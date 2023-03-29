ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой. Паратичи не сможет работать в «Тоттенхэме»
ФИФА расширила санкции против менеджеров «Ювентуса».
Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.
Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.
Эти санкции распространялись на работу в итальянском футболе. Сегодня ФИФА удовлетворила просьбу суда о распространении дисквалификации на турниры под своей эгидой.
Таким образом, Паратичи, занимающий пост спортивного директора в «Тоттенхэме», теперь не сможет работать и в английском футболе.
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