Карло Анчелотти: «Бензема, Крооса и Модрича нужно оценивать не по возрасту. Ни у кого в мире нет такого умения вести игры. Это не купишь на рынке»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Карло Анчелотти похвалил Карима Бензема, Тони Крооса и Луку Модрича

Кроме того, тренер «Реала» добавил, что вопрос продления их контрактов «идет полным ходом».

«У Бензема, Крооса и Модрича все как всегда. По ходу сезона нормально, когда уровень игры слегка колеблется – проходит через подъемы и спады. Нужно оценивать их по тому, что они делают, а не по возрасту.

Может быть, у них нет такого формы, как у молодых, но ни у кого в мире нет такого умения вести игры. Такое нельзя купить на рынке», – сказал Анчелотти.

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33 комментария

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ValmontZ
Ответ Иван Куянец
Я согласен с Анчелотти такой опыт не где не купишь.
как и элементарные знания правописания
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Милан 19
Проблема в том, что таких как Модрича и Кроос уже нет, и когда они уйдут, заменить их будет проблематично одними Камавингами и Тчуамени, а Каземиро уже продали, большая ошибка это была ☝️ ...
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Милан 19
Анчелотти умеет тренировать ветеранов, у него Мальдини до 40 лет играл и был при этом одним из лучших в мире ☝️ ...
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NottinghamForest79
ВЕРНО пятикратные победители ЛЧ - 2014 -- 2022
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Osodj Djhshs
Ответ Muhammad Juraev
А Месси это только медийность? Месси чемпион мира, выиграл сборную Модрича, сделал за один сезон ассистов больше, чем Модрич за 5 сезонов!
Ты дурачок или прикидываешься?)
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Ответ Bleck Ridermen
АузубиЛлях!
🤡🤡
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Ответ Иван Иванов
На месте Аль Хиляля, я бы купил этих троих вместо Месси и разрывал бы чемпионат пророка Мохаммеда и пукан Криштиану, как тузик грелку! 😀
🤡
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градус ненависти
Ответ dimamak10
Есть футболисты типа Канте у которых нет хейтеров. Мне кажется что Лука относится к таким) не болею за Реал , но не восхищаться Модричем просто невозможно Как он выходит из под прессинга и его великолепные передачи шведой. Передачу на Родриго с челси запомню надолго
Потому что чем более универсальной и рациональной становится игра, тем ценнее и заметнее такие редкие игроки как Модрич, не атлеты с фабрики, а люди которые просто лучше всех других умеют играть в футбол. Такое не натренируешь, это Божий дар
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Kyancey
Ответ dimamak10
Есть футболисты типа Канте у которых нет хейтеров. Мне кажется что Лука относится к таким) не болею за Реал , но не восхищаться Модричем просто невозможно Как он выходит из под прессинга и его великолепные передачи шведой. Передачу на Родриго с челси запомню надолго
Передача на Родриго - это хайлайт на века просто!✨
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Модрич10
Ответ Дамир Устемиров
сегодня все специально пишут с ошибками? Что новость, что комментарий
Ты учитель?
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Bleck Ridermen
Ответ Иван Иванов
На месте Аль Хиляля, я бы купил этих троих вместо Месси и разрывал бы чемпионат пророка Мохаммеда и пукан Криштиану, как тузик грелку! 😀
Медицина тут бесполезна, нужно усыплять !
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Рустам Атаев
Ответ Bleck Ridermen
Не верь в себя, ты не вечна!
в себя поверила....)))
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Bleck Ridermen
Ответ Рустам Атаев
в себя поверила...
Не верь в себя, ты не вечна!
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Bleck Ridermen
Ответ Muhammad Juraev
А Месси это только медийность? Месси чемпион мира, выиграл сборную Модрича, сделал за один сезон ассистов больше, чем Модрич за 5 сезонов!
АузубиЛлях!
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&_Bishep_&
Точно. Такого трио на рынке не купишь.
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Real_v_dushe
Всё правильно, это игроки с особым менталитетом, не наедающиеся и ненавидящие проигрывать.
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Muhammad Juraev
Ответ Osodj Djhshs
В их футбол то не интересует. Их интересует медиа, что ты про модрича напишешь в нефутбольном плане? Да ничего
А Месси это только медийность?
Месси чемпион мира, выиграл сборную Модрича, сделал за один сезон ассистов больше, чем Модрич за 5 сезонов!
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Analjinn
Одно ясно точно - в плюс по позиции их не заменить ни на кого, сколько бы денег на трансферы не было.
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dimamak10
Ответ Kyancey
Модрича сезон за сезоном СМИ продают то в Китай, то в на Восток, то ещё куда, а Волшебник просто продолжает на поле творить магию 🎩 ,которую некоторые юные игроки не могут и не когда не смогут! Бензема из «кота» и вовсе превратился в лучшую 9️⃣ мира! Идеальные точечные покупки! Легенды!!!👑
Есть футболисты типа Канте у которых нет хейтеров. Мне кажется что Лука относится к таким) не болею за Реал , но не восхищаться Модричем просто невозможно Как он выходит из под прессинга и его великолепные передачи шведой. Передачу на Родриго с челси запомню надолго
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Рустам Атаев
в себя поверила...
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инок
Хорошо сказал Анчелотти. Кросс, Модрич и Бензема незаменимые игроки для Реала - показывают свой высокий класс в игре.
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Дамир Устемиров
сегодня все специально пишут с ошибками? Что новость, что комментарий
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Demyan Grachev
дом престарелых...
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Ummash
Этого Трио игроков создал многолетний игра за Реал
Да их нигде не купишь
Удачи вам ребята
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Coodesnik
Верно сказано,но а как иначе?) Карло знает толк)
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