Паратичи взял отпуск в «Тоттенхэме» до рассмотрения его апелляции по делу о махинациях в «Юве»

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия ФИФА Тоттенхэм Фабио Паратичи Футбол

«Тоттенхэм» сообщил, что Фабио Паратичи взял отпуск из-за санкций ФИФА.

Ранее суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать «Ювентус» по делу о фиктивном приросте капитала. Бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.

ФИФА распространила бан экс-менеджеров «Ювентуса» на все турниры под своей эгидой, в связи с чем Паратичи, который сейчас занимает должность спортивного директора «Тоттенхэма», был отстранен от работы.

В апреле начнутся слушания по апелляции Паратичи против санкций FIGC.

«В связи с решением ФИФА Фабио договорился с клубом о том, что он возьмет отпуск в ожидании результатов рассмотрения его апелляции», – сообщил «Тоттенхэм» на официальном сайте. 

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4 комментария

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juveforzajuve
Ответ Алексей Гусев
не помню) Да и ко мне в принципе можно и на ты) все свои.
Да я прикалываюсь) отсылка: обычные работники заблаговременно составляют график отпусков в начале года)
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-1
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Алексей Гусев
Ответ juveforzajuve
Не помните на какой месяц он писал на отпуск в начале сезона?
не помню) Да и ко мне в принципе можно и на ты) все свои.
0
-2
-2
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juveforzajuve
Ответ Алексей Гусев
неоплачиваемый и продолжительный?
Не помните на какой месяц он писал на отпуск в начале сезона?
0
-2
-2
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Алексей Гусев
неоплачиваемый и продолжительный?
0
-2
-2
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