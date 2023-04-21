Жорди Альба оценил возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Это решение Лео. Мы не обсуждали эту тему, честно говоря, но видеть Месси не в форме «Барселоны» всегда странно.

Если он захочет [вернуться] и клуб захочет, то это будет идеально для меня. Месси был игроком, которого я лучше всего понимал на поле», – сказал защитник «Барселоны».

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