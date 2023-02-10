Тебас о новой Суперлиге: «Попытка топ-клубов захватить европейский футбол. Они хотят сделать его спортом для элиты, а не для всех»

Теги Ювентус Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Европы Хавьер Тебас Бернд Райхарт Футбол

Глава Ла Лиги вновь критически отозвался о Суперлиге Европы.

Ранее стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят перезапуск Суперлиги Европы. Обновленный формат турнира будет включать от 60 до 80 команд-участниц, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.

«Не дайте ввести себя в заблуждение. Это новая попытка топ-клубов захватить европейский футбол. На протяжении многих лет топ-клубы неоднократно брали в заложники различные органы европейского футбола и получали все больше и больше денег и власти.

[Гендиректор Суперлиги] Райхарт – новое лицо переворота топ-клубов, цель которого – взять под полный контроль европейский футбол и сделать его спортом для элиты, а не для всех.

Соревнование, придуманное Райхартом и его друзьями, является восстанием против европейской футбольной модели и неизбежно положит конец национальным чемпионатам, отсюда и единодушное сопротивление всех национальных лиг. Райхарт хочет учить все европейские лиги. Он действительно думает, что лидеры лиг невежественны?

Победа в национальном чемпионате больше не будет гарантировать прямой доступ к высшему европейскому дивизиону. Она будет зарезервирована для действительно больших клубов. Их финансовая безопасность будет построена на спортивном и экономическом крахе всех национальных лиг, их клубов и большей части богатства, созданного вокруг них.

Мистер Райхарт и его друзья считают себя самыми умными, а остальных – УЕФА, ассоциации, лиги, клубы и болельщиков – самыми глупыми?» – написал Хавьер Тебас в колонке для Bild.

Очередное восстание Суперлиги! Берут от 60 до 80 клубов, сформировали уже 10 лозунгов

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12 комментариев

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dmitryGoose
Лучше Милан и Дортмунд будут получать 100 лямов за сезон, чем Ноттингем Форест.

В текущих условиях через 10 лет будет АПЛ и все остальные.
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Биодудь
Ответ Thomas Schaaf
Лично я против из-за того, что прервется длинная и богатая история еврокубков. Лига Чемпионов и Кубок УЕФА/Лига Европы существуют много десятилетий, форматы группового этапа до зимы и плей-офф после можно назвать практически идеальным. А на смену приходит новодел, в котором будут участвовать только топ клубы из сильнейших лиг, все периферийные лиги отправятся в утиль. А условные белорусы, чехи или греки больше не увидят у себя Баварию, Реал и т.д.
Я не понимаю, в чем идеальность плей-офф, доля рандома просто огромная. В формате лиге будет куда справедливее все. На периферийные лиги и так по большому счету всем наплевать. Большинство болельщиков в мире смотрит матчи топ клубов и на этом ограничивается.
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Andrey Andreev
Тебас прав. Можно обсуждать распределение доходов между УЕФА и клубами, но сам подход закрытого клуба - чистое зло. Во главе угла должен стоять исключительно спортивный принцип. Не попадет Ливерпуль в четверку в АПЛ - значит, он не должен играть в ЛЧ в следующем сезоне, а эта привилегия должна отойти, например голодному до успехов Ньюкаслу.
И что тогда делать, например, норвежцам, которые при Суперлиге лишатся даже теоретических шансов посмотреть вживую на, например, Баварию?
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Гусейн Магомедрасулов
Тебасу поздно дёргаться, в европейский футбол пришли американские и арабские деньги. И они будут строить американскую модель как в НХЛ, НБА. А будет дёргаться, пойдёт за Платини и Блаттером
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Alex Mahone21
Ну нынешняя система в футболе тоже себя исчерпала,УЕФА делает всё что хочет монополизировав весь футбол в европе.Закрывает глаза на огромные суммы которые платят тот же Челси,или условный ПСЖ.Так хоть больше топовых матчей будет,и деньги возможно будут распределятся между всеми.
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Try Stelsi
А разве у Тебаса в лиге не так все обстоит?
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Thomas Schaaf
Лично я против из-за того, что прервется длинная и богатая история еврокубков. Лига Чемпионов и Кубок УЕФА/Лига Европы существуют много десятилетий, форматы группового этапа до зимы и плей-офф после можно назвать практически идеальным.
А на смену приходит новодел, в котором будут участвовать только топ клубы из сильнейших лиг, все периферийные лиги отправятся в утиль.
А условные белорусы, чехи или греки больше не увидят у себя Баварию, Реал и т.д.
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Классный руководитель
Тебас походу с 10 пунктами не ознакомился, у него просто от слова суперлига подгорает и самое странное что пока у него одного,,,,все то ждали что чифир начнет лить желчь во все стороны, но он на паузе походу, с шейхами консультации проводит
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kondr222
Тебас лучше бы своей лиге помогал, а не жаловался на других. Ведь Реал и Барса из-за него до сих пор придерживаются Суперлиги.
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GeroyamSala
Тут наверно слухи про сити из этой же конторы «Суперлига», дескать приходите к нам и все будет хорошо. Серия А без Юве вполне хорошо существовала, Испании будет сложнее, но сами создали такие условия
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Aleksey Yashin
Просто Суперлига понимает сколько может заработать, а УЕФА понимает сколько может потерять (в худшем варианте практически всё). Во главе угла уж точно не спортивный принцип стоит.
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QWertY
Прав Тебас. Перец и Лапорта вновь хотят быть мешками номер 1 на трансферном рынке, им пофиг на Лол лигу и конкуренцию. В ближайшем будущем(если с суперлигой ничего не получится) им будет туго, ведь они на рынке будут конкурировать не с МЮ, Челси, Сити или ПСЖ, а с условными Эвертоном и Астон Виллой. Вот такие вот дела))
Тут многие несут ересь типа "Реал, Барса и Юве против Уефа" но почему то забывают, что Уефа для защиты этих клубов придумала ФФП)
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