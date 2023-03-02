Тебас о Суперлиге: «У «Реала» много денег, они хотят играть против лучших, а остальным будут доставаться крохи. Все равно что страной управлял бы банк»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас деньги Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас снова раскритиковал Суперлигу Европы.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Вот что это значит – у «Реала» много денег, они хотят играть против лучших, проводить лучшие матчи, а остальным будут доставаться крохи. Это нехорошее послание. Все равно что страной управлял бы банк.

Мы должны проанализировать, почему появилась эта Суперлига, нужно ли нам улучшить управление спортом. Система, которая у нас есть, иногда более выгодна большим командам, и мы должны найти баланс получше», – сказал президент Ла Лиги.

Тебас о новой Суперлиге: «Попытка топ-клубов захватить европейский футбол. Они хотят сделать его спортом для элиты, а не для всех»

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16 комментариев

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Marcus-light
Ответ John nesh
Тебас уже сколько лет во главе Лалиги?! Кому он это говорит?! У него было полно времени думать об этом...
Я не оцениваю его личность (что нелепо, потому что конкуренты и предшественники говорят то же, что и он), я про конкретную цитату
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Hush_hush
Ответ Marcus-light
Здесь то что вам не нравится. Всё верно сказал - Реал думает о себе, а Лига должна думать, как улучшить финансирование, чтобы Реал и Барселона не рыпались.
Что-то не похоже, что остальные клубы Ла Лиги стали финансово успешными. Уравниловка - это не всегда хорошо, тем более в бизнесе, а да лига - это бизнес, и если сравнивать с АПЛ слабый бизнес, но типа крепкий
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John nesh
Ответ Marcus-light
Здесь то что вам не нравится. Всё верно сказал - Реал думает о себе, а Лига должна думать, как улучшить финансирование, чтобы Реал и Барселона не рыпались.
Тебас уже сколько лет во главе Лалиги?! Кому он это говорит?! У него было полно времени думать об этом...
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Tyrone Woodley
И секта говорит, что этот клоун болеет за Реал)
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Alexlagodny
Вспомнил анекдот. Слышит старик шум за окном и спрашивает внучка:»Что там за шум внученька!» А она говорит мол революция, не хотят чтобы были богатые. Аааа, протянул старик, а мой дед не хотел, чтобы были бедные ))
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Анатолий
Суперлига это своего рода попытка топ клубов (Реал, Барса, Юве и т.д.) вступить в Английскую Премьер-Лигу и начать получать их доход. Но только Суперлига должна быть по их условиям как они считают. Вряд ли англичане согласятся
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артмаст
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
извини, сегодня плюсов не соберёшь
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Бускетс это позиция
Ответ Raul14
Уберите этого клоуна кто-нибудь в конце концов))
В кои-то веки согласен с тобой)
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Marcus-light
Ответ Raul14
Уберите этого клоуна кто-нибудь в конце концов))
Здесь то что вам не нравится. Всё верно сказал - Реал думает о себе, а Лига должна думать, как улучшить финансирование, чтобы Реал и Барселона не рыпались.
+12
-5
+7
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Homelender_666
Я бы на месте людей перестал слушать этого товарища. Он на полном серьёзе до последнего боролся за отмену регистрации Барселоной Гави.
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blaugrano
Всё равно что лигой управляет самодур.
Тебас - и есть главный вдохновитель Суперлиги. Делает всё возможное, чтобы Ла Лига была непривлекательной и неконкурентоспособной.
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Бухгалтер2021
Реалом правят Сосьос учи матчасть дедуля,Перес так для офциалки
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37old
Когда страной управляет кооператив в разы хуже.
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Эксперт Спортс
Так открыто заявлять это уже перебор
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Владислав88
Да что вы. Тебас прозрел и понял всю суть капитализма, который неофеодализм?
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Raul14
Уберите этого клоуна кто-нибудь в конце концов))
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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