«Тоттенхэм» запросил пояснения у ФИФА об отстранении Паратичи за махинации в «Юве»
«Тоттенхэм» отреагировал на санкции ФИФА в отношении Фабио Паратичи.
Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.
ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой, в связи с чем Паратичи, который сейчас занимает должность спортивного директора «Тоттенхэма», был отстранен от работы.
«Тоттенхэм» в связи с этим опубликовал заявление на официальном сайте.
«После сообщений в СМИ клуб направил срочный запрос в ФИФА.
ФИФА уведомила нас о своем решении в среду, 29 марта 2023 года, поздно вечером, в письменном виде. ФИФА провела это обсуждение без предварительного уведомления какой-либо из заинтересованных сторон.
Мы срочно запрашиваем у ФИФА дальнейших разъяснений относительно деталей распространения санкций и его отличий от санкций FIGC», – говорится в заявлении.
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