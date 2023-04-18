Мане хочет остаться в «Баварии» и проявить себя. Агенты не ищут ему новый клуб

Теги Бавария бундеслига Германия Садьо Мане Футбол

Садьо Мане настроен доказать свою состоятельность в «Баварии».

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Лероя Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Позже стало известно, что немецкий клуб хочет продать Садьо Мане. Также «Бавария» оштрафовала игрока на 500 тысяч евро.

Мане хочет остаться в «Баварии» и намерен проявить себя в клубе, об этом сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Агенты футболиста не занимаются поиском новой команды.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утя Ваткин
С такой зп конечно не хочет уходить.
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Alexandrovich
а Кан и руководство уйдут в отставку после такого позора? уволить нормального тренера ради такого слива ЛЧ + скандал с Мане
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roma Tarasych
уже проявил
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
раскаявшийся жиробас
Хочет проявить себя в качестве футболиста или бойца ММА?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Пусть доказывает делом и поведением что хочет остаться
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Reyego
Ответ Evgeny Alexandrovich
а Кан и руководство уйдут в отставку после такого позора? уволить нормального тренера ради такого слива ЛЧ + скандал с Мане
В былые времена руководство так и поступало. Сейчас никто так не сделает. И это проблема.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
тренер с района
Хочет прописать еще кому то кроме Сане
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MihuS
Может лучше в UFC?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jor Hakobyan
Ответ MihuS
Может лучше в UFC?
UFS - Мане vs Хабиб😁
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ждет MMA-реванш с Сане
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А потом этот парень уехал
еще кому-то настучать в торец хочет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern2004
Мане и Сане ещё вместе "ушастого" поднимут.А потом можно будет и спарринг устроить.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
А взять и помириться не вариант? Обычное дело...поругались из-за какого-то момента....подрались... помирились
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WhatZ
Ответ Evgeny Alexandrovich
а Кан и руководство уйдут в отставку после такого позора? уволить нормального тренера ради такого слива ЛЧ + скандал с Мане
А Кан с руководством лично заставили Мане бить одноклубника, или что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий