Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных пообещал обсудить с депутатами вопрос о возобновлении продажи пива на стадионах.

«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом. Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы тоже выходил с такой инициативой.

Все остальные клубы, руководство , руководство РФС – все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало. Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива – серьезная мера поддержки нашим клубам.

На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», – сказал Свищев.