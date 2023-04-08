Карло Анчелотти: «Бензема, Крооса и Модрича нужно оценивать не по возрасту. Ни у кого в мире нет такого умения вести игры. Это не купишь на рынке»
Карло Анчелотти похвалил Карима Бензема, Тони Крооса и Луку Модрича
Кроме того, тренер «Реала» добавил, что вопрос продления их контрактов «идет полным ходом».
«У Бензема, Крооса и Модрича все как всегда. По ходу сезона нормально, когда уровень игры слегка колеблется – проходит через подъемы и спады. Нужно оценивать их по тому, что они делают, а не по возрасту.
Может быть, у них нет такого формы, как у молодых, но ни у кого в мире нет такого умения вести игры. Такое нельзя купить на рынке», – сказал Анчелотти.
Месси чемпион мира, выиграл сборную Модрича, сделал за один сезон ассистов больше, чем Модрич за 5 сезонов!
Да их нигде не купишь
Удачи вам ребята