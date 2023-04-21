Экс-форвард «МЮ» Гибсон о 0:3 от «Севильи»: «Может, тен Хагу вновь устроить многокилометровый кросс, как после 0:4 от «Брентфорда»?»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Брентфорд Эрик тен Хаг Футбол

Терри Гибсон предложил наказание для игроков «Манчестер Юнайтед» после 0:3 от «Севильи».

Манкунианцы проиграли в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (первая игра – 2:2).

«Первый гол был пропущен на 7-й минуте, хотя к тому времени счет мог быть уже 0:2. Слабое начало для «МЮ».

Игроков не хватает, но это не оправдывает их сегодняшнюю игру. «Севилья» полностью доминировала на всех участках поля.

Помните, как в начале сезона «МЮ» проиграл на выезде «Брентфорду» (0:4) и тен Хаг устроил команде многокилометровый кросс за то, что они недоработали? Возможно, это стоит повторить.

«МЮ» сегодня был хуже в плане самоотдачи и настойчивости. «Севилья» их просто переиграла, показав больше желания», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», обладатель Кубка Англии в составе «Уимблдона».

Дикие ошибки Де Хеа и Магуайра выбили «МЮ» из Лиги Европы – 0:3 от «Севильи» 

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37 комментариев

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Elik1989
Мага и Давида можно гонять хоть вечность, но играть от этого они по другому не станут. Тен Хаг просит играть их так, как они не умеют. ДХ отвратительно играет в пас, ногами и плохо в принципе читает ситуацию когда это нужно делать, а когда нет. Мистер Магец под прессингом не поворотлив, неуклюж и вечно пускает в ход руки. Надеюсь тренер понимает это и кто ему нужен, и не будет тянуть с этим. Переподписание Давида это конечно хорошо, но он просто не подходит под систему Тен Хага. Можно быть лучшим 10 матчей, а потом провести вот такой один и перечеркнуть все свои труды, только потому, что ты поставил план на игру, в котором некоторые игроки просто напросто пЛохи.
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Чёрный тюльпан
Чтобы Эриксен окончательно коньки отдал? Он вчера чуть не помер к 60-й минуте, а тут ещё и игра 23-го с Брайтоном на кубок, но Гибсон предлагает пробежать кросс. Поберегите сердце Манчестера, диспетчера Манчестера!
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NIRVANA
Ответ Alexander Yavriantz
Наверное стоит. Всем вчера кол поставил после игры, задолбали так безвольно проигрывать. Кроме Брентфорда уже были Ливерпуль, Ньюкасл и теперь вот это, матчи где команда вообще не играла.
Не буквально. Они и так загнаны, как лошади. Наказание в виде кросса их только утомит
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Колено решфорда
Ответ Jlaw
Тен Хаг может и хороший тренер. Но меня до сих пор удивляют две вещи. 1. Зачем покупать переоцененного венгера за 100м, когда у тебя нет защиты? 2. Зачем покупать пз, который был в клинической смерти, когда у тебя нет защиты?
Эриксен пришел бесплатно, если что, и он дает безумное качество в полузащите. И что значит нет защиты? У Ддх больше всего сухарей в Апл, напоминаю, а основная пара цз Лисандро-Варан выглядит просто отлично, но они оба сломались. Мага-Линделеф хорошо смотрятся в низком блоке, либо с автобусами, когда их не прессингуют. Думаю, самоцели взять ЛЕ не было, важнее привить команде стиль, поэтому ЭТХ не сталломать то, над чем работал весь сезон и существующие наработки постал пару цз, которая была, а они так играть не умеют, вот и результат. Плюс уже сказывается самый жесткий календарь в Европе.
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xa-xa
А может им матч с Акроном сыграть , чтобы уж точно вопросов не было?
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Samsung Galaxy
Ответ NIRVANA
Не буквально. Они и так загнаны, как лошади. Наказание в виде кросса их только утомит
Особенно загнан Мага , который весь сезон отдыхает , да и Витя тоже.....
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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Уберите Эрика 7 Хага, этот физрук не уровень АПЛ, Сульшер без дорогих приобретений этого "гвардиолы" с алиэкспресс давал результат в АПЛ, но его выгнали, а теперь с Санчо,Биссакой,Антони, Вегорстом и тд.по списку один позор.
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J N
Ответ KAIMI_MAN-RED
При всем уважении ДДХ уже не тот вратарь который нам нужен. Срочно нужно избавиться от не нужных пассажиров, 1 Магуайр 2 Марсиаль 3 Далот 4 Скот Мак 5 Эланга
+
Фред
Линделоф
Ван Биссака
Вегхорст
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Чёрный тюльпан
Ответ clausevenzzz
Есть шанс выиграть кубок Англии
Против Брайтона через 2 дня, когда у тех нет еврокубков, так они ещё и на ходу? Ну-ну, как бы ещё больше 3-х мячей не вынули в воскресенье.
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Илья Добрый
Ответ Крыс Пол
Я думал, это легендарный Даррон Гибсон сказал, а это другой Гибсон какой-то
Легендарный сейчас где-то в пабе пинту жидкого хлеба в себя закидывает скорее всего)
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Знаток Спорта
Ответ Jlaw
Тен Хаг может и хороший тренер. Но меня до сих пор удивляют две вещи. 1. Зачем покупать переоцененного венгера за 100м, когда у тебя нет защиты? 2. Зачем покупать пз, который был в клинической смерти, когда у тебя нет защиты?
Аналитика не твое. Эриксен самое лучшее подписание МЮ, без него не могу представить Мю в тройке АПЛ
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Алан Кайтуков
