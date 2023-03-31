Паратичи взял отпуск в «Тоттенхэме» до рассмотрения его апелляции по делу о махинациях в «Юве»
«Тоттенхэм» сообщил, что Фабио Паратичи взял отпуск из-за санкций ФИФА.
Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.
ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой, в связи с чем Паратичи, который сейчас занимает должность спортивного директора «Тоттенхэма», был отстранен от работы.
В апреле начнутся слушания по апелляции Паратичи против санкций FIGC.
«В связи с решением ФИФА Фабио договорился с клубом о том, что он возьмет отпуск в ожидании результатов рассмотрения его апелляции», – сообщил «Тоттенхэм» на официальном сайте.
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