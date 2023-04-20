«МЮ» никогда не обыгрывал «Севилью» – 3 поражения и 2 ничьих. Испанцы в третий раз выбили их из еврокубков

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Севильи» 5 матчей подряд.

Клуб из Манчестера в гостях уступил «Севилье» (0:3) в 1/4 финала Лиги Европы и покинул турнир (первая игра – 2:2).

До этого команды встречались дважды в еврокубках – в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов и в 2020-м в полуфинале Лиги Европы.

В обоих случаях «Манчестер Юнайтед» вылетал от «Севильи» – 0:0 и 1:2 в ЛЧ, в Лиге Европы в 2020-м – 1:2.

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80 комментариев

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Ola BP
Давайте будем честными и признаем очевидное!
Севилья - хозяин Манчестер Юнайтед.
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Пепси пеналдувич
Севилья в ЛЕ,как Реал в ЛЧ. Выносят всех.
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Streetbor
Севилья - Лига Европы, Реал - ЛЧ.
+32
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Теннисный абсолют
Опять этот Сульшер с заменами начудил, а Роналду весь матч в офсайде простоял...!
Обоих вон с команды!
Хотя погодите-ка...
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Jlaw
Каких же бездарностей накупил МЮ по 100 лямов
+16
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U
Надо было Рому с Феней смотреть, а не это изнасилование.
+11
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MrWillSee
Ответ Ola BP
Давайте будем честными и признаем очевидное! Севилья - хозяин Манчестер Юнайтед.
Хозяин ЛЕ!
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Aleksandr Danilov
Интересно, сколько ещё должны испанские команды унижать английские, чтобы глоры АПЛ поняли что их американо-арабская лига просто смешна по сравнению с Ла Лигой?
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Оригинальный Ник
Забаньте уже игрока с ником Севилья, у него читы на сервере ЛЕ
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And Justice for All
Севилья - хозяева Юнайтед!
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Gravdaar Iyaad
Аутсайдер Ла Лиги размазал по полю АПЛовского топа
Классика
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Старик Стариканов
ничего 7хаг нового мю не дал,как зависит от бруно игра так и осталось
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Ебздрогыч
Может Магуайру в церковь сходить?
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CyberUnited
Против судьбы не попрешь. 5 раз подряд из еврокубков нас выбивали испанские клубы. Нам подсунули все команды из ла лиги, которые были в турнире и последняя из них должна была мю проходить)
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Эркинбек Апаканов
Роналду виноват))
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Теннисный абсолют
Ответ DolJun
а на фоне 7 хага?
тоже
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Konstantin Frolov
Ответ Эркинбек Апаканов
Роналду виноват))
Кто о чём, а вшивый о бане. Твой Роналду даже в пустыне уже не может тащить, а ему всё МЮ вспоминают
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Теннисный абсолют
Ответ DolJun
верните топаря сульшера
на фоне фрэнки физрука он реально топарь
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Кирилл Голивец
Ответ Streetbor
Севилья - Лига Европы, Реал - ЛЧ.
Навас семикратным мог бы быть, если бы не уезжал в МС(
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Артур Арустамян
Бруну конечно постоянно хейтят за его поведение, но без него МЮ просто как без яиц, средняя команда. Вообще пугает беспомощность МЮ без определённых футболистов, Бруну, Каземиро, Мартинез, итд.... Надеюсь в следующем сезоне избавятся от некоторых ребят, и приобретут вместо них действительно игроков по уровню. Верю в следующий сезон. А в этом должны и так попадать в ЛЧ.
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Павел Ларичев
Магуайра и Линделефа нахер из команды летом.
Два клоуна, проиграли всю борьбу, которую только можно было. Даже Де Хея так не бесит, как эти двое.
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Пепси пеналдувич
Ответ Artem Piatkov
А что, на Кубке Гампера не выносите всех?
Ну ты же не с этим посылом явно написал)
Ты хотел уколоть тем,что Барсы нет в еврокубках,но это так жалко с твоей стороны. А я ведь только похвалил Севу и Реал, а ты увидел мою аву и решил сьехидничать.
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arslankolesov71@gmail.com
А Ракитич был прав
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Konvicted
Поздравляю с победой болельщиков Севильи и любителей сильнейшей лиги мира - Ла Лиги. Надеюсь теперь свидетели великой АПЛ прикусят языки хотя бы на пару месяцев.
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Антуан
Ответ Оригинальный Ник
Забаньте уже игрока с ником Севилья, у него читы на сервере ЛЕ
Это тестовый персонаж от разрабов)
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