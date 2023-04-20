«МЮ» никогда не обыгрывал «Севилью» – 3 поражения и 2 ничьих. Испанцы в третий раз выбили их из еврокубков
«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Севильи» 5 матчей подряд.
Клуб из Манчестера в гостях уступил «Севилье» (0:3) в 1/4 финала Лиги Европы и покинул турнир (первая игра – 2:2).
До этого команды встречались дважды в еврокубках – в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов и в 2020-м в полуфинале Лиги Европы.
В обоих случаях «Манчестер Юнайтед» вылетал от «Севильи» – 0:0 и 1:2 в ЛЧ, в Лиге Европы в 2020-м – 1:2.
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Севилья - хозяин Манчестер Юнайтед.
Обоих вон с команды!
Хотя погодите-ка...
Классика
Два клоуна, проиграли всю борьбу, которую только можно было. Даже Де Хея так не бесит, как эти двое.
Ты хотел уколоть тем,что Барсы нет в еврокубках,но это так жалко с твоей стороны. А я ведь только похвалил Севу и Реал, а ты увидел мою аву и решил сьехидничать.