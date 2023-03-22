Хавьер Тебас: «Суперлига – синоним фэйковых новостей. Постоянная ложь. Они хотят управлять европейским футболом»

обвинил руководство в постоянной лжи.

«Суперлига является синонимом фэйковых новостей. Постоянная ложь. Они хотят, чтобы люди поверили в эту ложь. Они хотят управлять европейским футболом.

Наша модель оказалась успешной: вертикаль лиг, а еврокубки, в то же время, горизонтальные.

Если бы и еврокубки, и национальные лиги были вертикальными, у руля всегда были бы одни и те же команды», – сказал президент .

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