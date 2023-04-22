Мане забил впервые за полгода, прервав 13-матчевую серию без голов. Его купили за 32+9 млн евро
Садьо Мане забил впервые за полгода.
Вингер «Баварии» прервал 13-матчевую серию без голов, поразив ворота «Майнца» в Бундеслиге.
Напомним, Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года за 32+9 млн евро. Статистику сенегальца можно найти здесь.
Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена
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