Роднина о пиве на стадионах: «Раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Собачке тоже дают сахар в качестве поощрения»

прокомментировала возможное возвращение пива на российские стадионы.

В четверг президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?

Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.