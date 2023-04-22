Артета верит в победу «Арсенала» над «Ман Сити»: «Когда все поставлено на карту, нужно пойти и выиграть. Не могу дождаться матча»

Микель Артета с нетерпением ждет матча «Ман Сити» и возможности обыграть конкурента.

«Арсенал» трижды подряд сыграл вничью в (вчера – 3:3 с «Саутгемптоном»). Отставание « » от лидирующего в таблице лондонского клуба сократилось до 5 очков, при этом у команды Пепа Гвардиолы два матча в запасе.

Клубы встретятся 26 апреля в Манчестере.

– Я не могу дождаться. Это те матчи, в которые хочется играть. Когда все поставлено на карту, нужно пойти и выиграть. Мы будем готовиться к этому.

– Поражение может положить конец надеждам «Арсенала» на первый титул в АПЛ с 2004 года. Вам нужна победа, чтобы хороший сезон превратился в потрясающий?



– Да, я согласен с этим. Очевидно, что задача для нас теперь еще сложнее, но мы должны давить.

– Вы уверены, что «Арсенал» может победить «Сити»?

– Очень уверен. Благодаря тому, что видел в пятницу. Это был хороший пример того, какой уровень могут демонстрировать мои футболисты, как они способны играть против сложного соперника в сложных условиях.

Характер этой команды невероятен, и мы должны пытаться снова и снова, – сказал главный тренер «Арсенала».

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