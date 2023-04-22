«Де Хеа – прекрасный вратарь, но не прекрасный футболист. Он заставлял «МЮ» нервничать. Соответствует ли он философии тен Хага?» Скоулз о 0:3 от «Севильи»

Пол Скоулз раскритиковал Давида Де Хеа за плохую игру ногами и слабое чтение игры.

«МЮ» на выезде был разгромлен «Севильей» (0:3) в ответном четвертьфинале Лиги Европы и вылетел из турнира.

Испанский вратарь отдал пас на , которого прессинговали, в случае с первым голом, а при третьем мяче соперника уже сам совершил результативную ошибку.

«Игру вратаря нужно ставить под сомнение после таких матчей. Тен Хаг хочет разыгрывать мяч от своих ворот.

Де Хеа – прекрасный вратарь, но он не прекрасный футболист. Мы видели пас, который он отдал Магуайру. Слушайте, пас не был плохим, и я знаю, что Харри хотел получить мяч, но нужно же читать то, что происходить на поле, и в том моменте не нужно было пасовать.

Харри хотел получить тот пас, но я не знаю, зачем ему был нужен мяч. Я уже говорил ранее, что в мировом футболе есть только один центральный защитник, который хорошо играет спиной, принимает мяч, чтобы вести игру дальше.

Независимо от того, как хочет играть тренер, нужно читать ситуацию на поле, видеть, что происходит. В «Манчестер Сити» , вероятно, сказал бы в таком случае: «Давай, бей подальше».

Игроки «МЮ» попали в ловушку, разыгрывая мяч у своих ворот, « » агрессивно шла на мяч.

Я думаю, что Де Хеа заставлял всю команду нервничать! Вопрос в том, соответствует ли он философии ?» – сказал бывший полузащитник « » в эфире BT Sport.

Я видел позор «МЮ» в Севилье. И лучше понял, где берется севильская магия еврокубков

Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»

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