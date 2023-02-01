Анчелотти об интересе саудовцев к Бензема и Модричу: «Легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде»

Главный тренер « » не хочет, чтобы и уходили.

Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии зовут хавбека и форварда в местную лигу, предлагая 60 млн долларов за два года.

«В моем совете они не нуждаются. Мое мнение таково: легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде», – сказал Анчелотти.