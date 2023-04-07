Перес говорил Модричу о готовности продлить его контракт с «Реалом» еще как минимум на год 

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Флорентино Перес Футбол

Лука Модрич может продлить контракт с «Реалом»

По данным Jutarnji list, президент мадридского клуба Флорнетино Перес два месяца назад заявил 37-летнему хорвату о готовности продлить контракт еще как минимум на год.

В прошлом году «Реал» заявлял, что Модрич сам решит, чего он хочет. Однако сам хорват ранее неоднократно говорил о желании завершить карьеру в мадридском клубе, что свидетельствует о его желании продлить соглашение.

Кроме того, Модрич отклонил выгодные предложения из Саудовской Аравии, Катара и США. 

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4 комментария

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f0rmoceft
Отличная новость, даже если Беллингема купят, все равно будет много играть, сезон длинный
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Gravdaar Iyaad
Модрич это МВП Реала
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Gravdaar Iyaad
Ответ Отец Абду
Кто то в 36 ушел за деньгами в 161- лигу, а кто то тащит Реал в 37-38:)
В 38
+1
-1
0
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Отец Абду
Кто то в 36 ушел за деньгами в 161- лигу, а кто то тащит Реал в 37-38:)
+1
-2
-1
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