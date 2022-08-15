Тен Хаг заставил игроков бежать кросс на 13,8 км – разницу между пробегом «МЮ» и «Брентфорда». Это было единственное занятие на тренировке

Эрик тен Хаг заставил игроков бежать кросс в наказание за поражение.

После разгрома от «Брентфорда» со счетом 0:4 тренер манкунианцев отменил выходной в восресенье, запланированный для игроков команды.

Игроки, в субботу вернувшиеся домой около 23:00 по местному времени, в 9:00 воскресенья явились на тренировку. Занятие состояло только из кросса на дистанцию примерно 13,8 км.

Это разница между общим пробегом игроков «МЮ» в матче с «Брентфордом» (95,6 км против 109,4 км). Бежать должны были все игроки команды, включая тех, кто не играл в субботнем матче. Освобождены были только травмированные.

Источники, близкие к новому тренеру «Юнайтед», говорят, что его решимость только укрепилась из-за этих первых неудач. Тен Хаг после тренировки провел несколько индивидуальных встреч с игроками, чтобы объяснить свою позицию.

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