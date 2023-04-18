«Бавария» оштрафовала Мане на 350 тысяч евро за удар по лицу Сане – это рекорд клуба

Теги Бавария бундеслига Германия происшествия Садьо Мане Лерой Сане деньги Футбол

Штраф Садьо Мане за драку с Лероем Сане стал рекордным в истории «Баварии».

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

По информации Bild, за это сенегальца оштрафовали на 350 тысяч евро.

Это крупнейший штраф в истории мюнхенцев. Например, Франк Рибери заплатил 50 тысяч евро в 2012 году за потасовку с Арьеном Роббеном.

По контракту «Бавария» могла наказать Садьо на сумму вплоть до 2 млн евро (его месячная зарплата), но решила не делать этого.

Ранее утверждалось, что штраф составил примерно 500 тысяч евро.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

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31 комментарий

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Stereostrike
Ответ Михо
Писали же про 500, это скидки какие то?
если через госуслуги платишь, то скидка)))
+39
0
+39
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atomio
По контракту «Бавария» могла наказать Садьо на сумму вплоть до 2 млн евро (его месячная зарплата) (с) чистоганом где-то 1млн на руки будет. афигеть они еще и морды там друг другу бьют, когда я дошик завариваю на ужин
+18
-3
+15
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Михо
Писали же про 500, это скидки какие то?
+9
0
+9
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eskerro
Ответ Михо
Писали же про 500, это скидки какие то?
У него скидочная карта пятерочки
+7
-1
+6
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Саша Пушкин
Ответ Momos
Повезло ему конечно, что сейчас 21 век. Лет 200 назад его бы вообще плетьми выпороли.
И продать другому хозяину. Хотя это и сейчас вполне реально.
+9
-3
+6
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Momos
Повезло ему конечно, что сейчас 21 век. Лет 200 назад его бы вообще плетьми выпороли.
+12
-7
+5
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Vićtor Diaź
Теперь точно денег не хватит стекло на телефоне поменять..
+2
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q2fbdx2shh
Первый сезон в клубе, а уже бьёт рекорды!
+2
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Dr.Hapot
Ну тут две недели отработать и увольняться надо после такого
+2
0
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1garyuha
Сколько дней нужно мыть туалеты в мечети чтобы оплатить такой штраф?
+3
-1
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Саша Пушкин
Ответ Romeo Yankovich
так там драка между двух ребят одного цвета кожи, просто у одного она более тёмная. хозяин бы на это смотрел, как на бои рабов
Если бы ты когда-нибудь держал рабов, то знал бы, что подобные разборки между ними тебе как хозяину совершенно не выгодны.
Они мало того, что могут покалечить друг друга, что не позволит им выполнять свои функции на плантации, так еще и потеряют товарный вид и нормально перепродать ты их потом не сможешь. Да и банальная дисциплина важна.
Скачай уже книгу "Основы рабовладения для чайников" Она находится в общем доступе совершенно бесплатно!
+2
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jonnysilverhand01
В этом году, в деревне Мане акводискотеки не будет точно
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Romeo Yankovich
Ответ Momos
Повезло ему конечно, что сейчас 21 век. Лет 200 назад его бы вообще плетьми выпороли.
так там драка между двух ребят одного цвета кожи, просто у одного она более тёмная. хозяин бы на это смотрел, как на бои рабов
+2
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Rainn
Единственный рекорд, который Бавария установит в этом сезоне
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Marchenni
А мог бы ещё одну школу(больницу) у себя построить
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alexpashc1982@gmail.com
Ответ atomio
По контракту «Бавария» могла наказать Садьо на сумму вплоть до 2 млн евро (его месячная зарплата) (с) чистоганом где-то 1млн на руки будет. афигеть они еще и морды там друг другу бьют, когда я дошик завариваю на ужин
дошик должен быть красным))
+2
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Ketanest
Сане зарабатывает деньги для Баварии лицом :-))
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Mr. Voronoi
Недельная зп
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Marcus-light
Зарплата за 5 дней. Браво!
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Scot Adkins
хоть какой нибудь рекорд ПОБИЛ,
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Мансур Нохчо
ниче 1 650 000 евро получит за апрель 🤣🤣
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Ман Сити
У него в неделю 420 зп в мешке. Чтож несколько дней бесплатно отдохнет на лавке.
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GiovanniX
Сане сказал Мане: пошли к моей женэ, выпьем бокал винэ, потом в музей смотреть картины Клода Монэ. Затем сплетём макрамэ, вместе с братом женэ из Папуа-Новой Гвинэ.
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Берни Парент
https://www.youtube.com/watch?v=iUtkvm1Bkrw
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Евгений Лифшиц
ну короче слив
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