложнее, а предпосылок к улучшению игры нет
Рамсдейл послал команду в нокдаун с 1 минуты игры, что уже давит сильно на игроков
Вийера - это пассажир и - 1 игрок на поле, для меня покупка-загадка
Зинченко - это полузащитник, но никак не ЛЗ, отсюда и ошибки при игре 1 в 1
Парти - это не бульдог в центре, и тут покупка Кайседо зимой была бы очень кстати
Холдинг - это игрок подмены, для затыкания дыры, поэтому и нет теперь такой свободы в начальной фазе как с Салибой
К остальным вопросов меньше
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Den-is
Артета, продай Холдинга и купи хорошего защитника на подмену. Холдинг - носитель проклятия позднего Арсенала Венгера
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Halid Abror
Хватить Вийера в состав ставить.
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