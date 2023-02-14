«Главный посол Суперлиги – не Перес и не Лапорта, а Тебас». Глава RFEF Рубиалес раскритиковал финансовую модель Ла Лиги

Теги Барселона Реал Мадрид Луис Рубиалес Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Флорентино Перес деньги Суперлига Европы Футбол

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) раскритиковал главу Ла Лиги

Луис Рубиалес высказался о новом проекте Суперлиги, представленном «Реалом», «Барселоной» и «Ювентусом». 

«[«Реал» и «Барселона»] – два очень важных клуба, но я с ними не согласен. Было бы важно вернуть их и вовлечь в турниры УЕФА ради блага футбола. Главным послом Суперлиги является не Флорентино [Перес] и не Лапорта, а Тебас. 

Нельзя давать клубу кредит в размере 40 миллионов, требовать вернуть его через 40 лет, а также забирать себе себе 10 процентов телевизионных прав. Это делает самых бедных еще беднее, а богатых – беднее по сравнению с Премьер-лигой. В итоге Ла Лига становится беднее, это нужно исправить уже сейчас», – сказал Рубиалес.

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21 комментарий

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KMR
Чем могли заманить клубы в Суперлигу(предположение).
Клубы получают доход не только от проходов,но и от их спонсоров.
Сейчас в еврокубках реклама только спонсоров той же ЛЧ. А тут в конкретном матче можно будет увидеть и рекламу клубных спонсоров. Перед матчем,на матче(баннерах),после матча в студиях телеканалов
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rachidibrahimov
Ответ Давид Agabekyan
Хорошее сравнение клубы Ла Лиги которые борятся за еврокубки, ничем не уступают Эвертону и Вест Хэму, которые в Англии борятся за выживание
Речь не только про этот сезон. Валенсия и Севилья тоже не впечатляют мягко говоря. Но это именитые клубы
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Максим Черкашин
Ответ Экселлент
Ну и в чем Руби не прав!? Без Барсы и Реала, кому нужна Ла Лига? С этими бистами мирового футбола нужно считаться и уважать их! Траты АПЛ и ЛА ЛИГИ совершенно на разных уровнях, так как у Испанских команд, гораздо меньше заработка!
Ну в Испании меньше денег чем в Англии. Желающих Хетафе купить нет, отдают предпочтение Борнмуту. Взять туже Валенсию, третий город Испании команда в зоне вылета. Желающих купить у Лима клуб нет. Севилья рядом болтается.🤔
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Давид Agabekyan
Ответ rachidibrahimov
Рубиалес и сам чудик, но тут он прав на все 100%. Тебас топит Ла Лигу, хотя у них есть всё, чтобы тягаться с АПЛ на равных. Реал и Барселона всё еще самые популярные клубы мира и главное клубное противостояние в Европе. Атлетико если соберётся, то полноценная третья сила в Испании. Есть еще Севилья, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Сосьедад, Бетис. Клубы которые ничем не уступают условным Вест Хэмам и Эвертонам
Хорошее сравнение клубы Ла Лиги которые борятся за еврокубки, ничем не уступают Эвертону и Вест Хэму, которые в Англии борятся за выживание
+6
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Vinnipukh Vinni
Ответ здоровяк
А как Суперлига поможет клубам Ла Лиги стать богаче?)
Никак. Видимо, он намекает, что Мадрид и Барселона сбегут из ЛаЛиги и всё.
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Максим Черкашин
Ответ Футбол_это_жизнь
Рубиалес прав. Тебас своими дурными правилами приблизил создание Суперлиги сделав Ла Лигу не конкурентноспособной. Да и Баварии с ПСЖ со временем когда интерес к внутреннему чемпионату пропадёт вовсе (привет Нагельсману который открыто сказал, что Тарелка нафиг никому не интересна) тоже движутся в направлении Суперлиги. АПЛ может сколько угодно кичиться своими сверхдоходами, миллиардными вливаниями в футбол, странами-владельцами, орать на каждом углу, что они и есть супер Лига но бренд и влияния Барсы, Реала и Юве в мировом футболе не меньше. По итогу все равно придут к созданию Суперлиги. Уефа создавался ровно так же в борьбе с ФИФА.
