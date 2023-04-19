Игроки «Баварии» считают абсурдом слухи о том, что Сане оскорбил Мане на расовой почве. Отец Лероя – сенегалец

В «Баварии» считают абсурдом слухи о том, что Лерой Сане оскорбил Садьо Мане на расовой почве.

Речь идет, в частности, об игроках, которые присутствовали в раздевалке, сообщает Bild.

Также отметается, что отец Сане – сенегалец, как и Мане.

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