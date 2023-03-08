Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Руководство РПЛ, РФС – все поддерживают эту идею, против только Минздрав. Нужно объяснять, что это серьезная мера поддержки клубам»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных пообещал обсудить с депутатами вопрос о возобновлении продажи пива на стадионах.
«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом. Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходил с такой инициативой.
Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС – все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало. Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива – серьезная мера поддержки нашим клубам.
На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», – сказал Свищев.
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