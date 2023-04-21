Терри Гибсон предложил наказание для игроков «Манчестер Юнайтед» после 0:3 от «Севильи».

Манкунианцы проиграли в ответном матче 1/4 финала (первая игра – 2:2).

«Первый гол был пропущен на 7-й минуте, хотя к тому времени счет мог быть уже 0:2. Слабое начало для «МЮ».

Игроков не хватает, но это не оправдывает их сегодняшнюю игру. « » полностью доминировала на всех участках поля.

Помните, как в начале сезона «МЮ» проиграл на выезде « » (0:4) и тен Хаг устроил команде многокилометровый кросс за то, что они недоработали? Возможно, это стоит повторить.

«МЮ» сегодня был хуже в плане самоотдачи и настойчивости. «Севилья» их просто переиграла, показав больше желания», – сказал бывший нападающий « », обладатель Кубка Англии в составе «Уимблдона».

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