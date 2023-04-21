Экс-форвард «МЮ» Гибсон о 0:3 от «Севильи»: «Может, тен Хагу вновь устроить многокилометровый кросс, как после 0:4 от «Брентфорда»?»
Терри Гибсон предложил наказание для игроков «Манчестер Юнайтед» после 0:3 от «Севильи».
Манкунианцы проиграли в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 2:2).
«Первый гол был пропущен на 7-й минуте, хотя к тому времени счет мог быть уже 0:2. Слабое начало для «МЮ».
Игроков не хватает, но это не оправдывает их сегодняшнюю игру. «Севилья» полностью доминировала на всех участках поля.
Помните, как в начале сезона «МЮ» проиграл на выезде «Брентфорду» (0:4) и тен Хаг устроил команде многокилометровый кросс за то, что они недоработали? Возможно, это стоит повторить.
«МЮ» сегодня был хуже в плане самоотдачи и настойчивости. «Севилья» их просто переиграла, показав больше желания», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка Англии в составе «Уимблдона».
Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи»
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Фред
Линделоф
Ван Биссака
Вегхорст
Это ПЕРВЫЙ сезон Тен Хага и клуб за один сезон не способен тратит деньги сразу 300-400 млн на трансферы
Срочно нужно избавиться от не нужных пассажиров,
1 Магуайр
2 Марсиаль
3 Далот
4 Скот Мак
5 Эланга