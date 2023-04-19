Игроки «Баварии» считают абсурдом слухи о том, что Сане оскорбил Мане на расовой почве. Отец Лероя – сенегалец
В «Баварии» считают абсурдом слухи о том, что Лерой Сане оскорбил Садьо Мане на расовой почве.
Речь идет, в частности, об игроках, которые присутствовали в раздевалке, сообщает Bild.
Также отметается, что отец Сане – сенегалец, как и Мане.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Типа - кто более белый среди черных штоле?
Ахахахах)))))))
Это раз.
Два: то, что Мане о расизме не говорил, я как раз и понял, о чём я написал, что Мане, видимо, не говорил и не говорит ни о чём вообще.
А далее, осветить для себя (и в целом) ситуацию я не могу, потому, что для этого мне надо задать вопрос Садьо, то есть сделать то, чего не делает немецкая пресса, которая подхватила этот вброс Гуйе, и далее кормя нас либо инсайдами, либо приводя слова Хасана, хотя всего-то и надо было, что задать вопрос Мане о том, говорил ли Сане эти вещи или нет. Без всяких домыслов, без загугливаний чьих-то отцов и без слепой веры всяким Папам, просто взять, и задать вопрос самому Садьо, и услышать от него чёткое "Нет, Сане этого не говорил" (ну или, мало ли, что-то другое). Вот это и было бы нормальным освещением ситуации, Мане вроде же не недоступен для прессы, хотя может я чего-то и не знаю, и он её избегает или дал обет молчания? Или прессе просто неинтересно закрывать вопрос так легко и просто, и ей прикольнее плодить домыслы. Возможно, но на это я повлиять не могу, к сожалению.
Ну, загуглите "Souleyman Sané" и нажмите "картинки".
А теперь подумайте, а стоит ли верить французскому журналисту Папа Гуйе (можете не гуглить - 99.9% черный как деготь) и сообщению о расизме как причине конфликта?
Ну, и да, "новая вводная": Мане о расизме не говорил...говорил вот этот самый Папа Гуйе. Вы все еще возмущены "односторонним освещением ситуации"? Ну, осветите ее для себя самостоятельно, черт возьми.
Сам Мане-то что говорит? Или его никто спросить не догадался? Ниже тоже новость, где Хасан говорит, что Лерой заверил команду в том, что ничего подобного он не говорил, и команда ему верит. Отлично. И тут тот же вопрос: а Мане в чём заверил команду?
Что за одностороннее изучение и освещение ситуации?
в конце концов началась война между светло-зелеными и темно-зелеными