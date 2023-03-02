Тебас о Суперлиге: «У «Реала» много денег, они хотят играть против лучших, а остальным будут доставаться крохи. Все равно что страной управлял бы банк»

снова раскритиковал .

Ранее стало известно, что «Реал», « » и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Вот что это значит – у « » много денег, они хотят играть против лучших, проводить лучшие матчи, а остальным будут доставаться крохи. Это нехорошее послание. Все равно что страной управлял бы банк.

Мы должны проанализировать, почему появилась эта Суперлига, нужно ли нам улучшить управление спортом. Система, которая у нас есть, иногда более выгодна большим командам, и мы должны найти баланс получше», – сказал президент .

Тебас о новой Суперлиге: «Попытка топ-клубов захватить европейский футбол. Они хотят сделать его спортом для элиты, а не для всех»

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