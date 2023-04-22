Эрик тен Хаг: «У Магуайра важная роль в «МЮ», он капитан, ведет команду за собой, мотивирует, общается с тренером. Он пример на тренировках»
Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг встал на защиту Харри Магуайра.
Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» совершил результативную ошибку в начале ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Севильи» (0:3).
«У него важная роль, он капитан, он ведет команду за собой, общается с тренером, мотивирует команду, он пример на тренировках.
Я думаю об улучшении этой команды и этих игроков, это моя работа. Мы полностью сосредоточены на этом процессе, а не на других процессах, которые отвлекают.
Знаю, что эта группа игроков может играть лучше, они доказывали это много раз в этом сезоне. Мы добились огромного прогресса по ходу сезона, но нам еще есть куда расти.
Мы не можем отрицать, что [в поражении от «Севильи»] есть ментальный аспект. Мы должны понять, что нужно продолжать двигаться дальше. Команда должна приходить в себя между играми. Это то, что мы должны улучшить», – сказал главный тренер «Юнайтед».
Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков
Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
он не пришел к руководству, и не сказал, сто "мне не нравится ваш бассейн и Тен Хаг, поэтому я ухожу".
он пошел плакаться Моргану, который выставил интервью в выгодном для них свете.
Основные травмированны,а МЮ ещё за топ4 и КА бороться.
Сейчас не время для критики)