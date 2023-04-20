«МЮ» проиграл впервые за 5 матчей – «Севилье». В ