«Де Хеа – прекрасный вратарь, но не прекрасный футболист. Он заставлял «МЮ» нервничать. Соответствует ли он философии тен Хага?» Скоулз о 0:3 от «Севильи»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Пеп Гвардиола Давид Де Хеа Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Пол Скоулз раскритиковал Давида Де Хеа за плохую игру ногами и слабое чтение игры.

«МЮ» на выезде был разгромлен «Севильей» (0:3) в ответном четвертьфинале Лиги Европы и вылетел из турнира.

Испанский вратарь отдал пас на Харри Магуайра, которого прессинговали, в случае с первым голом, а при третьем мяче соперника уже сам совершил результативную ошибку.

«Игру вратаря нужно ставить под сомнение после таких матчей. Тен Хаг хочет разыгрывать мяч от своих ворот.

Де Хеа – прекрасный вратарь, но он не прекрасный футболист. Мы видели пас, который он отдал Магуайру. Слушайте, пас не был плохим, и я знаю, что Харри хотел получить мяч, но нужно же читать то, что происходить на поле, и в том моменте не нужно было пасовать.

Харри хотел получить тот пас, но я не знаю, зачем ему был нужен мяч. Я уже говорил ранее, что в мировом футболе есть только один центральный защитник, который хорошо играет спиной, принимает мяч, чтобы вести игру дальше.

Независимо от того, как хочет играть тренер, нужно читать ситуацию на поле, видеть, что происходит. В «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, вероятно, сказал бы в таком случае: «Давай, бей подальше».

Игроки «МЮ» попали в ловушку, разыгрывая мяч у своих ворот, «Севилья» агрессивно шла на мяч.

Я думаю, что Де Хеа заставлял всю команду нервничать! Вопрос в том, соответствует ли он философии Эрика тен Хага?» – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков

Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»

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Так кто больше виноват в первом голе «Севильи»?
6718 голосов
Давид Де Хеа
42%
Давид Де Хеа
Харри Магуайр
46%
Харри Магуайр
Никто не виноват
12%
Севилья

