Жорди Альба: «Если Месси захочет вернуться «Барселону», это будет идеально. Лионель – игрок, которого я лучше всего понимал на поле»
Жорди Альба оценил возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону».
«Это решение Лео. Мы не обсуждали эту тему, честно говоря, но видеть Месси не в форме «Барселоны» всегда странно.
Если он захочет [вернуться] и клуб захочет, то это будет идеально для меня. Месси был игроком, которого я лучше всего понимал на поле», – сказал защитник «Барселоны».
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Но все таки кажется что, дуо Месси-Альбы был возможно более зрелищным и особенным. Хоть и оба возрастные игроки уже, хотелось бы хоть раз почувствовать ту ностальгию и эмоции)
Причём тут кринж?)