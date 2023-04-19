Игроки «Баварии» считают абсурдом слухи о том, что Сане оскорбил Мане на расовой почве. Отец Лероя – сенегалец

Теги Бавария бундеслига Германия Садьо Мане Лерой Сане Футбол

В «Баварии» считают абсурдом слухи о том, что Лерой Сане оскорбил Садьо Мане на расовой почве.

Речь идет, в частности, об игроках, которые присутствовали в раздевалке, сообщает Bild.

Также отметается, что отец Сане – сенегалец, как и Мане.

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24 комментария

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Dark.Babysitter
Теперь расизм уже среди черных?
Типа - кто более белый среди черных штоле?
Ахахахах)))))))
+37
-5
+32
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CriminalJoint62
Ответ Dark.Babysitter
Теперь расизм уже среди черных? Типа - кто более белый среди черных штоле? Ахахахах)))))))
На самом деле, есть такое. Называется колоризм
+10
0
+10
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igls54
В честь этого события Упамекано вывел-таки МС в 1/2 с трех попыток
+12
-3
+9
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Streetbor
Мане более черный, я ему больше верю 😀
+6
-1
+5
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Balt
Сане - мулат, Мане - прям афро-афро. Тут весы не на стороне Сане. )
+4
0
+4
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Пацанчик реальный
Ответ Реал Мадрид/Ла Лига
Сначала подумал , что у Сане и Мане один отец Сенегалец)))
А это в следующем выпуске у Малахова выясним!
+4
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+4
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ɔculpa
Ответ Michael Boldyrev
Папу Сане видели? Ну, загуглите "Souleyman Sané" и нажмите "картинки". А теперь подумайте, а стоит ли верить французскому журналисту Папа Гуйе (можете не гуглить - 99.9% черный как деготь) и сообщению о расизме как причине конфликта? Ну, и да, "новая вводная": Мане о расизме не говорил...говорил вот этот самый Папа Гуйе. Вы все еще возмущены "односторонним освещением ситуации"? Ну, осветите ее для себя самостоятельно, черт возьми.
Мне не надо гуглить как выглядит Сулейман Сане, чтобы понимать, что, будучи сенегальцем, он будет чёрным.
Это раз.
Два: то, что Мане о расизме не говорил, я как раз и понял, о чём я написал, что Мане, видимо, не говорил и не говорит ни о чём вообще.
А далее, осветить для себя (и в целом) ситуацию я не могу, потому, что для этого мне надо задать вопрос Садьо, то есть сделать то, чего не делает немецкая пресса, которая подхватила этот вброс Гуйе, и далее кормя нас либо инсайдами, либо приводя слова Хасана, хотя всего-то и надо было, что задать вопрос Мане о том, говорил ли Сане эти вещи или нет. Без всяких домыслов, без загугливаний чьих-то отцов и без слепой веры всяким Папам, просто взять, и задать вопрос самому Садьо, и услышать от него чёткое "Нет, Сане этого не говорил" (ну или, мало ли, что-то другое). Вот это и было бы нормальным освещением ситуации, Мане вроде же не недоступен для прессы, хотя может я чего-то и не знаю, и он её избегает или дал обет молчания? Или прессе просто неинтересно закрывать вопрос так легко и просто, и ей прикольнее плодить домыслы. Возможно, но на это я повлиять не могу, к сожалению.
+4
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+4
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Michael Boldyrev
Ответ ɔculpa
Я что-то вот не понимаю этого "игроки считают". Даже если у драки не было свидетелей, то что, выходит сам Мане тоже утверждает, что Сане оскорбил его на расовой почве? Потому, что уж он-то точно знает, и если бы он сказал, что таких оскорблений не было, то не было бы и никакой загадки, и никаких сомнений. А если он говорит, что Сане оскорбил его за цвет кожи, то значит в команде, не веря в это, Мане держат ещё и за трепача? Сам Мане-то что говорит? Или его никто спросить не догадался? Ниже тоже новость, где Хасан говорит, что Лерой заверил команду в том, что ничего подобного он не говорил, и команда ему верит. Отлично. И тут тот же вопрос: а Мане в чём заверил команду? Что за одностороннее изучение и освещение ситуации?
Папу Сане видели?
Ну, загуглите "Souleyman Sané" и нажмите "картинки".

