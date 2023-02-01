Анчелотти об интересе саудовцев к Бензема и Модричу: «Легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не хочет, чтобы Лука Модрич и Карим Бензема уходили.
Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии зовут хавбека и форварда в местную лигу, предлагая 60 млн долларов за два года.
«В моем совете они не нуждаются. Мое мнение таково: легенды Мадрида должны оставаться в Мадриде», – сказал Анчелотти.
Просто обидно, что фанатики Мадрида это не понимают и каждый раз считают деньги Месси)
Бицепс скинуть?
«Семья»)