Мане хочет остаться в «Баварии» и проявить себя. Агенты не ищут ему новый клуб
Садьо Мане настроен доказать свою состоятельность в «Баварии».
Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Лероя Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.
Позже стало известно, что немецкий клуб хочет продать Садьо Мане. Также «Бавария» оштрафовала игрока на 500 тысяч евро.
Мане хочет остаться в «Баварии» и намерен проявить себя в клубе, об этом сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
Агенты футболиста не занимаются поиском новой команды.
Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена
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