А теперь подумайте, а стоит ли верить французскому журналисту Папа Гуйе (можете не гуглить - 99.9% черный как деготь) и сообщению о расизме как причине конфликта?

Ну, и да, "новая вводная": Мане о расизме не говорил...говорил вот этот самый Папа Гуйе. Вы все еще возмущены "односторонним освещением ситуации"? Ну, осветите ее для себя самостоятельно, черт возьми.
+2
0
+2
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Michael Boldyrev
Ответ ɔculpa
Мне не надо гуглить как выглядит Сулейман Сане, чтобы понимать, что, будучи сенегальцем, он будет чёрным. Это раз. Два: то, что Мане о расизме не говорил, я как раз и понял, о чём я написал, что Мане, видимо, не говорил и не говорит ни о чём вообще. А далее, осветить для себя (и в целом) ситуацию я не могу, потому, что для этого мне надо задать вопрос Садьо, то есть сделать то, чего не делает немецкая пресса, которая подхватила этот вброс Гуйе, и далее кормя нас либо инсайдами, либо приводя слова Хасана, хотя всего-то и надо было, что задать вопрос Мане о том, говорил ли Сане эти вещи или нет. Без всяких домыслов, без загугливаний чьих-то отцов и без слепой веры всяким Папам, просто взять, и задать вопрос самому Садьо, и услышать от него чёткое "Нет, Сане этого не говорил" (ну или, мало ли, что-то другое). Вот это и было бы нормальным освещением ситуации, Мане вроде же не недоступен для прессы, хотя может я чего-то и не знаю, и он её избегает или дал обет молчания? Или прессе просто неинтересно закрывать вопрос так легко и просто, и ей прикольнее плодить домыслы. Возможно, но на это я повлиять не могу, к сожалению.
Тогда я вас совсем не понял. Извините за резкость, был не прав.
+2
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+2
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Andrey Andreev
Короче, Сане - базированный
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ɔculpa
Ответ Michael Boldyrev
Тогда я вас совсем не понял. Извините за резкость, был не прав.
Всё нормально)
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Shadow1882
А мать - немка. И что с того?
+2
-2
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ɔculpa
Я что-то вот не понимаю этого "игроки считают". Даже если у драки не было свидетелей, то что, выходит сам Мане тоже утверждает, что Сане оскорбил его на расовой почве? Потому, что уж он-то точно знает, и если бы он сказал, что таких оскорблений не было, то не было бы и никакой загадки, и никаких сомнений. А если он говорит, что Сане оскорбил его за цвет кожи, то значит в команде, не веря в это, Мане держат ещё и за трепача?
Сам Мане-то что говорит? Или его никто спросить не догадался? Ниже тоже новость, где Хасан говорит, что Лерой заверил команду в том, что ничего подобного он не говорил, и команда ему верит. Отлично. И тут тот же вопрос: а Мане в чём заверил команду?
Что за одностороннее изучение и освещение ситуации?
0
0
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Сын маминой подруги
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем v 2.0
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Реал Мадрид/Ла Лига
Сначала подумал , что у Сане и Мане один отец Сенегалец)))
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Максим Черкашин
Ответ Dark.Babysitter
Теперь расизм уже среди черных? Типа - кто более белый среди черных штоле? Ахахахах)))))))
Картинка из грифинов, оттенки чёрного.😎
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Baobabb forever
Ответ Dark.Babysitter
Теперь расизм уже среди черных? Типа - кто более белый среди черных штоле? Ахахахах)))))))
как в книге какого то фантаста (к сожалению не помню кого): там не было рас и все люди были зелеными
в конце концов началась война между светло-зелеными и темно-зелеными
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Tigranodovar
Ответ Balt
Сане - мулат, Мане - прям афро-афро. Тут весы не на стороне Сане. )
Сане еще и в Германии родился, а Мане в Африке.
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Balt
Ответ Tigranodovar
Сане еще и в Германии родился, а Мане в Африке.
Вообще проигрышный вариант. )
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