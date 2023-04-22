Артета верит в победу «Арсенала» над «Ман Сити»: «Когда все поставлено на карту, нужно пойти и выиграть. Не могу дождаться матча»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета с нетерпением ждет матча «Ман Сити» и возможности обыграть конкурента.

«Арсенал» трижды подряд сыграл вничью в АПЛ (вчера – 3:3 с «Саутгемптоном»). Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего в таблице лондонского клуба сократилось до 5 очков, при этом у команды Пепа Гвардиолы два матча в запасе.

Клубы встретятся 26 апреля в Манчестере.

– Я не могу дождаться. Это те матчи, в которые хочется играть. Когда все поставлено на карту, нужно пойти и выиграть. Мы будем готовиться к этому.

– Поражение может положить конец надеждам «Арсенала» на первый титул в АПЛ с 2004 года. Вам нужна победа, чтобы хороший сезон превратился в потрясающий?

– Да, я согласен с этим. Очевидно, что задача для нас теперь еще сложнее, но мы должны давить.

– Вы уверены, что «Арсенал» может победить «Сити»?

– Очень уверен. Благодаря тому, что видел в пятницу. Это был хороший пример того, какой уровень могут демонстрировать мои футболисты, как они способны играть против сложного соперника в сложных условиях.

Характер этой команды невероятен, и мы должны пытаться снова и снова, – сказал главный тренер «Арсенала».

У «Арсенала» три ничьих подряд – а дальше «Сити». Теперь на «Этихаде» нужна только победа

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67 комментариев

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Роман
А что, тренеру своей команды не верить в победу? Держите в курсе, с таким началом заголовка
+35
-3
+32
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Отец Абду
Пеп: не так то просто, ученик мой😎:)
+36
-7
+29
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Heisenberg
Ответ rigobersong
Артета в любом случае топ:) Мало говорит и много делает, в отличие от 7хага, который с составом за миллиард устраивает настоящий цирк в АПЛ:))
В первом же сезоне попадает в Лигу Чемпионов. Сколько нужно было для этого Артете?
+27
-12
+15
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А.Э.РАСИМ
В принципе, Актера прав.
На кону титул, и за этот титул боролся Арсенал весь сезон.
Арсенал должен выйти на матч с очень сильным соперником, как на битву.
И тогда ясно станет, достоин ли клуб чемпионского звания.
Конечно, этот матч математически решает не всё, но решает очень многое.
Если Арсенал высоит, это будет очень трудно замечу, то впереди у этой команды шансы будут.
Манчестер Сити очень силен, Бавария не рядовой клуб, мощный, но Сити выиграли без особых проблем, видели все.
Я за Арсенал буду.
+19
-6
+13
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Mikhaly4
Ответ Максим Иске
а чего бы и нет? МС не станет автобусом играть.
Не станет автобусом, будет катком.
+15
-4
+11
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Максим Иске
Ответ Mikhaly4
Рассмешнил!🤣 Скатали 3 ненужные ничьи и теперь МС собирается обыграть🤬
а чего бы и нет? МС не станет автобусом играть.
+10
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+10
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Геннадий Тимченко
Ответ А.Э.РАСИМ
В принципе, Актера прав. На кону титул, и за этот титул боролся Арсенал весь сезон. Арсенал должен выйти на матч с очень сильным соперником, как на битву. И тогда ясно станет, достоин ли клуб чемпионского звания. Конечно, этот матч математически решает не всё, но решает очень многое. Если Арсенал высоит, это будет очень трудно замечу, то впереди у этой команды шансы будут. Манчестер Сити очень силен, Бавария не рядовой клуб, мощный, но Сити выиграли без особых проблем, видели все. Я за Арсенал буду.
согласен - так и должен определяться чемпион: в очной встрече👏
+11
-2
+9
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clausevenzzz
Одна команда
Одна мечта
Один последний шанс
+8
-2
+6
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Mikhaly4
Рассмешнил!🤣 Скатали 3 ненужные ничьи и теперь МС собирается обыграть🤬
+16
-10
+6
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Quintin07
Ответ rusichi
Никаких шансов!
в таком случае тогда какой смысл чемпионат играть? сразу чемпионство сити отдавать а остальные места по спичкам тянуть
+5
0
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Том Сойев
Хотелось бы ошибаться, но, кажется, норвежский робот уничтожит Холдинга(
+5
-1
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rusichi
Никаких шансов!
+9
-5
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Dmitriy Korchagin
Какой же Артета верующий! )
+4
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Scorpion
Ключевую роль сыграет психология
+4
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Максим Черкашин
Ответ Отец Абду
Пеп: не так то просто, ученик мой😎:)
Прям Звёздные войны: Месть Ситхов.😎
+5
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ML26
Ответ Heisenberg
В первом же сезоне попадает в Лигу Чемпионов. Сколько нужно было для этого Артете?
Состав у Артеты и тен хага был равноценный?
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alexis2020
Ответ Heisenberg
В первом же сезоне попадает в Лигу Чемпионов. Сколько нужно было для этого Артете?
у Артеты были игроки уровня Каземиро в первый сезон?
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Роман
Ответ rigobersong
Артета в любом случае топ:) Мало говорит и много делает, в отличие от 7хага, который с составом за миллиард устраивает настоящий цирк в АПЛ:))
Да ладно тебе, всё же Тен Хаг попал в гадюшник и даже смог одну приму отправить к бедуинам. Тут нужно понимать обстоятельства)
+7
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geoo9
первый матч между ними был именно чемпионским -Арсенал играл лучше пока Сити не показал я йца и показал что тут босс по игре по агрессии - Арсенал мгновенно потерялся. Прогнозы дело неблагодарное Пусть победит сильнейший.
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Alex Power
Ответ omsk1716
А все началось с очка Зинченко.
Очко Зинченко. Где оно сейчас?
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omsk1716
А все началось с очка Зинченко.
+3
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Доминатор3000
Ответ Kudim41
Так говорит будто не потеряют очки с другими командами. В этом весь арсенал. Постоянно теряют очки с аутсайдерами…
Постоянно теряют очки с аутсайдерами…
Поэтому и с первого места не слезали.
Классический Арсенал 😌
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Коля Морозов
Мансити вынесет их с крупным счетом
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Granero-24
Давай Арсенал сделай сенсацию и выиграй у Сити! Бери АПЛ! После Лестера 2016-го за тебя симпатизируют люди!
+6
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Live_Kost
Пока всё ещё в руках Арсенала, удачи!
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