Паратичи взял отпуск в «Тоттенхэме» до рассмотрения его апелляции по делу о махинациях в «Юве»

«Тоттенхэм» сообщил, что Фабио Паратичи взял отпуск из-за санкций ФИФА.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.

ФИФА распространила бан экс-менеджеров « » на все турниры под своей эгидой, в связи с чем Паратичи, который сейчас занимает должность спортивного директора « », был отстранен от работы.

В апреле начнутся слушания по апелляции Паратичи против санкций FIGC.

«В связи с решением ФИФА Фабио договорился с клубом о том, что он возьмет отпуск в ожидании результатов рассмотрения его апелляции», – сообщил «Тоттенхэм» на официальном сайте.