АПЛ новый рекордный телеконтракт подписывает. Борнмут будет зарабатывать как Ювентус.😎
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rachidibrahimov
Ответ RooseBolton
Все-таки есть разница в платежеспособности внутреннего рынка. Мягко говоря, Англия несколько богаче, чем Испания и уровень жизни на "Туманном Альбионе" прилично выше, чем на Пиренеях.
Конечно, но вряд ли разница настолько велика, как разница финансов АПЛ и Ла Лиги
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здоровяк
А как Суперлига поможет клубам Ла Лиги стать богаче?)
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RooseBolton
Ответ rachidibrahimov
Рубиалес и сам чудик, но тут он прав на все 100%. Тебас топит Ла Лигу, хотя у них есть всё, чтобы тягаться с АПЛ на равных. Реал и Барселона всё еще самые популярные клубы мира и главное клубное противостояние в Европе. Атлетико если соберётся, то полноценная третья сила в Испании. Есть еще Севилья, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Сосьедад, Бетис. Клубы которые ничем не уступают условным Вест Хэмам и Эвертонам
Все-таки есть разница в платежеспособности внутреннего рынка. Мягко говоря, Англия несколько богаче, чем Испания и уровень жизни на "Туманном Альбионе" прилично выше, чем на Пиренеях.
+7
-1
+6
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Андрей Хенто
Рубиалес и сам творит ерунду, особенно с Суперкубком Испании, но здесь он абсолютно прав.
+2
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Che Borz
Неужели нашелся хоть 1 адекватный человек в верхушках Футбола Испании
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KMR
Да тут не в Тебасе надо искать зло,а в зажравшихся уефашниках.
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Футбол_это_жизнь
Рубиалес прав. Тебас своими дурными правилами приблизил создание Суперлиги сделав Ла Лигу не конкурентноспособной. Да и Баварии с ПСЖ со временем когда интерес к внутреннему чемпионату пропадёт вовсе (привет Нагельсману который открыто сказал, что Тарелка нафиг никому не интересна) тоже движутся в направлении Суперлиги.
АПЛ может сколько угодно кичиться своими сверхдоходами, миллиардными вливаниями в футбол, странами-владельцами, орать на каждом углу, что они и есть супер Лига но бренд и влияния Барсы, Реала и Юве в мировом футболе не меньше. По итогу все равно придут к созданию Суперлиги. Уефа создавался ровно так же в борьбе с ФИФА.
+9
0
+9
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Адепт Суперлиги
Всё верно. С такими бездарностями у руля, испанская и итальянская федерации катятся в бездну. И Суперлига - адекватный ответ на отрицательный отбор коррупционеров, которые засели во власти и в УЕФА
+1
-1
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Совесть Черданцева
Тебас идеально дискредитирует Ла Лигу. С ним испанский чемпионат будет на уровне Эредивизи
+2
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Вячеслав Новиков
Всё по делу говорит, тебас убивает Ла Лигу и есть подозрение что специально
+16
-2
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rachidibrahimov
Рубиалес и сам чудик, но тут он прав на все 100%. Тебас топит Ла Лигу, хотя у них есть всё, чтобы тягаться с АПЛ на равных. Реал и Барселона всё еще самые популярные клубы мира и главное клубное противостояние в Европе. Атлетико если соберётся, то полноценная третья сила в Испании. Есть еще Севилья, Валенсия, Атлетик, Вильярреал, Сосьедад, Бетис. Клубы которые ничем не уступают условным Вест Хэмам и Эвертонам
+33
-4
+29
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белошип
Фактанул)
+1
-4
-3
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Экселлент
Ну и в чем Руби не прав!?
Без Барсы и Реала, кому нужна Ла Лига?
С этими бистами мирового футбола нужно считаться и уважать их!
Траты АПЛ и ЛА ЛИГИ совершенно на разных уровнях, так как у Испанских команд, гораздо меньше заработка!
+37
-5
+32
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Murad Balta
Friendly fire.
+1
-2
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Samurai99
По факту
+9
-4
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