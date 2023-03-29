ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой. Паратичи не сможет работать в «Тоттенхэме»

Теги Ювентус Павел Недвед премьер-лига Англия серия А Италия ФИФА Тоттенхэм Андреа Аньелли Маурицио Арривабене Фабио Паратичи Федерико Керубини Футбол

ФИФА расширила санкции против менеджеров «Ювентуса». 

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.

Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Эти санкции распространялись на работу в итальянском футболе. Сегодня ФИФА удовлетворила просьбу суда о распространении дисквалификации на турниры под своей эгидой.

Таким образом, Паратичи, занимающий пост спортивного директора в «Тоттенхэме», теперь не сможет работать и в английском футболе. 

6 комментариев

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окечуква
Жаль Фабио. Хотя, лысый пентюх все равно бы его подсидел.
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Ответ Streetbor
Легко отделались. Все отправка в серию С, вот достойное наказание. Раз отсылка в дивизион B не помог 😎
ТТХ сложно отправить в серию С, но они там наведут шороху, очень желаю им этого, как болельщик Арсенала говорю )
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Tun
Фифа делает для шпор больше, чем Леви
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Паратичи: а я и так уволился
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Alda
-2 за паузу сборных
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Streetbor
Легко отделались. Все отправка в серию С, вот достойное наказание. Раз отсылка в дивизион B не помог 😎
+3
-7
-4
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