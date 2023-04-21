Паратичи покинул «Тоттенхэм» из-за санкций ФИФА. Директор проиграл апелляцию по делу о финансовых махинациях «Юве»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия ФИФА Тоттенхэм отставки Федерация футбола Италии Фабио Паратичи Футбол

«Тоттенхэм» объявил об уходе Фабио Паратичи с поста спортивного директора.

Накануне апелляция итальянца по делу о финансовых махинациях «Ювентуса», его бывшего клуба, была отклонена.

«Санкции ФИФА в отношении Фабио мешают ему выполнять обязанности спортивного директора, и он принял решение покинуть свой пост, чтобы не нарушать правила Федерации футбола Италии и ФИФА», – говорится в заявлении «Тоттенхэма».

Ранее функционер брал отпуск в лондонском клубе до рассмотрения своей апелляции.

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9 комментариев

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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ Толян Каширин
Держимся. У всех команд бывают спады, но после спада рано или поздно идёт подъём.
Это не про Тоттенхэм, у них все стабильно) Нет трофеев - нет проблем
+15
-1
+14
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Толян Каширин
Держимся. У всех команд бывают спады, но после спада рано или поздно идёт подъём.
+8
-1
+7
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Тюменец
Ожидаемо.
+5
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Толян Каширин
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Это не про Тоттенхэм, у них все стабильно) Нет трофеев - нет проблем
Хоть молодняк радует немного)
+1
0
+1
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Savarona25
Комментарий удален пользователем
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Vladislav Gryzlov
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Это не про Тоттенхэм, у них все стабильно) Нет трофеев - нет проблем
Ты такой смешной
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goalscorer
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Это не про Тоттенхэм, у них все стабильно) Нет трофеев - нет проблем
Ты смеешься? Ты видел как Тоттенхэм выступал хотя бы лет 15 назад. Тоттенхэм невероятно спрогрессировал. Трофей 2008 года был чудом, как по мне, тем более с тогдашнем Челси. Лет 12 назад 5 место в таблице было "Вау", сейчас все орут, что в Тоттенхэме все ужасно. Назвать это стабильностью точно нельзя, разве что в последние несколько лет.
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