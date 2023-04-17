Кике Флорес о жалобах «Барсы» на высокую траву: «Условия для всех были одинаковыми. «Хетафе» соблюдает регламент»

Теги Барселона Хетафе Хави Кике Флорес Ла Лига Колисеум Альфонсо Перес Марк-Андре тер Стеген стадионы Футбол

Кике Флорес ответил на жалобы «Барселоны» на высокую траву в матче Ла Лиги.

«Хетафе» сыграл вничью с «блауграной» дома (0:0).

«Я не хочу об этом говорить. Мы ведь играли не на голой земле, а на красивой траве. Условия для всех были одинаковыми.

Мы играли в хороших условиях, которые нас больше устраивали. Высокая трава помогала нам атаковать.

Жалобы Хави и тер Стегена? Мы все еще говорим о футболе, не о «Формуле-1»? Мы соблюдаем регламент. Это все равно что говорить о том, какие были шины – жесткие или мягкие?» – сказал главный тренер «Хетафе».

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ответ DolJun
увы, ты не в том уловил иронию) а она на самом деле в том, что местные кулес, которые любому клубу, который деклассировал барсу, предъявляли за автобусы, от рубина и интера до атлетико и челси, сейчас не видят ничего зазорного в том, что чави паркуется) даже для этого придумали красивое название, потому что это другое)
Та Барса была возможно самой доминирующей командой в истории, команды типа Рубина или Интера в полуфинале играли так против Барселоны не потому что они так играли постоянно и это их стиль, нет, это был план конкретно на Барсу, примерно тоже самое можно сказать и про Челси 2012 в матче с Барсой. И второй момент, что конкретно делает эту Барсу таким же автобусом как и вышеперечисленные команды? Средний процент владения? Наличие или отсутствие комбинационной игры? Количество голов за сезон? Что в твоих глазах делает эту Барсу автобусом? Я бы ещё согласился на "оборонительный стиль Барсы", но автобус это что-то более радикальное, не так ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexwrangel87
Пусть хави радуется, что по моему майораль промазал на 85 минуте. Так бы хетафе забрал 3 очка. Пусть хави радуется ничьей. Хетафе не давал Барселоне долго держать мяч в позиционой атаке. Постоянно игроки хетафе прессинговали и отбирали часто мяч в середине поля. Кроме 2 попаданий в штангу в первом тайме, у Барселоны практически не было моментов...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Ilya Petrov
Ирония в том, что фанат клуба Челси, который в массовом сознании у большинства очень долго ассоциировался с автобусом пишет что-то про Барсу. А что ты так за кулес переживаешь Должунка? Можно узнать?
увы, ты не в том уловил иронию) а она на самом деле в том, что местные кулес, которые любому клубу, который деклассировал барсу, предъявляли за автобусы, от рубина и интера до атлетико и челси, сейчас не видят ничего зазорного в том, что чави паркуется) даже для этого придумали красивое название, потому что это другое)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ответ DolJun
да при чем тут челси, илья? я тебе про то, что чави прет против днк. доколе честные куле будут это терпеть?
И кстати классно ты соскочил со всех моих аргументов затронув лишь момент про Челси. В принципе ничего неожиданного, когда не остаётся аргументов нужно цепляться за соломинку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ответ DolJun
да при чем тут челси, илья? я тебе про то, что чави прет против днк. доколе честные куле будут это терпеть?
Ирония в том, что фанат клуба Челси, который в массовом сознании у большинства очень долго ассоциировался с автобусом пишет что-то про Барсу. А что ты так за кулес переживаешь Должунка? Можно узнать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Ilya Petrov
Разве ты думаешь, что я таким образом выражаясь просто не хочу признать, что Барселона играет более оборонительно при Хави? Разочарую тебя друг мой, но Ла лига вообще самая оборонительная лига из топовых уже достаточно давно. Тут забивают меньше всего голов, странно, что ты это не заметил, учитывая, что ты гораздо чаще на ветках Барсы зависаешь нежели на ветках АПЛ. Ты можешь называть игру Барсы автобусом, троллейбусом или линкором. Это не изменит факт того, что Хави выстраивает эффективную игру, опираясь на качество состава. За этот сезон Барса гораздо лучше стала играть в прессинге и в целом без мяча. В игре Барсы есть есть рациональность, а игру Челси даже автобусом не назовёшь, там идей нет.
да при чем тут челси, илья? я тебе про то, что чави прет против днк. доколе честные куле будут это терпеть?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ответ DolJun
ахахахахха, у барсы не автобус, а рациональная игра соответствующая уровню состава)) потому что это другое))
Разве ты думаешь, что я таким образом выражаясь просто не хочу признать, что Барселона играет более оборонительно при Хави? Разочарую тебя друг мой, но Ла лига вообще самая оборонительная лига из топовых уже достаточно давно. Тут забивают меньше всего голов, странно, что ты это не заметил, учитывая, что ты гораздо чаще на ветках Барсы зависаешь нежели на ветках АПЛ. Ты можешь называть игру Барсы автобусом, троллейбусом или линкором. Это не изменит факт того, что Хави выстраивает эффективную игру, опираясь на качество состава. За этот сезон Барса гораздо лучше стала играть в прессинге и в целом без мяча. В игре Барсы есть есть рациональность, а игру Челси даже автобусом не назовёшь, там идей нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alesha Kv
