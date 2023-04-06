«Рома» и «Лацио» подозреваются в фиктивном приросте капитала – как у «Ювентуса». Прокуратура начала расследование
«Рома» и «Лацио» попали под расследование из-за возможных финансовых махинаций
В среду прокуратура Рима начала расследование в отношении двух римских клубов, а также «Салернитаны», которая до недавнего времени принадлежала президенту «Лацио» Клаудио Лотито.
Перечисленные клубы подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов игроков с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала. Финансовая полиция Италии уже провела обыски в офисах клубов и изъяла документы, касающиеся трансферов и соглашений между клубами и игроками.
«Роме», «Лацио» и «Салернитане» предъявляют схожие обвинения с «Ювентусом», который наказали снятием 15 очков в Серии А за фиктивный прирост капитала. Однако прокуратура утверждает, что новое расследование никак не связано с делом «бьянконери».
«Рома» в официальном заявлении сообщила, что сотрудничает с органами, надеется на скорейшее решение вопроса и уверена, что действовала в соответствии с правилами. Со схожим заявлением выступил и «Лацио».
По мнению La Gazzetta dello Sport, «Салернитана» избежит санкций за нарушения, так как предполагаемые правонарушения были совершены предыдущими владельцами. «Рому» и «Лацио» могут оштрафовать, но если будет доказано, что нарушения сыграли определяющую роль в регистрации перед сезонами Серии А, наказание может быть строже, вплоть до снятия очков или понижения в классе.
«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично
С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?
на самом деле все конечно по делу, по закону, с другой стороны весь итальянский футбол замешан, любого можно обвинить и казнить
А говорите, враги)