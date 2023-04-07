Перес говорил Модричу о готовности продлить его контракт с «Реалом» еще как минимум на год 

Лука Модрич может продлить контракт с «Реалом»

По данным Jutarnji list, президент мадридского клуба Флорнетино Перес два месяца назад заявил 37-летнему хорвату о готовности продлить контракт еще как минимум на год.

В прошлом году « » заявлял, что сам решит, чего он хочет. Однако сам хорват ранее неоднократно говорил о желании завершить карьеру в мадридском клубе, что свидетельствует о его желании продлить соглашение.

Кроме того, Модрич отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии, Катара и США.