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52 комментария

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Spaten
Наш вратарь всегда говорил в раздевалке, когда мы ему пихали : а вы чего не забиваете?))
+49
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Вова Гаврилов
Он психологически очень нестабилен, что очень важно для вратаря
+27
-1
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Jaxongir Shodiev
Ответ Вова Гаврилов
Он психологически очень нестабилен, что очень важно для вратаря
Ну когда прямо рядом с тобой играет Магваер, то это несложно
+18
-1
+17
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Brigande
Ответ gukmamop
Игроков, читающих игру лучше Скоулза, в мире сейчас ну десятка два. Так что он может критиковать кого угодно.
2 десятка ?) Скоулз один из лучших полузащитников в Истории , а тут аж два десятка и тем более сейчас .
Модрич , Кроос , да КДБ , больше и не приходит никто на ум . И то не факт , что лучше , скорее на уровне , а ранжиноровать уже можно в зависимости от симпатий .
+13
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+11
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CyberUnited
Ответ GuruFutbola
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Тогда МЮ и Ливерпуль хозяева лидера лол лиги)
+11
-3
+8
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CyberUnited
Ответ GuruFutbola
Мю? Да, два финала лч не дадут соврать, когда Пеп дважду провел по губам сафу🤣
Ты еще мезозойскую эру вспомни) МЮ вынес барсу и забил ей за два матча почти столько же, сколько вся лол лига за весь сезон)
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Любезный Коссутий
он не только не прекрасный футболист, но и не прекрасный вратарь. человек, который боится - и не умеющий - играть на выходах, не может называться прекрасным вратарем.
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Любезный Коссутий
Ответ TiNO
Будешь тут стабилен, когда рядом такие чудаки как Магуйар...
эти 2 🤡 друг друга стоят.
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Someone from Internet
Ответ Барсик Юрана
Вальдес объективно лучший вратарь в истории МЮ
Поэтому наверное совсем не прижился в МЮ)
Вальдес – лучший кипер в истории Барсы, а так в сборной вечно сидел под Икером и Пепе Рейной)
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SLEVIN
Ответ gukmamop
Игроков, читающих игру лучше Скоулза, в мире сейчас ну десятка два. Так что он может критиковать кого угодно.
Ну ты ляпнул, 2 десятка)) таких Сейчас и нет, как скоулз или хави
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CyberUnited
Ответ Donald Subanov
Барса выиграла у праймового МЮ два финала из двух, кто тут хозяин ?)
Я просто над неадекватным человеком рофлю) Он пишет чушь, я на его же языке отвечаю)
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TiNO
Ответ Вова Гаврилов
Он психологически очень нестабилен, что очень важно для вратаря
Будешь тут стабилен, когда рядом такие чудаки как Магуйар...
+2
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Дмитрий Гудков
Только пас? А то, что он за шкирку получил и в третьем голое поучаствовал будем умалчивать?
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Stereophonics89
Ответ Dexter Dallas
а мага не мог выбить к центру поля? прием тут де хея, когда мага решил возвращать мяч вратарю, когда кол поля было свободным
Харри как раз не вратарю возвращал, а пытался перевести на фланг и обрезался
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Vova0105
Ответ Spaten
Наш вратарь всегда говорил в раздевалке, когда мы ему пихали : а вы чего не забиваете?))
И в чем он не прав?😂
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werley
Ответ Любезный Коссутий
эти 2 🤡 друг друга стоят.
Здесь значительная часть вины тен Хаага. Всем известно, что Де Хеа плохо пасует (что удивительно для испанского футболиста), а у Магуайра проблемы с обработкой мяча, но тем не менее команда упрямо пытается выходить из штрафной через розыгрыши. Нет, я понимаю, что попытка построить системный футбол сама по себе похвальна, но в матчах такой важности иногда нужно и пренебрегать догмами. Вон даже Гвардиола уже и от контратак стал периодически стал строить игру.
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Supreme Allah
Ответ Вова Гаврилов
Он психологически очень нестабилен, что очень важно для вратаря
Покфорду , шмейхелю и другим здоровым людям это не мешало
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Аморалинни
Джонс, Блинд, Смоллинг, Рохо, Магваер, Байи, Линделоф, Эванс, старые Видич с Фердинандом
С этим неликвидом Давид всю карьеру играет
Так что скорее это МЮ его заставляет нервничать
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Диер Ташшкент
Бедные барсаглоры)) первыми набегают на новость об МЮ. Какие ранимые ребята) Похоже долго им еще терпеть заживление ран
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SLEVIN
Ответ исянов
философия тенкака)))))))))) уржался спасибо)) вот эта примитивщина с примесью гей-беги теперь называется философия, ок
Ну да, аякс при нем именно так и играл как ты говоришь в бей беги)))) ты это, комплексы свои так не выпячивай на публику(;
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исянов
Ответ SLEVIN
Ну да, аякс при нем именно так и играл как ты говоришь в бей беги)))) ты это, комплексы свои так не выпячивай на публику(;
да просто зачем чушь городить. тенкак и философия это как черное и белое. это ж ужас, а не игра)
хотя любителям слабенькой апл - норм. там по-другому и не играли никогда
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CyberUnited
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Чушь в том как барселона в финалах оказалась и почему ее до сих не исключили из всех турниров за мошенничество)
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Dexter Dallas
Ответ Stereophonics89
Харри как раз не вратарю возвращал, а пытался перевести на фланг и обрезался
В сторону вратаря* какой ам фланг, если то место куда он бил был противник
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ ta-tosha
Какая такая философия Тен Хага? Он что, прикладной наукой занимается, книжки по философии пишет? Не слышал. А если говорить о футболе - тут никакой философии у негопока быть не может. Что он выиграл в своей жизни? Второсортный чемпионат с клубом, который богаче всех остальных команд лиги вместе взятых? Как он сыграл с МЮ против лидеров АПЛ да и в нескольких других важных матчах, кроме Барсы? Все знают - по типу "войдите в нас поглубже", а мы потом соберёмся и героически накажем какой то Борнмут. Это же чистая правда, философия Тэн Хага это миф
Вообще-то Тен Хаг обыграл Арсенал, Тоттенхэм и МС по разу, ну и Ливерпуль в первом круге, этого мало?
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SaH4r.
Ответ CyberUnited
И я этому рад)
а Барса две ЛЧ в финале выносила🥺
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