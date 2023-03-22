Хавьер Тебас: «Суперлига – синоним фэйковых новостей. Постоянная ложь. Они хотят управлять европейским футболом»
Хавьер Тебас обвинил руководство Суперлиги Европы в постоянной лжи.
«Суперлига является синонимом фэйковых новостей. Постоянная ложь. Они хотят, чтобы люди поверили в эту ложь. Они хотят управлять европейским футболом.
Наша модель оказалась успешной: вертикаль лиг, а еврокубки, в то же время, горизонтальные.
Если бы и еврокубки, и национальные лиги были вертикальными, у руля всегда были бы одни и те же команды», – сказал президент Ла Лиги.
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Тебас пытается продать «демократию» под соусом борьбы за равноправие, а хомячки которые против Суперлиги хавают это и орут, что суперлига это про богатых, и нам простым смертным такой футбол не нужен.
Приватизировати футбольный рынок и искренне недоумевают, что в условиях рыночной экономики кто-то не согласен с этой мафией.