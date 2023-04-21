«МЮ» в 6-й раз подряд вылетел из еврокубков после поражения от испанской команды

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» в шестой раз подряд вылетел из еврокубков, проиграв испанской команде.

Команда Эрика тен Хага потерпела поражение от «Севильи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (0:3, первый матч – 2:2). Манкунианцы покинули розыгрыш турнира.

«Юнайтед» в шестой раз подряд вылетел из еврокубкового турнира из-за поражения от испанской команды. В сезоне-2017/18 «МЮ» уступил «Севилье» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 1:2), в сезоне-2018/19 англичане проиграли «Барселоне» (0:1, 0:3 в 1/4 финала ЛЧ).

В сезоне-2019/20 «МЮ» вылетел из Лиги Европы от «Севильи» (1:2 в полуфинале), в финале ЛЕ-2020/21 «красных дьяволов» одолел «Вильярреал» (1:1, пен. 11:10). Из Лиги чемпионов-2021/22 манкунианцы вылетели, проиграв «Атлетико» (1:1, 0:1 в 1/8 финала). 

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52 комментария

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Rio de Janeiro
Абсолютно потерянные 10 лет после Фергюсона и это при таких тратах
+48
-1
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Пепси пеналдувич
Как их та называли? Хозяева Ла Лиги?
А так хочу сказать что игра нападающего Севильи Магваера бесподобна!
+35
-5
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Artem Piatkov
Ответ Parce
Групповое изнасил…
Ну что у кого в голове
Это спорт - спорт это просто игра - а игра это вроде как не про насилие)
+21
-6
+15
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Xabi Alonso78
Ответ Теннисный абсолют
А ведь могло быть и 7 подряд, если бы не отскок от Сельты
МЮ всегда был сладкой булочкой для испанских клубов. Даже Атлетик Бильбао их вынес в 2012, - 3-2 на Олд Траффорд и 2-1 дома
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Captain_Jack_
Севилья и Реал Мадрид, не перестают доминировать над всем миром, как бы хорошо или плохо они не проводили сезон. Как говорится, некоторые вещи никогда не меняются)
+12
-3
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Мирворис Мирмахмудов
2021/2022 от Атлетико*
+10
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Al561
Позорники(((
+7
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Антуан
Ответ Пепси пеналдувич
Как их та называли? Хозяева Ла Лиги? А так хочу сказать что игра нападающего Севильи Магваера бесподобна!
По голу в каждом матче организовал и еще несколько ключевых касаний - так что Хари топарь! Без него Севилье было-бы тяжело.
+7
-1
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Иван Иванов
Ответ Толик Изверг
По ходу сезона показалось, что МЮ впервые после ухода САФа обретает себя, но сейчас понятно, что это только показалось. Ничего нового. Весь этот хлам, который покупали последние 10 лет, надо распродавать, точнее пытаться спихнуть куда-то. Антони, Магвайер, Линделеф, Марсьяль, Фред, да и остальные такие же, сколько же неликвида.
Всё-таки Роналду был прав...
+6
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&_Bishep_&
Интересно, какой рейтинг в таблице УЕФА был бы у Испании если убрать очки принесенные Реалом и Севильей последние годы?
+8
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Эль Иберико
ахахах, помню как тут перед жеребьевкой недалекие глорики Маню писали: "а теперь давайте нам Севилью!! сделаем каре из испанских команд!111"

За что боролись, на то и напоролись 😆
+4
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Акира_1
МЮ реально слишком часто играет с испанцами, а особенно проигрывает, так можно и комплексы заработать. 🤔
+4
-1
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Under
Ответ Parce
Групповое изнасил…
ну так себе сравнение
только в этом сезоне Барселона и Бетис отлетели
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Bill Zapulil
Все было ясно еще в конце первой встречи. Все равно начал смотреть второй матч, думал может все-таки МЮ, но и тут с первых секунд все стало ясно. Севилья и этот турнир, как Реал в ЛЧ. А юнайтед оказался бесхребетным, и даже Каземиро не помог. Решает дух 🧞‍♂️
+4
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исянов
ахахах)))
пацаны, не стесняемся, заряжаем НАШУ:

и как только наступает еврокубки
мы вместе дружно ржем над апл!!!

никогда эта лига с примитивным футболом не будет лучшей в мире
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Мыкола
Традиция
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koshaus
Имея в команде профессиональных привозильщиков, вроде Макгуайра и тренера-физрука не вылететь?
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Parce
Групповое изнасил…
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Теннисный абсолют
А ведь могло быть и 7 подряд, если бы не отскок от Сельты
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Добрый Ретроград
Испанцы хозяева британцев.
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Link 5?5?
Ответ Pucheslav
Барселона и Бетис видимо не испанцы
ну у Барселоны были травмированы ключевые игроки, так играли на разных, и очень даже качественно
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vova123456
Ответ &_Bishep_&
Интересно, какой рейтинг в таблице УЕФА был бы у Испании если убрать очки принесенные Реалом и Севильей последние годы?
Невозможно узнать, ведь не будет показателен результат если просто убрать очки Реала и Севильи.
Если бы небыло Реала и Севилии, то играли бы другие 2 команды которые тоже бы принесли какие-то очки, особенно в ЛЕ и ЛК далеко могли бы пройти всякие Атлетик, Сельта, Валенсия итд.
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&_Bishep_&
Ответ vova123456
Невозможно узнать, ведь не будет показателен результат если просто убрать очки Реала и Севильи. Если бы небыло Реала и Севилии, то играли бы другие 2 команды которые тоже бы принесли какие-то очки, особенно в ЛЕ и ЛК далеко могли бы пройти всякие Атлетик, Сельта, Валенсия итд.
Кстати, очки набранные к примеру в ЛЧ и ЛК считаются одинаково?
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SadlerRG
У дьяволов нет шансов против испанской инквизиции
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Эль Иберико
Ответ Мыкола
Традиция
"Каждый год, 31 декабря.." (с)
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