Карло Анчелотти: «Бензема, Крооса и Модрича нужно оценивать не по возрасту. Ни у кого в мире нет такого умения вести игры. Это не купишь на рынке»

Карло Анчелотти похвалил Карима Бензема, Тони Крооса и Луку Модрича

Кроме того, тренер « » добавил, что вопрос продления их контрактов «идет полным ходом».

«У Бензема, и все как всегда. По ходу сезона нормально, когда уровень игры слегка колеблется – проходит через подъемы и спады. Нужно оценивать их по тому, что они делают, а не по возрасту.

Может быть, у них нет такого формы, как у молодых, но ни у кого в мире нет такого умения вести игры. Такое нельзя купить на рынке», – сказал .