«Рома» и «Лацио» подозреваются в фиктивном приросте капитала – как у «Ювентуса». Прокуратура начала расследование

Теги Рома Лацио Ювентус серия А Италия трансферы бизнес происшествия Клаудио Лотито Салернитана Футбол

«Рома» и «Лацио» попали под расследование из-за возможных финансовых махинаций

В среду прокуратура Рима начала расследование в отношении двух римских клубов, а также «Салернитаны», которая до недавнего времени принадлежала президенту «Лацио» Клаудио Лотито.

Перечисленные клубы подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов игроков с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала. Финансовая полиция Италии уже провела обыски в офисах клубов и изъяла документы, касающиеся трансферов и соглашений между клубами и игроками.

«Роме», «Лацио» и «Салернитане» предъявляют схожие обвинения с «Ювентусом», который наказали снятием 15 очков в Серии А за фиктивный прирост капитала. Однако прокуратура утверждает, что новое расследование никак не связано с делом «бьянконери».

«Рома» в официальном заявлении сообщила, что сотрудничает с органами, надеется на скорейшее решение вопроса и уверена, что действовала в соответствии с правилами. Со схожим заявлением выступил и «Лацио».

По мнению La Gazzetta dello Sport, «Салернитана» избежит санкций за нарушения, так как предполагаемые правонарушения были совершены предыдущими владельцами. «Рому» и «Лацио» могут оштрафовать, но если будет доказано, что нарушения сыграли определяющую роль в регистрации перед сезонами Серии А, наказание может быть строже, вплоть до снятия очков или понижения в классе.

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

С «Ювентуса» сняли 15 очков – за махинации с доходами. Какие?

21 комментарий

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Pertinax Gandi
Не дают менты поганые нормальным пацанам в футбол играть в Италии. У нас такого, слава богу, нет.
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Милан 19
Ответ TAGAY
скорее всего во времена ковида все нарушали правила и законы по финансам. другое дело против кого будут копать.. Юве и Барсе очень не повезло, Юве подписали РОналду и Делигта за бешеные деньги, надеялись на рынок, на продаж.. но ковид и толком не заработали а бешеный контракты с РОналду и Делигтом стали проблемой. а толку не было от РОналду именно в плане роста дохода на реклам и продаж, либо везде закрыто, кризис и т.д. ну а Барса как раз и 17-20 начали перестановку состава, начали подписывать игроков за бешеные бабки с бешеной ЗП и тут ковид.. более менее норм вышли из ситуации клубы с богатыми владельцами из за дополнительного финансирование со своего кармана, и Реал с Баварией(из топ клубов) из за того что Реал к тому моменты уже укомплектовал состав и как раз и 17-20 экономили,а Бавария вообще по финансовом плане очень хороши.
Хочешь сказать что Ювентус покупал Роналду за 120 и Де Лигта за 80 что бы их потом перепродать?, не говори ерунду ...
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Take Take
В Таком случай закройте все клубы Сери А и Б. 😠 Странные они (правительство Италии) в большинстве странах не могу поднимать уровень своего футбола и из за всех сил пытается его поднять его. А они не дает разрешение на строительство нового стадиона и еще ставить палки под колеса своим же клубом и портит репутацию клубам. Серия А все больше и больше отстают от Апл и Лалиги. А это печально.
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CopaAmerica
Ответ Roman_ello
То есть если виноваты почти все, то это уже не преступление? Так что ль?😂
конечно преступление, но наверно наказывать надо не очками а деньгами и тюремными сроками, а то получается полная чехарда в турнирной таблице
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forzzza juve
Ответ Экспертное мнение
Всё идет к тому, что у Наполи снимут 40 очков, у Ромы, Лацио по 25 очков, у Милана и Интера по 20, и чемпионом станет Ювентус
А у Интера зачем они сами все просрут
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Рокко Сиффредди
Рому нельзя направлять в серию Б. Без побед над Ромой сезон пройдет впустую.
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forzzza juve
Ответ Экспертное мнение
Всё идет к тому, что у Наполи снимут 40 очков, у Ромы, Лацио по 25 очков, у Милана и Интера по 20, и чемпионом станет Ювентус
Твои слова, да Богу в уши
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-5
-4
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Милан 19
Только Милан никого не продавал а отдавал бесплатно - Доннарума, Чалханоглу, Киссие, Романьоли ...
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TAGAY
скорее всего во времена ковида все нарушали правила и законы по финансам. другое дело против кого будут копать.. Юве и Барсе очень не повезло, Юве подписали РОналду и Делигта за бешеные деньги, надеялись на рынок, на продаж.. но ковид и толком не заработали а бешеный контракты с РОналду и Делигтом стали проблемой. а толку не было от РОналду именно в плане роста дохода на реклам и продаж, либо везде закрыто, кризис и т.д. ну а Барса как раз и 17-20 начали перестановку состава, начали подписывать игроков за бешеные бабки с бешеной ЗП и тут ковид.. более менее норм вышли из ситуации клубы с богатыми владельцами из за дополнительного финансирование со своего кармана, и Реал с Баварией(из топ клубов) из за того что Реал к тому моменты уже укомплектовал состав и как раз и 17-20 экономили,а Бавария вообще по финансовом плане очень хороши.
0
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Lobelopa
Игорёк!
0
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Roman_ello
Ответ CopaAmerica
ну давайте всю элиту серии а "опустим" в серию б, в еврокубках будут играть монца, лечче, салернитана, специя и кремонезе на самом деле все конечно по делу, по закону, с другой стороны весь итальянский футбол замешан, любого можно обвинить и казнить
То есть если виноваты почти все, то это уже не преступление? Так что ль?😂
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Elwood
А Интер по-прежнему не? Даже после статей в Гадзетте? ))) ой цирк...
+2
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CopaAmerica
ну давайте всю элиту серии а "опустим" в серию б, в еврокубках будут играть монца, лечче, салернитана, специя и кремонезе
на самом деле все конечно по делу, по закону, с другой стороны весь итальянский футбол замешан, любого можно обвинить и казнить
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Mikhalych@
Ответ Wellerman
Рома и Лацио такие разные по духу, а тут всё-таки вместе, как римские братья. А говорите, враги)
То болелы а то Взаимовыгодная Ностра... Это другое)
+1
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Dzmitry Lavysh
Ответ Экспертное мнение
Всё идет к тому, что у Наполи снимут 40 очков, у Ромы, Лацио по 25 очков, у Милана и Интера по 20, и чемпионом станет Ювентус
А говорили, что у Аллегри нет четкого плана на сезон.
+35
-1
+34
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Aleksey Yashin
🐺🤝🦅🤝🦓
+3
0
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Ovsyankin
Опасные преступники пойманы, УЕФА может спать спокойно
0
-2
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Экспертное мнение
Всё идет к тому, что у Наполи снимут 40 очков, у Ромы, Лацио по 25 очков, у Милана и Интера по 20, и чемпионом станет Ювентус
+34
0
+34
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Wellerman
Рома и Лацио такие разные по духу, а тут всё-таки вместе, как римские братья.
А говорите, враги)
+5
-2
+3
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Bolvan
Итальянская коррупция в деле
0
-2
-2
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Sevuska
Мафия бессмертна 😎
+17
-4
+13
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