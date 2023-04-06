«Рома» и «Лацио» подозреваются в фиктивном приросте капитала – как у «Ювентуса». Прокуратура начала расследование

«Рома» и «Лацио» попали под расследование из-за возможных финансовых махинаций

В среду прокуратура Рима начала расследование в отношении двух римских клубов, а также «Салернитаны», которая до недавнего времени принадлежала президенту «Лацио» .

Перечисленные клубы подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов игроков с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала. Финансовая полиция Италии уже провела обыски в офисах клубов и изъяла документы, касающиеся трансферов и соглашений между клубами и игроками.

«Роме», « » и «Салернитане» предъявляют схожие обвинения с « », который наказали снятием 15 очков в Серии А за фиктивный прирост капитала. Однако прокуратура утверждает, что новое расследование никак не связано с делом «бьянконери».

« » в официальном заявлении сообщила, что сотрудничает с органами, надеется на скорейшее решение вопроса и уверена, что действовала в соответствии с правилами. Со схожим заявлением выступил и «Лацио».

По мнению La Gazzetta dello Sport, « » избежит санкций за нарушения, так как предполагаемые правонарушения были совершены предыдущими владельцами. «Рому» и «Лацио» могут оштрафовать, но если будет доказано, что нарушения сыграли определяющую роль в регистрации перед сезонами Серии А, наказание может быть строже, вплоть до снятия очков или понижения в классе.

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