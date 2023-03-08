Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Руководство РПЛ, РФС – все поддерживают эту идею, против только Минздрав. Нужно объяснять, что это серьезная мера поддержки клубам»

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Дмитрий Свищев Юрий Нагорных Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных пообещал обсудить с депутатами вопрос о возобновлении продажи пива на стадионах.

«Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом. Нужно участие всех заинтересованных сторон. Нужно, чтобы РФС тоже выходил с такой инициативой.

Все остальные клубы, руководство РПЛ, руководство РФС – все поддерживают эту идею. Но поддерживать мало. Сейчас нужно включиться и объяснить другим ведомствам, что возвращение пива – серьезная мера поддержки нашим клубам.

На данный момент единственным активным противником этого законопроекта является Минздрав. Должны выходить те люди, которые в этом заинтересованы», – сказал Свищев. 

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16 комментариев

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Tiestorzn17
А кто его пить то будет, если на стадионах по 8 человек?! Бороться надо с причиной, а не со следствием!
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angry horse
Если оставят fan id , то пиво будут пить только игроки в перерыве😁
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Александр Плахотин
Ответ porosenochek
МинЗдрав, а чем отличается пиво на стадионах от пива в барах?
или от пивнушек на каждом шагу.
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Инженер Управляющий
в Минздраве работают больные люди
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blaugrano
Вы посмотрите как эти важные глисты за пиво ратуют. Сделали всё, чтобы российский футбол окончательно загнулся, а тут всё за свой алкораспил переживают.
+3
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porosenochek
МинЗдрав, а чем отличается пиво на стадионах от пива в барах?
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Alexandr Petrov
Ответ adamxx
ембицип папоротниковый. вот как такие люди управляют страной?
скорее, в доле
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Unnamed80
ТАк а кто его пить то будет, мамы с детьми и колясками?
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Ебздрогыч
Нагорных обсуждал со мной вопрос возвращения пива на стадионы. Юрий Дмитриевич это поддерживает. Мы знаем его как одного из прогрессивных чиновников в прошлом.

После сочинской олимпиады весь мир знает этого мистера допинг!
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-2
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Kemal Gul
Только теперь на стадионах пиво пить некому
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Дмитрий Тихонов
Можно ещё коньячок и шашлычок разрешить, тогда будет настоящий праздник!)
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kso77
Депутатам лишь бы откат получить , пиво всё равно мусорное будут продавать , лучше уж нахлестаться перед стадионом !!
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андрэ
нужно объяснить, что это последний шанс спасти внедрение фануйди
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ygcn5c2ty9
Серьезная мера поддержки клубов - это фан айди убрать
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adamxx
ембицип папоротниковый. вот как такие люди управляют страной?
+5
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Вратарь Бага
Это пиво на стадионах будет стоить, как ящик в супермаркете)
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