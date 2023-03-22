Хавьер Тебас: «Суперлига – синоним фэйковых новостей. Постоянная ложь. Они хотят управлять европейским футболом»

Теги Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Хавьер Тебас Лига Конференций УЕФА Суперлига Европы Футбол

Хавьер Тебас обвинил руководство Суперлиги Европы в постоянной лжи. 

«Суперлига является синонимом фэйковых новостей. Постоянная ложь. Они хотят, чтобы люди поверили в эту ложь. Они хотят управлять европейским футболом.

Наша модель оказалась успешной: вертикаль лиг, а еврокубки, в то же время, горизонтальные.

Если бы и еврокубки, и национальные лиги были вертикальными, у руля всегда были бы одни и те же команды», – сказал президент Ла Лиги.

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18 комментариев

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cgane
Это наша заправка, вы что беспределите?
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BZB
Лучше уже суперлига, чем тебасы, чеферины и хелайфи в управлении футболом.
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Фан Рубина
Ответ Футбол_это_жизнь
В Казани трава-муравушка растёт? Или она привозная?
Причём тут это?
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мать Зетмира
Ответ Футбол_это_жизнь
В Казани трава-муравушка растёт? Или она привозная?
У нее сегодня очередное обострение.)))
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Элхан Дюшеев
А кому если не им управлять, футбол мы смотрим именно из-за них, из-за Барсы, Реала, Манчестеров, Баварии, Челси, Арсеналов, Миланов, Интеров, Ювентусов.. Они главные звезды этого вида спорта, главные генераторы денег, а УЕФА, ФИФА, Тебасы и прочие тупо посредники между клубами и спонсорами, а права качают так как будто они самые главные
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Футбол_это_жизнь
Ответ Фан Рубина
Европейский футбол - один большой фейк. И афёра, которая позволила продавать более чем посредственную игру, надувать трансферную стоимость футболистов и выдавать получившееся бей-беги в качестве эталона игры. В то время как даже лучшие клубы европки едва соответствуют по уровню середнякам действительно сильнейшей лиги мира - РПЛ.
В Казани трава-муравушка растёт? Или она привозная?
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Фан Рубина
Европейский футбол - один большой фейк. И афёра, которая позволила продавать более чем посредственную игру, надувать трансферную стоимость футболистов и выдавать получившееся бей-беги в качестве эталона игры. В то время как даже лучшие клубы европки едва соответствуют по уровню середнякам действительно сильнейшей лиги мира - РПЛ.
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vals1702
фифа и уефа надо убирать от футбола. Клубы должны рулить всем.
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S.Mane10
🤡🤡🤡🤡🤡
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Футбол_это_жизнь
Ответ Нурбол Жумаскалиев
как же тебаса свербит. навел бы лучше порядок в своей недолиге, где будущий чемпион уже одной ногой в сегунде за махинации с зарплатами, рычагами и подкупами судейского корпуса
Это в утреннем номере «Карагандинского спорта» ты прочитал такую новость про сегунду и рычаги?
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Артём Толоконников
Да уж лучше Суперлига, чем сотрудничать с таким как Тебас
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Футбол_это_жизнь
Ну а так получается, что Бавария, ПСЖ, Реал и Барселона, Сити, Челси не правят балом уже несколько лет в своих чемпионатах и в ЛЧ кроме богатых клубов появились чемпионы из более бедных клубов!
Тебас пытается продать «демократию» под соусом борьбы за равноправие, а хомячки которые против Суперлиги хавают это и орут, что суперлига это про богатых, и нам простым смертным такой футбол не нужен.
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blaugrano
Лицемеры Уефы ведут себя так, будто именно они изобрели и запатентовали футбол. А клоуны вроде Тебаса "легально" занимаются этим самым футболом просто по доверенности.
Приватизировати футбольный рынок и искренне недоумевают, что в условиях рыночной экономики кто-то не согласен с этой мафией.
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Игорь Климов
Тебас уже открыто болеет за Реал, а это означает, что он всё будет делать в их пользу.
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Stannis_Baratheon
испанский клоуняра никак не может успокоиться
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GuruFutbola
Еще не получил платеж от переса просто
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Нурбол Жумаскалиев
как же тебаса свербит. навел бы лучше порядок в своей недолиге, где будущий чемпион уже одной ногой в сегунде за махинации с зарплатами, рычагами и подкупами судейского корпуса
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Тиджани Бабангида
Никто не успокаивается. Подковерные игры с Суперлигой продолжаются….
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