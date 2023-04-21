«МЮ» в 6-й раз подряд вылетел из еврокубков после поражения от испанской команды

«Манчестер Юнайтед» в шестой раз подряд вылетел из еврокубков, проиграв испанской команде.

Команда Эрика тен Хага потерпела поражение от «Севильи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы (0:3, первый матч – 2:2). Манкунианцы покинули розыгрыш турнира.

« » в шестой раз подряд вылетел из еврокубкового турнира из-за поражения от испанской команды. В сезоне-2017/18 «МЮ» уступил «Севилье» в 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0, 1:2), в сезоне-2018/19 англичане проиграли «Барселоне» (0:1, 0:3 в 1/4 финала ЛЧ).

В сезоне-2019/20 «МЮ» вылетел из от «Севильи» (1:2 в полуфинале), в финале ЛЕ-2020/21 «красных дьяволов» одолел «Вильярреал» (1:1, пен. 11:10). Из Лиги чемпионов-2021/22 манкунианцы вылетели, проиграв «Атлетико» (1:1, 0:1 в 1/8 финала).

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