«Манчестер Юнайтед» не выигрывает у «Севильи» 5 матчей подряд.

Клуб из Манчестера в гостях уступил «Севилье» (0:3) в 1/4 финала и покинул турнир (первая игра – 2:2).

До этого команды встречались дважды в еврокубках – в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов и в 2020-м в полуфинале Лиги Европы.

В обоих случаях « » вылетал от «Севильи» – 0:0 и 1:2 в ЛЧ, в Лиге Европы в 2020-м – 1:2.

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