Роднина о пиве на стадионах: «Раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь? Собачке тоже дают сахар в качестве поощрения»

Теги премьер-лига Россия Ирина Роднина Государственная дума Политика Матч ТВ алкоголь и спорт Футбол

Ирина Роднина прокомментировала возможное возвращение пива на российские стадионы.

В четверг президент РФС Александр Дюков на исполкоме организации заявил, что союз поддержит возвращение пива на стадионы, если будет соответствующее обращение.

«Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по‑другому не может воспринимать спорт, что поделаешь?

Знаете, собачке тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ.

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117 комментариев

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Алекс Ну
Вот уж ктобы говорил, сама бывшая хронь.
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взгляд со стороны
Охренеть!
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statistic5
я плохо прочитал фамилию сначала и подумал, что это у какой-то молодой спортсменки интервью берут )))
Ну депутаты все так мыслят: они - Илита, народ - тупое быдло, которое если над ним с дубинкой не стоять, сам ничего сделать не сможет.
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Kubinec_
Ответ Рома Карабах
Всем собачникам вопрос: кто-то из вас своим собакам сахар дает?
моя без стакана сахара к корму не подойдёт даже
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yulay
Ответ Вильгельм де Геннин
Это она футбольных болельщиков с собаками сравнила?
В целом народ
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Никола Тесла
Ну если боярыня пиво не пьет, то все срочно бросаем. А немцы еще любят закуски к пиву, совсем животные. Французы вино, ужас какой. И совсем забыл, я же из-за фан уйди не пойду на стадион, хоть с пивом, хоть с чем. Ну а сравнением с собаками граждан РФ, она унижает себя, а не нас.
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WaldemarZen
Ответ Spiker1606
Её скорее всего снимут с должности
Как кого, например?
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Dexter Dallas
Ответ Mbest77
Сейчас принято ругать Европу, но в Европе после такого она не могла бы дальше быть депутатом
как сказал один деятель, который чуть дольше, чем кхе-кхе у власти. они(президенты, министры и тд) там в Европе и США совсем некомпетентные. постоянно меняются. С кем там можно разговаривать?
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ Влад Путман
Классика, старая боярыня сравнила холопов с собаками.
Псами смердящими не обзывает и на том спасибо😑
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Opii
тупица,собакам сахар не дают как лакомство!
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ReneHoseman
Ответ Vladimir Rybakoff
Правильно говорит. Спорт и алкоголь - вещи несовместимые
на трибунах спортом никто не занимается. для болельщиков футбол — зрелище,
а не тренировка
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Russ Ivan
Собачке Родниной уже дали сахар и она благополучно устроилась в США вместе с семьёй...
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Spartakovec navsegda
Ответ Ярик01
В пиве ничего нет от фан-айди, это тема лобби пивных компаний для скрытой рекламы. От того что будет пиво на стадионах, посещаемость не изменится, но доходы клубов и РПЛ немного увеличатся.
Время покажет.
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A K
Интересно все же, чем им пиво на стадионе мешает? Нажраться пивом за 15 минут перерыва технически сложно для серьёзного человека )
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Евгений Цыбулин
Ответ Dinarxxx
уебще
Говно старое она,дорвавшееся до кормушки!
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Казеич
В нее в Канаде или США видимо так принято)
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Джиордано
Пиво нужно в первую очередь клубам, чтоб заработать. И почему пиво можно продавать в Лужниках на концерте Металлики, но нельзя на футболе и хоккее ?
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Fuji69
Кто эту тв..рь в госдуму выбрал ? Отзовите немедля обратно !
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Дмитрий Дмитриев
Можете драться, курить, пить, бесплатно ходить. Можно еще стриптиз в прерыве-главное фан айди-главная защита болельщика)
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Bakhytzhan Babashev
Прям по заветам Павлова.
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Spiker1606
Ответ WaldemarZen
Ахах договорилась) Ей, я так полагаю, теперь чего-то бояться надо с вашей стороны?
Её скорее всего снимут с должности
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Mbest77
Ответ Hunteralex
Уже почти прямым текстом говорят за кого они нас принимают. Даже притворяться не пытаются
Сейчас принято ругать Европу, но в Европе после такого она не могла бы дальше быть депутатом
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Шалимар
Ответ Злобный Конь
Вот такое отношение к народу от чинуш. Поэтому надо ехать в Украину и защищать тамошнее население от зарвавшейся укровласти. А ещё собачек дрессируют (привет "эспаньолцам").
А кто избирает таких чинуш - не народ ли? Да ещё на второй (или уже третий?) срок? Вот и неча возмущаться.
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Joss Stone
роднину тоже без эвтаназии сложно воспринимать
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Илья Савчук
А если простой гражданин также сравнит Депутатов с собаками, что ему грозит, не подскажите?
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