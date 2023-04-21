Экс-гендиректор «Юве» может обратиться в суд за компенсацией после бана на 2 года. Арривабене занял пост после периода, рассмотренного в деле о махинациях с капиталом

Теги Ювентус серия А Италия происшествия Маурицио Арривабене Футбол

Бывший генеральный директор «Ювентуса» может обратиться в суд за компенсацией после бана.

Маурицио Арривабене был отстранен от футбола на 2 года по делу о фиктивном приросте капитала, несмотря на поданную апелляцию.

Как сообщает Tuttosport, должность генерального директора он занял 1 июля 2021 года, то есть уже после того периода, который рассматривался в рамках дела о махинациях. До этого времени Арривабене был таким же членом совета директоров, как и те, чьи апелляции были удовлетворены.

Отмечается, что даже в материалах расследования нет никаких доказательств причастности 66-летнего итальянца к неправомерной деятельности с капиталом.

Сейчас адвокаты ждут мотивировочную часть решения и затем будут решать, что делать дальше. Они могут обратиться в TAR – региональный административный суд. Отменить дисквалификацию таким образом не выйдет, но можно будет претендовать на денежную компенсацию.

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5 комментариев

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igls54
66-летний Маурицио Арривабене получит 15 очков по суду в качестве компенсации
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Halicarnassus
Оправдать !!!!
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artish186
Вечно какие то разборки в Италии
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OldRedWhite
Это что - 37-ой у них там ?
В серии А ?
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