ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой. Паратичи не сможет работать в «Тоттенхэме»

ФИФА расширила санкции против менеджеров « ».

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.

Экс-президент клуба и бывший генеральный директор дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент – на 8 месяцев, бывший спортивный директор – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Эти санкции распространялись на работу в итальянском футболе. Сегодня ФИФА удовлетворила просьбу суда о распространении дисквалификации на турниры под своей эгидой.

Таким образом, Паратичи, занимающий пост спортивного директора в «Тоттенхэме», теперь не сможет работать и в английском футболе.