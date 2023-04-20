Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях «Юве». Апелляции Аньелли и Паратичи отклонили

Суд удовлетворил апелляцию Павла Недведа по делу о махинациях «Ювентуса».

В январе суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала.

С «Ювентуса» сняли 15 очков. А бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.

Экс-президент клуба и бывший генеральный директор дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент – на 8 месяцев, бывший спортивный директор – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Сегодня гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков.

В отличие от Аньелли, Керубини, Паратичи и Арривабене, апелляции Недведа и других бывших членов совета директоров «Юве» были удовлетворены. С них сняты запреты и дисквалификации, наложенные судом FIGC.

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