«Тоттенхэм» запросил пояснения у ФИФА об отстранении Паратичи за махинации в «Юве»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия ФИФА происшествия Тоттенхэм Фабио Паратичи деньги Футбол

«Тоттенхэм» отреагировал на санкции ФИФА в отношении Фабио Паратичи.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.

ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой, в связи с чем Паратичи, который сейчас занимает должность спортивного директора «Тоттенхэма», был отстранен от работы.

«Тоттенхэм» в связи с этим опубликовал заявление на официальном сайте.

«После сообщений в СМИ клуб направил срочный запрос в ФИФА.

ФИФА уведомила нас о своем решении в среду, 29 марта 2023 года, поздно вечером, в письменном виде. ФИФА провела это обсуждение без предварительного уведомления какой-либо из заинтересованных сторон.

Мы срочно запрашиваем у ФИФА дальнейших разъяснений относительно деталей распространения санкций и его отличий от санкций FIGC», – говорится в заявлении.

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2 комментария

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Дмитрий Шмелев
Ответ AlexRyzen
Это беспредел!
Да ладно, а ювентус минус 15 это не без предел? Юве все свои победы и поражения на поле заработал!?
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AlexRyzen
Это беспредел!
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