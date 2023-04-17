Кике Флорес о жалобах «Барсы» на высокую траву: «Условия для всех были одинаковыми. «Хетафе» соблюдает регламент»

Кике Флорес ответил на жалобы «Барселоны» на высокую траву в матче Ла Лиги.

« » сыграл вничью с «блауграной» дома (0:0).

«Я не хочу об этом говорить. Мы ведь играли не на голой земле, а на красивой траве. Условия для всех были одинаковыми.

Мы играли в хороших условиях, которые нас больше устраивали. Высокая трава помогала нам атаковать.

Жалобы Хави и тер Стегена? Мы все еще говорим о футболе, не о «Формуле-1»? Мы соблюдаем регламент. Это все равно что говорить о том, какие были шины – жесткие или мягкие?» – сказал главный тренер «Хетафе».