«Бавария» оштрафовала Мане на 350 тысяч евро за удар по лицу Сане – это рекорд клуба
Штраф Садьо Мане за драку с Лероем Сане стал рекордным в истории «Баварии».
Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.
По информации Bild, за это сенегальца оштрафовали на 350 тысяч евро.
Это крупнейший штраф в истории мюнхенцев. Например, Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.
По контракту «Бавария» могла наказать Садьо на сумму вплоть до 2 млн евро (его месячная зарплата), но решила не делать этого.
Ранее утверждалось, что штраф составил примерно 500 тысяч евро.
Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена
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Они мало того, что могут покалечить друг друга, что не позволит им выполнять свои функции на плантации, так еще и потеряют товарный вид и нормально перепродать ты их потом не сможешь. Да и банальная дисциплина важна.
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