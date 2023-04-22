Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг встал на защиту Харри Магуайра.

Защитник и капитан « » совершил результативную ошибку в начале ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (0:3).

«У него важная роль, он капитан, он ведет команду за собой, общается с тренером, мотивирует команду, он пример на тренировках.

Я думаю об улучшении этой команды и этих игроков, это моя работа. Мы полностью сосредоточены на этом процессе, а не на других процессах, которые отвлекают.

Знаю, что эта группа игроков может играть лучше, они доказывали это много раз в этом сезоне. Мы добились огромного прогресса по ходу сезона, но нам еще есть куда расти.

Мы не можем отрицать, что [в поражении от «Севильи»] есть ментальный аспект. Мы должны понять, что нужно продолжать двигаться дальше. Команда должна приходить в себя между играми. Это то, что мы должны улучшить», – сказал главный тренер «Юнайтед».

Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков

Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол