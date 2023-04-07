Перес говорил Модричу о готовности продлить его контракт с «Реалом» еще как минимум на год
Лука Модрич может продлить контракт с «Реалом»
По данным Jutarnji list, президент мадридского клуба Флорнетино Перес два месяца назад заявил 37-летнему хорвату о готовности продлить контракт еще как минимум на год.
В прошлом году «Реал» заявлял, что Модрич сам решит, чего он хочет. Однако сам хорват ранее неоднократно говорил о желании завершить карьеру в мадридском клубе, что свидетельствует о его желании продлить соглашение.
Кроме того, Модрич отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии, Катара и США.
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