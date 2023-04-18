«Бавария» оштрафовала Мане на 350 тысяч евро за удар по лицу Сане – это рекорд клуба

Штраф Садьо Мане за драку с Лероем Сане стал рекордным в истории «Баварии».

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

По информации Bild, за это сенегальца оштрафовали на 350 тысяч евро.

Это крупнейший штраф в истории мюнхенцев. Например, Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.

По контракту « » могла наказать на сумму вплоть до 2 млн евро (его месячная зарплата), но решила не делать этого.

Ранее утверждалось, что штраф составил примерно 500 тысяч евро.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

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