Обидно.. Смотрел вчера другие игры.. Неужели у Ромы или Фиорентины состав по игрокам сильнее? Но команды играют, рубятся, стараются.. Делают атаки, комбинации.. Вроде поле такое же, мяч тоже круглый.
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maximilian_15
И еще в это время какашками закидать
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Диер Ташшкент
Ответ Jlaw
Тен Хаг может и хороший тренер. Но меня до сих пор удивляют две вещи. 1. Зачем покупать переоцененного венгера за 100м, когда у тебя нет защиты? 2. Зачем покупать пз, который был в клинической смерти, когда у тебя нет защиты?
Ну Тен Хаг купил ведь Мартинеса и связка Мартинес - Варан неплохо играют. Эриксен пришёл бесплатно и в целом нужный игрок (не смотря на то, что вчера в одиночке не потянул игру в полузащите и провалил игру)
Это ПЕРВЫЙ сезон Тен Хага и клуб за один сезон не способен тратит деньги сразу 300-400 млн на трансферы
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Rigan Lans
Нет. Лучше обвинить Роналду.
Криштик арабскую лигу не тянет. У команды спад очевидный, столько играть нельзя, куча травм, но криштиглоры смеют что-то говорить после прошлого худшего сезона МЮ за 30 лет )) иди обзор матча с хилялем посмотри Кришти как футболист уже закончил
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Ksandvankneshas
Ответ Глеб Кравцов
посередине сердце сердца Манчестера
Кардиостимулятор Манчестера)
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Jlaw
Ответ Колено решфорда
Эриксен пришел бесплатно, если что, и он дает безумное качество в полузащите. И что значит нет защиты? У Ддх больше всего сухарей в Апл, напоминаю, а основная пара цз Лисандро-Варан выглядит просто отлично, но они оба сломались. Мага-Линделеф хорошо смотрятся в низком блоке, либо с автобусами, когда их не прессингуют. Думаю, самоцели взять ЛЕ не было, важнее привить команде стиль, поэтому ЭТХ не сталломать то, над чем работал весь сезон и существующие наработки постал пару цз, которая была, а они так играть не умеют, вот и результат. Плюс уже сказывается самый жесткий календарь в Европе.
Ну вот, Мартинес с Вараном сломались и все. И команда поплыла, так ли был нужен венгер за сотку, когда на других позициях незаменяемые люди? А Эриксен, я сам ушел из спорта из-за проблем с сердцем и когда смотрю на Эрексена на поле, особенно на его бледное лицо после 60 минуты, мне страшно становится.
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Глеб Кравцов
Ответ Чёрный тюльпан
Чтобы Эриксен окончательно коньки отдал? Он вчера чуть не помер к 60-й минуте, а тут ещё и игра 23-го с Брайтоном на кубок, но Гибсон предлагает пробежать кросс. Поберегите сердце Манчестера, диспетчера Манчестера!
посередине сердце сердца Манчестера
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heache
Ответ KAIMI_MAN-RED
При всем уважении ДДХ уже не тот вратарь который нам нужен. Срочно нужно избавиться от не нужных пассажиров, 1 Магуайр 2 Марсиаль 3 Далот 4 Скот Мак 5 Эланга
а санчо че? ты решил его оставить? это бесхребетное?
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Alexander Yavriantz
Ответ NIRVANA
Не буквально. Они и так загнаны, как лошади. Наказание в виде кросса их только утомит
Это кто загнанный, лавочники Магуайр и Маласия, которые запороли нам прошлую игру, а первый и эту тоже? Может вратарь ДеХеа? Многие остальные пропускали игры из-за травм или дисквалов, так что отдыхали и восстанавливались.
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зато патриот
я уже готовился писать злобный коммент что даррон гибсон никакой не форвард
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Алан Кайтуков
Срочно выгонять игроков 5-6.. Давид уже не Давид.. Мага даже для ротации не подходит.. Более менее шустрый напад заставит его ошибиться.. Марсик давно уже своё отыграл.. Были проблески иногда, но этот человек без характерный.. Санчо овощ, Далот максимум на банку, Никогда не мог понять кто такой Эланга и что он делает в команде.. Он что сын Глейзеров? Антони ещё может стрельнуть.. Молодой ещё, чуть правильно его если направить, и ещё несколько раз по ногам ему врежут и это сразу отобьёт у него привычку финтить без всякой необходимости.. Эриксон не игрок основы.. Максимум выпускать на 70 минуте... Физики 0.. В общем оборона дно.. Скот мне нравится чуть больше из всех, так как пацан хоть когда выходит не сачкует, рубится.. Мозгов может не всегда хватает.. Вегорст старается.. Но это не напад.. Во первых дерево даже при приёме мяча, никакого голевого чутья, нет поставленного удара, на втором этаже тоже ни о чем.. В общем главная цель удержаться удержаться в четвёрке.. В кубок я не верю.. Во первых с Брайтоном будут проблемы.. Потому что там пацаны бьются.. Да даже если пройти их, с Сити мы ничего не сделаем.. Уверен Брайтон бы эту Севилью переехал бы просто физикой и желанием.. Так что как это не грустно, думаю концовка сезона опять будет ни о чем.
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KAIMI_MAN-RED
При всем уважении ДДХ уже не тот вратарь который нам нужен.
Срочно нужно избавиться от не нужных пассажиров,
1 Магуайр
2 Марсиаль
3 Далот
4 Скот Мак
5 Эланга
+1
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Jlaw
Тен Хаг может и хороший тренер. Но меня до сих пор удивляют две вещи. 1. Зачем покупать переоцененного венгера за 100м, когда у тебя нет защиты? 2. Зачем покупать пз, который был в клинической смерти, когда у тебя нет защиты?
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avcgloronalduMU
Тен хагу надо бежать в сторону границы вместе с Вегорстом и там прессинговать
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