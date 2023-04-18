Мане хочет остаться в «Баварии» и проявить себя. Агенты не ищут ему новый клуб

Садьо Мане настроен доказать свою состоятельность в «Баварии».

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Лероя Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Позже стало известно, что немецкий клуб хочет продать . Также «Бавария» оштрафовала игрока на 500 тысяч евро.

Мане хочет остаться в «Баварии» и намерен проявить себя в клубе, об этом сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Агенты футболиста не занимаются поиском новой команды.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол