Садьо Мане забил впервые за полгода.

Вингер «Баварии» прервал 13-матчевую серию без голов, поразив ворота « » в Бундеслиге.

Напомним, Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» летом 2022 года за 32+9 млн евро. Статистику сенегальца можно найти здесь.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

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