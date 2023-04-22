Эрик тен Хаг: «У Магуайра важная роль в «МЮ», он капитан, ведет команду за собой, мотивирует, общается с тренером. Он пример на тренировках»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг встал на защиту Харри Магуайра.

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» совершил результативную ошибку в начале ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (0:3).

«У него важная роль, он капитан, он ведет команду за собой, общается с тренером, мотивирует команду, он пример на тренировках.

Я думаю об улучшении этой команды и этих игроков, это моя работа. Мы полностью сосредоточены на этом процессе, а не на других процессах, которые отвлекают.

Знаю, что эта группа игроков может играть лучше, они доказывали это много раз в этом сезоне. Мы добились огромного прогресса по ходу сезона, но нам еще есть куда расти.

Мы не можем отрицать, что [в поражении от «Севильи»] есть ментальный аспект. Мы должны понять, что нужно продолжать двигаться дальше. Команда должна приходить в себя между играми. Это то, что мы должны улучшить», – сказал главный тренер «Юнайтед».

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95 комментариев

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Екн Лор
Магуайр забивает в свои ворота, чтобы мотивировать команду не расслабляться. Какой лидер!
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Олег Лабунский
По-человечески, конечно, сопереживаешь ему) но с профессиональной точки зрения, не место ему тут
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+50
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Hvaldimir
Легенда
+31
-2
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mars
да ещё и продукты в нем хранить можно
+22
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MereDoff
Он в полном серьёзе говорит про него???)
+13
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ fellx
По конспектам Роналду. На камеру будет хвалить, сам будет сажать на банку. Но есть разница. Роналду слишком амбициозен, ушёл сам. Но вот Мага будет сидеть до конца контракта, поэтому и послушный
Роналду не сам ушел, а через прессу вынудил клуб инициировать разрыв контракта.
он не пришел к руководству, и не сказал, сто "мне не нравится ваш бассейн и Тен Хаг, поэтому я ухожу".
он пошел плакаться Моргану, который выставил интервью в выгодном для них свете.
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fellx
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
Роналду не сам ушел, а через прессу вынудил клуб инициировать разрыв контракта. он не пришел к руководству, и не сказал, сто "мне не нравится ваш бассейн и Тен Хаг, поэтому я ухожу". он пошел плакаться Моргану, который выставил интервью в выгодном для них свете.
Эмм...он дал интервью, понимая, что контракт расторгнут, если бы хотел заработать остальные 16 млн по контракту, то сидел бы на лавке. Но ушел сам по сути, не согласившись подчинятся срендему физруку
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mr kovalsky
Ответ Екн Лор
Магуайр забивает в свои ворота, чтобы мотивировать команду не расслабляться. Какой лидер!
А еще иногда подает холодные напитки партнерам
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DavidRobertJosephBeckham
Не подходит этот игрок для МЮ, не получается тут у него ничего не получится, нужно расставаться. В условном Тоттенхэме может заиграет, как в сборной.
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Доминатор3000
Ответ MereDoff
Он в полном серьёзе говорит про него???)
Ну а как иначе?
Основные травмированны,а МЮ ещё за топ4 и КА бороться.
Сейчас не время для критики)
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udod
Ответ Генадий Филимонов
Как можно переживать за человека, который не замечает своих ошибок? Человек бы просто отошел и сказал "не вытягиваю, простите, буду в обойме, но в старте - не моё"
он и не играет в старте когда всё в порядке с Вараном и Мартинесом
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№7
Ответ MereDoff
Он в полном серьёзе говорит про него???)
А что он должен сказать? он игрок его команды и критиковать его сейчас на весь мир точно не лучшая затея
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Люблю Марго Робби
С таким ведуном можно и мимо топ 4 пролететь
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Glukinho
охлаждает колу
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Ksandvankneshas
Ответ Porsche 911
Это тот самый «крутой» тренер, который КР на место поставил, я правильно понимаю?
Он и Роналду так вот хвалил) это обычное дело, сор из избы выносят только такие непрофессионалы как Рангник.
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ВладимирНеПутин
Пока у таких игроков будет важная роль в команде, ничего хорошего ждать болельщикам МЮ не стоит
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Astret
Важная роль: забивать голы в свои ворота)
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№7
Ответ Генадий Филимонов
Как можно переживать за человека, который не замечает своих ошибок? Человек бы просто отошел и сказал "не вытягиваю, простите, буду в обойме, но в старте - не моё"
Он такого никогда не сделает . А вот забить гол и приставить ладони к ушам это он может
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Porsche 911
Это тот самый «крутой» тренер, который КР на место поставил, я правильно понимаю?
+4
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Romans Muhins
Ответ mr kovalsky
А еще иногда подает холодные напитки партнерам
Скорее он является, который охлаждает эти напитки
+3
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dudufufu
Ведет за собой в Лигу Европы
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Dm Kznts
Ответ SLEVIN
Правильно все Эрик делает. Нельзя сейчас поносить Магу. Потому что летом продать нужно за норм цену
А покупатель слеп и не видит что магваер косячит дальше чем видит? )
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fellx
По конспектам Роналду. На камеру будет хвалить, сам будет сажать на банку. Но есть разница. Роналду слишком амбициозен, ушёл сам. Но вот Мага будет сидеть до конца контракта, поэтому и послушный
+6
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leeexxxxtml
Ответ Someone from Internet
Лол, что за логика? Если я критикую Роналду, то это из-за того, что он обижал меня в детстве? Нынешний Рон уже стар и не тянет на топовом уровне. А в детстве он меня не обижал, ибо тогда он был одним из лучших игроков, молодой и был на пике. Приносил много пользы МЮ, но вот его старая версия и второй заход – нет!
То как поступил с ним голландский бездарь, любой нормальный человек сжег бы его на костре у входа на олд траффорд. Если тебе не нужен игрок, не выпускай его на 88 минуте, когда проигрываете 0-2, чтобы показать какой ты крутой. Нападающий на банке, а он его за 3 минуты до конца выпускает, типа иди забивай 3 гола за последние 3 минуты, но не раньше, ну-ну...Лучше бы тогда не выпускал вообще. Все было сделано чтобы поджечь Рона и насмехаться над ним. Поэтому все кто поддерживают Тен Хага - обиженные, которых в детстве обижали более сильные ребята, отсюда у них ненависть к Альфачу Королю футбола Роналду.
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Spaten
Пусть ведёт за собой, пас ему только не давайте!
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