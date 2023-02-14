«Главный посол Суперлиги – не Перес и не Лапорта, а Тебас». Глава RFEF Рубиалес раскритиковал финансовую модель Ла Лиги

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) раскритиковал главу .

высказался о новом проекте Суперлиги, представленном « », «Барселоной» и «Ювентусом».

«[«Реал» и « »] – два очень важных клуба, но я с ними не согласен. Было бы важно вернуть их и вовлечь в турниры УЕФА ради блага футбола. Главным послом является не Флорентино [Перес] и не Лапорта, а Тебас.

Нельзя давать клубу кредит в размере 40 миллионов, требовать вернуть его через 40 лет, а также забирать себе себе 10 процентов телевизионных прав. Это делает самых бедных еще беднее, а богатых – беднее по сравнению с Премьер-лигой. В итоге Ла Лига становится беднее, это нужно исправить уже сейчас», – сказал Рубиалес.

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