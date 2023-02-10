Тебас о новой Суперлиге: «Попытка топ-клубов захватить европейский футбол. Они хотят сделать его спортом для элиты, а не для всех»
Глава Ла Лиги вновь критически отозвался о Суперлиге Европы.
Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.
«Не дайте ввести себя в заблуждение. Это новая попытка топ-клубов захватить европейский футбол. На протяжении многих лет топ-клубы неоднократно брали в заложники различные органы европейского футбола и получали все больше и больше денег и власти.
[Гендиректор Суперлиги] Райхарт – новое лицо переворота топ-клубов, цель которого – взять под полный контроль европейский футбол и сделать его спортом для элиты, а не для всех.
Соревнование, придуманное Райхартом и его друзьями, является восстанием против европейской футбольной модели и неизбежно положит конец национальным чемпионатам, отсюда и единодушное сопротивление всех национальных лиг. Райхарт хочет учить все европейские лиги. Он действительно думает, что лидеры лиг невежественны?
Победа в национальном чемпионате больше не будет гарантировать прямой доступ к высшему европейскому дивизиону. Она будет зарезервирована для действительно больших клубов. Их финансовая безопасность будет построена на спортивном и экономическом крахе всех национальных лиг, их клубов и большей части богатства, созданного вокруг них.
Мистер Райхарт и его друзья считают себя самыми умными, а остальных – УЕФА, ассоциации, лиги, клубы и болельщиков – самыми глупыми?» – написал Хавьер Тебас в колонке для Bild.
Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов
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В текущих условиях через 10 лет будет АПЛ и все остальные.
И что тогда делать, например, норвежцам, которые при Суперлиге лишатся даже теоретических шансов посмотреть вживую на, например, Баварию?
А на смену приходит новодел, в котором будут участвовать только топ клубы из сильнейших лиг, все периферийные лиги отправятся в утиль.
А условные белорусы, чехи или греки больше не увидят у себя Баварию, Реал и т.д.
Тут многие несут ересь типа "Реал, Барса и Юве против Уефа" но почему то забывают, что Уефа для защиты этих клубов придумала ФФП)