Анчелотти об интересе саудовцев к Бензема и Модричу: «Легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не хочет, чтобы Лука Модрич и Карим Бензема уходили.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии зовут хавбека и форварда в местную лигу, предлагая 60 млн долларов за два года.

«В моем совете они не нуждаются. Мое мнение таково: легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде», – сказал Анчелотти.

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24 комментария

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Назар Игорь
Ответ Никита Давыдкин
Бензема вместе с Зиданом что ли приходил в реал? Это сколько ему лет тогда?
Спасибо за подсказку, конечно не 24 а 14. Бывает.
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
Какого тебе быть петухом, то есть фанатом Барселоны?😂
Что?
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Muhammad Juraev
Ответ Назар Игорь
Карим 14 сезонов в Реале, Лука 21 сезон. Кто ещё из ныне играющих за сливочных похвастается такой статистикой?
Так я не говорю, что они не заслужили, это дело каждого игрока!
Просто обидно, что фанатики Мадрида это не понимают и каждый раз считают деньги Месси)
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Никита Давыдкин
Ответ Назар Игорь
Карим 14 сезонов в Реале, Лука 21 сезон. Кто ещё из ныне играющих за сливочных похвастается такой статистикой?
Бензема вместе с Зиданом что ли приходил в реал? Это сколько ему лет тогда?
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0
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Moscwow
Ответ GuruFutbola
Я за здоровый образ жизни Бицепс скинуть?
Наяривая на Месси накачал?
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-1
-1
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SCHOKKKK
Ответ GuruFutbola
Вот и все, прицепите еще цепь на ногу и в подвал) «Семья»)
Какого тебе быть петухом, то есть фанатом Барселоны?😂
+1
-3
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Белые штаны Хави
Ответ mr kovalsky
Хахахха какой бицепс, ты 24/7 на спортсе сидишь, максимум брюхо скинешь
бицепс накачал стуча по клавиатуре))
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Назар Игорь
Ответ Muhammad Juraev
Все заслуживают, а когда дело доходит до Месси начинают считать его деньги...
Карим 14 сезонов в Реале, Лука 21 сезон. Кто ещё из ныне играющих за сливочных похвастается такой статистикой?
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corazón blanco
Абсолютно полностью поддерживаю в этом вопросе Анчелотти. Надеюсь, что им позволят завершить карьеру в Мадриде.
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-1
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GuruFutbola
Ответ mr kovalsky
Хахахха какой бицепс, ты 24/7 на спортсе сидишь, максимум брюхо скинешь
Написание комментария занимает от 3 до 15 секунд
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-1
-1
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Adam Saidov
Да некуда они не уйдут. Бензо, Модрич, Кросс закончат карьеру в Реале это их дом! Папа Карло все правильно сказал.
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mr kovalsky
Ответ GuruFutbola
Я за здоровый образ жизни Бицепс скинуть?
Хахахха какой бицепс, ты 24/7 на спортсе сидишь, максимум брюхо скинешь
+2
-1
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Великий Алонсо
К давнему другу Криштиану в Аль-Наср 🙏.
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Muhammad Juraev
Ответ Назар Игорь
Кариму 35, Луке 37. Пусть ребята заработают перед уходом на пенсию, заслужили.
Все заслуживают, а когда дело доходит до Месси начинают считать его деньги...
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-4
-4
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Adam Saidov
Ответ Данияр Жумабекович
Интересно о тебе узнать подробнее. Тебе реально 23 и ты из Латвии? Ты что там куришь, что всякий раз тебе удаётся отличиться и написать какую-то ерунду?
у него явно с психикой проблемы
+1
-1
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Muhammad Juraev
Не хотят бросить себе вызов и перейти в лучшую лигу мира???!
0
-4
-4
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Назар Игорь
Кариму 35, Луке 37. Пусть ребята заработают перед уходом на пенсию, заслужили.
0
-1
-1
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GuruFutbola
Ответ Данияр Жумабекович
Интересно о тебе узнать подробнее. Тебе реально 23 и ты из Латвии? Ты что там куришь, что всякий раз тебе удаётся отличиться и написать какую-то ерунду?
Я за здоровый образ жизни
Бицепс скинуть?
0
-3
-3
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Совесть Черданцева
Касильяс: а че так можно было??
0
-1
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Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
Вот и все, прицепите еще цепь на ногу и в подвал) «Семья»)
Интересно о тебе узнать подробнее. Тебе реально 23 и ты из Латвии? Ты что там куришь, что всякий раз тебе удаётся отличиться и написать какую-то ерунду?
+2
0
+2
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SCHOKKKK
Молодец, Модрич. Великий игрок. Мадриду очень повезло с ним 👍
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error505
Неплохо по Роналду прошёлся
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-4
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Кино Музыка
Странно, оба на сходе, отлично, если можно продать.
+1
-1
0
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GuruFutbola
Вот и все, прицепите еще цепь на ногу и в подвал)
«Семья»)
0
-8
-8
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