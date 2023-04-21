Жорди Альба: «Если Месси захочет вернуться «Барселону», это будет идеально. Лионель – игрок, которого я лучше всего понимал на поле»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жорди Альба Футбол

Жорди Альба оценил возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Это решение Лео. Мы не обсуждали эту тему, честно говоря, но видеть Месси не в форме «Барселоны» всегда странно.

Если он захочет [вернуться] и клуб захочет, то это будет идеально для меня. Месси был игроком, которого я лучше всего понимал на поле», – сказал защитник «Барселоны».

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29 комментариев

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Барсик Юрана
Топовый дуэт конечно, прям как Марсело и Кринж, только без гомосекства
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Captain_Jack_
Так то у Месси в Барселоне, было много сильных партнеров как Алвес, Иньеста, Неймар, и т.д. которые очень хорошо понимали Месси, и с помощью которых он и создавал нереальные комбинации оставляя у своих соперников 0 шансов.
Но все таки кажется что, дуо Месси-Альбы был возможно более зрелищным и особенным. Хоть и оба возрастные игроки уже, хотелось бы хоть раз почувствовать ту ностальгию и эмоции)
+18
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+17
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Universal1000
Идеальная связка. На бездаря Акунью в Катаре было вырвиглазно смотреть.
Порол нещадно, это да. Но борьбу Акунья-Матата навязывал, как и вся сб.Аргентины, приличную. И за уничтожение хвалённого Дюмфриса (0 в атаке и привезённый пенальти) в 1/4 ему тоже можно сказать спасибо🤝
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+7
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Captain_Jack_
Так то у Месси в Барселоне, было много сильных партнеров как Алвес, Иньеста, Неймар, и т.д. которые очень хорошо понимали Месси, и с помощью которых он и создавал нереальные комбинации оставляя у своих соперников 0 шансов. Но все таки кажется что, дуо Месси-Альбы был возможно более зрелищным и особенным. Хоть и оба возрастные игроки уже, хотелось бы хоть раз почувствовать ту ностальгию и эмоции)
Алвес, Иньеста, Неймар - это всё были комбинации накоротке. Да, кружева были невероятными, но переводы на Альбу - это уже совсем другой вид искусства. Лео рисовал словно большими мазками, стягивая на свой фланг толпу и нанося разящий выпад передачей в оголившийся фланг🤤
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Universal1000
Идеальная связка. На бездаря Акунью в Катаре было вырвиглазно смотреть.
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мимоКрокодил
Ответ Captain_Jack_
Так то у Месси в Барселоне, было много сильных партнеров как Алвес, Иньеста, Неймар, и т.д. которые очень хорошо понимали Месси, и с помощью которых он и создавал нереальные комбинации оставляя у своих соперников 0 шансов. Но все таки кажется что, дуо Месси-Альбы был возможно более зрелищным и особенным. Хоть и оба возрастные игроки уже, хотелось бы хоть раз почувствовать ту ностальгию и эмоции)
Имхо лучшее дуо и понимание было у Алвеса. У них вроде и связка по очкам лучшая
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b_arfa
Хотелось бы, чтобы это понимание работало и в больших матчах, например ЛЧ, а то как только очередная Бавария встречается, Альба моментально пропадал куда то
+5
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+3
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Tristan...
Ответ Elkorazon01
Даже арабы отказались от пешехода 🤣
Поэтому предлагали 400млн в год?
+3
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+3
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FrankieWild
Ответ Captain_Jack_
Так то у Месси в Барселоне, было много сильных партнеров как Алвес, Иньеста, Неймар, и т.д. которые очень хорошо понимали Месси, и с помощью которых он и создавал нереальные комбинации оставляя у своих соперников 0 шансов. Но все таки кажется что, дуо Месси-Альбы был возможно более зрелищным и особенным. Хоть и оба возрастные игроки уже, хотелось бы хоть раз почувствовать ту ностальгию и эмоции)
С Алвесом самая лучшая химия была
+1
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Tristan...
Ответ мимоКрокодил
Имхо лучшее дуо и понимание было у Алвеса. У них вроде и связка по очкам лучшая
По очкам лучшая связка у Месси с Суаресом, с Алвесом уже на втором месте. А вообще согласен с вами. Мне тоже больше всего нравилась связка Месси - Алвес, эти стеночки и передачи в одно касание были невероятны.
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SaH4r.
Ответ Elkorazon01
Даже арабы отказались от пешехода 🤣
отказались, но предложили 400 млн?🤡
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Игорь Климов
Отличная была связка на поле!
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Lazizbek Gulyamov
Ответ & Co1366
Это была идеальная связка - атака слева на Лео. Лучше и не придумаешь.
Что то мне не кажется Лео будет играть в фланге
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Muhammad Juraev
Ответ Мадрид наказывает!
"но зп ради престарелого неликвида я снижать не буду" (с)
Новость про Месси!
Причём тут кринж?)
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Tristan...
Ответ Подкат Пенальтьевич
Иронично если Альбу выпрут чтобы хватило на зарплату Месси
Очередная голевая Альбы на Месси. Топ связка!
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Bob Ganiev
При это Бальде должен быть номинальным латералем, ему нет замены.
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Val Smith
Забавно, от Жорди как раз хотят избавиться чтоб разгрузить ЗП под новые подписания.
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ljolik888
Альба и Месси устраивали шоу на поле . Можно сказать - завяжи им глаза и они все равно найдут друг друга . Эх были времена!
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& Co1366
Это была идеальная связка - атака слева на Лео. Лучше и не придумаешь.
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Raul14
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Madhamish
У них связка с Альбой была топовая. Друг друга чувствовали примерно также, как стрелка компаса чувствует магнитный полюс. При Муравье половина голов или больше даже приходило из взаимодействия Месси и Альбы. Сомневаюсь только в возможности войти дважды в одну и ту же реку.
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