Ответ DolJun
ахахахахха, у барсы не автобус, а рациональная игра соответствующая уровню состава)) потому что это другое))
1 место в чемпионате с отрывом в 11 очков от действующего победителя ЛЧ - Реала
как там 12 очков до вылета у фк443?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Предан Мадриду!!!
Хави конечно тот ещё нытик + любитель трав
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buzya
Ответ messi_leo
15 ударов по воротам, 5 угловых, где мало моментов. Вот только 3 удара в створ. Из них 2 это просто дичайшая проблема с реализацией, когда два игрока в одной атаке в пустые не могли забить и попали оба в одно и тоже место штанги.
а потом у них трава виновата....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
messi_leo
Ответ Итачи Учиха
Адекватный мужик. Кто Барсе виноват, что они так мало моментов создают, а если и создают то, будто специально, пытаются упустить возможность нормально и прицельно ударить. Пяточки, ненужный дриблинг, истерики, а тем временем уже 3 матча без голов
15 ударов по воротам, 5 угловых, где мало моментов. Вот только 3 удара в створ. Из них 2 это просто дичайшая проблема с реализацией, когда два игрока в одной атаке в пустые не могли забить и попали оба в одно и тоже место штанги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
на вкус пусть еще попробуют )))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Ilya Petrov
Фанат Челси говорит про автобус?) Ну Хави вполне рациональную игру ставит, соответствующую уровню состава. Да и лучше какой никакой автобус, чем отсутствие игры и идей.
ахахахахха, у барсы не автобус, а рациональная игра соответствующая уровню состава)) потому что это другое))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Адекватный мужик. Кто Барсе виноват, что они так мало моментов создают, а если и создают то, будто специально, пытаются упустить возможность нормально и прицельно ударить. Пяточки, ненужный дриблинг, истерики, а тем временем уже 3 матча без голов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Горбенко
Ответ Fruch
Согласен. Это и есть преимущество домашнего поля. Барса тоже этим активно пользуется. Достаточно вспомнить, что Камп Ноу шире стандартного поля на несколько метров. А последнее классико вообще в лужах играли, чтобы реал не мог разбежаться в контратаку. Причем перед первым таймом активно поливали одну половину, перед вторым другую. Правда, не помогло. Итог все помнят. Не припоминаю ни одной жалобы ни с одной стороны, ни с другой. Это все отговорки для слабых
про ширину - это уже давно не так, стандартные 68 метров, как у большинства клубов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ответ DolJun
прикольно флорес дал понять чави что этому автобуснику лучше сфокусироваться на своем фк мем)
Фанат Челси говорит про автобус?) Ну Хави вполне рациональную игру ставит, соответствующую уровню состава. Да и лучше какой никакой автобус, чем отсутствие игры и идей.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ bulldozer
Тебе тоже лучше сфокусироваться на своём фк 443)
почему?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Petrov
Ну если не превышены рамки нормы, то жалобы эти курам на смех. Хотя понятно, что высота газона влияет на то, как быстро ходит мяч по полю, а так же на характер движения игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bulldozer
Ответ DolJun
прикольно флорес дал понять чави что этому автобуснику лучше сфокусироваться на своем фк мем)
Тебе тоже лучше сфокусироваться на своём фк 443)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spiker1606
Ответ Greg Jackson
Да хорош уже ныть Флорес. Хави всё сказал по факту.
Так ноет же Хави. Ты что-то перепутал)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mister Ghost
Если честно не понимаю чего так взъелись на разультат, у Барсы всегда сложные матчи против Хетафи на их поле, последние три матча как помню не побеждали и даже не забивали, а в матчах даже, когда играли топовые Суарес,Месси и то возникали проблемы и обыгрывали с трудом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Ответ Кике про крем от загара был зачетным)) Хави просто не умеет ни проигрывать, ни играть вничью
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
прикольно флорес дал понять чави что этому автобуснику лучше сфокусироваться на своем фк мем)
+12
-11
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
По факту команда не может двигать мяч в отсутствии Педри и Де Йонг. Бускетс единственный игрок спрсобный думать на поле, но позиция и отсутствие других навыков не дают ему влиять на игру ещё больше. Гави, Кесси и другие полузащитники это просто моторы, которые носятся по полю и при этом не способны принимать правильные решения
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lobelopa
Агроном Чапе в своём репертуаре. После поражений всегда наготове линейка для измерения высоты газона.
+20
-5
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий