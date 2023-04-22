Мане забил впервые за полгода, прервав 13-матчевую серию без голов. Его купили за 32+9 млн евро

Теги Бавария Майнц бундеслига Германия Садьо Мане Футбол

Садьо Мане забил впервые за полгода.

Вингер «Баварии» прервал 13-матчевую серию без голов, поразив ворота «Майнца» в Бундеслиге. 

Напомним, Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года за 32+9 млн евро. Статистику сенегальца можно найти здесь.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

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18 комментариев

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Михаил1970
А ведь Бавария могла подписать Дзюбу бесплатно, с зп 2 млн. рублей в месяц. Теперь локти кусают немцы, а Артем за Локо голы почти в каждом матче забивает.
+70
-4
+66
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Никита Смолов
Ответ Михаил1970
А ведь Бавария могла подписать Дзюбу бесплатно, с зп 2 млн. рублей в месяц. Теперь локти кусают немцы, а Артем за Локо голы почти в каждом матче забивает.
Ирония в том, что он реально бы забивал за Баварцев ))
+49
-3
+46
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Максим Ачкасов
Ответ Н.Ф.
У Мане хорошо поставленный удар.
В лицо, по губе
+9
0
+9
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Н.Ф.
У Мане хорошо поставленный удар.
+9
-1
+8
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Evgen_Hazard
Ну уже может и не +9
+2
0
+2
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El Blanco
В заголовок сумму трансфера вывели словно сейчас 2012 год. 32+9 по нынешним меркам это копейки.
+2
0
+2
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Vladvenk
Ответ Максим Ачкасов
В лицо, по губе
Талантливый человек талантлив во всем.
+2
0
+2
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Ibra Meji
*травма
+1
0
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Naseer Amir
А вед можно было подписать одного игрока и выигрывать ЛЧ, потому что только он несколько раз остановил Баварию и он карол ЛЧ
+1
0
+1
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Ibra Meji
У него была длительная дисквалификация
0
0
0
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Михаил Стентор
Ответ Никита Смолов
Ирония в том, что он реально бы забивал за Баварцев ))
Ирония в том, что за такую Баварию даже Шупо-Мотинг забивает. С таким подбором исполнителей это не так трудно.
0
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Universal1000
Ответ Jor Hakobyan
Как радовались за этого игрока когда перешёл в Баварию. Выходит зря. Хуже бруска. Король оффсайдов и 🤡-их поведении. Полное разочарование.
Да, просмеёмся, если Левандовски станет чемпионом Испании, а с Мане просрётся даже салатница карманная.
+1
-1
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