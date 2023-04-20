Недведа оправдали по делу о финансовых махинациях «Юве». Апелляции Аньелли и Паратичи отклонили

Теги Ювентус Павел Недвед серия А Италия Андреа Аньелли Фабио Паратичи Футбол

Суд удовлетворил апелляцию Павла Недведа по делу о махинациях «Ювентуса».

В январе суд Федерации футбола Италии (FIGC) удовлетворил ходатайство прокурора, требовавшего наказать клуб по делу о фиктивном приросте капитала. 

С «Ювентуса» сняли 15 очков. А бывшие руководители «Юве», ушедшие в отставку на фоне разбирательств, были отстранены от футбола.

Экс-президент клуба Андреа Аньелли и бывший генеральный директор Маурицио Арривабене дисквалифицированы на 2 года, бывший вице-президент Павел Недвед – на 8 месяцев, бывший спортивный директор Фабио Паратичи – на 2,5 года, спортивный директор «Юве» Федерико Керубини – на год и 4 месяца.

Сегодня гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии (CONI) удовлетворила апелляцию туринского клуба на решение о снятии очков.

В отличие от Аньелли, Керубини, Паратичи и Арривабене, апелляции Недведа и других бывших членов совета директоров «Юве» были удовлетворены. С них сняты запреты и дисквалификации, наложенные судом FIGC.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Witch Doctor
Ну вот.
Видно было, что Недвед на каждом матче переживает, живет игрой и искренне всегда с командой. Хорошо, что оправдали великого игрока!
+36
-4
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Murad A
кумир детства
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nickolai S
Беги, Пашка! Пока есть возможность. БЕГN!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
Будто это всё происходит внутри семьи Аньелли
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OldRedWhite
Ответ Nickolai S
Беги, Пашка! Пока есть возможность. БЕГN!!!
Куда бежать то ? В Чехию ? )))
Он давно уже итальянец и где-то кроме Юве его представить невозможно…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий