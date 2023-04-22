Артета верит в победу «Арсенала» над «Ман Сити»: «Когда все поставлено на карту, нужно пойти и выиграть. Не могу дождаться матча»
Микель Артета с нетерпением ждет матча «Ман Сити» и возможности обыграть конкурента.
«Арсенал» трижды подряд сыграл вничью в АПЛ (вчера – 3:3 с «Саутгемптоном»). Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего в таблице лондонского клуба сократилось до 5 очков, при этом у команды Пепа Гвардиолы два матча в запасе.
Клубы встретятся 26 апреля в Манчестере.
– Я не могу дождаться. Это те матчи, в которые хочется играть. Когда все поставлено на карту, нужно пойти и выиграть. Мы будем готовиться к этому.
– Поражение может положить конец надеждам «Арсенала» на первый титул в АПЛ с 2004 года. Вам нужна победа, чтобы хороший сезон превратился в потрясающий?
– Да, я согласен с этим. Очевидно, что задача для нас теперь еще сложнее, но мы должны давить.
– Вы уверены, что «Арсенал» может победить «Сити»?
– Очень уверен. Благодаря тому, что видел в пятницу. Это был хороший пример того, какой уровень могут демонстрировать мои футболисты, как они способны играть против сложного соперника в сложных условиях.
Характер этой команды невероятен, и мы должны пытаться снова и снова, – сказал главный тренер «Арсенала».
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На кону титул, и за этот титул боролся Арсенал весь сезон.
Арсенал должен выйти на матч с очень сильным соперником, как на битву.
И тогда ясно станет, достоин ли клуб чемпионского звания.
Конечно, этот матч математически решает не всё, но решает очень многое.
Если Арсенал высоит, это будет очень трудно замечу, то впереди у этой команды шансы будут.
Манчестер Сити очень силен, Бавария не рядовой клуб, мощный, но Сити выиграли без особых проблем, видели все.
Я за Арсенал буду.
Одна мечта
Один последний шанс
Поэтому и с первого места не слезали.
Классический Арсенал 😌