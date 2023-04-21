Паратичи покинул «Тоттенхэм» из-за санкций ФИФА. Директор проиграл апелляцию по делу о финансовых махинациях «Юве»
«Тоттенхэм» объявил об уходе Фабио Паратичи с поста спортивного директора.
Накануне апелляция итальянца по делу о финансовых махинациях «Ювентуса», его бывшего клуба, была отклонена.
«Санкции ФИФА в отношении Фабио мешают ему выполнять обязанности спортивного директора, и он принял решение покинуть свой пост, чтобы не нарушать правила Федерации футбола Италии и ФИФА», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».
Ранее функционер брал отпуск в лондонском клубе до рассмотрения своей апелляции.
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