«Главный посол Суперлиги – не Перес и не Лапорта, а Тебас». Глава RFEF Рубиалес раскритиковал финансовую модель Ла Лиги
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) раскритиковал главу Ла Лиги.
Луис Рубиалес высказался о новом проекте Суперлиги, представленном «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом».
«[«Реал» и «Барселона»] – два очень важных клуба, но я с ними не согласен. Было бы важно вернуть их и вовлечь в турниры УЕФА ради блага футбола. Главным послом Суперлиги является не Флорентино [Перес] и не Лапорта, а Тебас.
Нельзя давать клубу кредит в размере 40 миллионов, требовать вернуть его через 40 лет, а также забирать себе себе 10 процентов телевизионных прав. Это делает самых бедных еще беднее, а богатых – беднее по сравнению с Премьер-лигой. В итоге Ла Лига становится беднее, это нужно исправить уже сейчас», – сказал Рубиалес.
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Клубы получают доход не только от проходов,но и от их спонсоров.
Сейчас в еврокубках реклама только спонсоров той же ЛЧ. А тут в конкретном матче можно будет увидеть и рекламу клубных спонсоров. Перед матчем,на матче(баннерах),после матча в студиях телеканалов
АПЛ может сколько угодно кичиться своими сверхдоходами, миллиардными вливаниями в футбол, странами-владельцами, орать на каждом углу, что они и есть супер Лига но бренд и влияния Барсы, Реала и Юве в мировом футболе не меньше. По итогу все равно придут к созданию Суперлиги. Уефа создавался ровно так же в борьбе с ФИФА.
Без Барсы и Реала, кому нужна Ла Лига?
С этими бистами мирового футбола нужно считаться и уважать их!
Траты АПЛ и ЛА ЛИГИ совершенно на разных уровнях, так как у Испанских команд, гораздо меньше заработка!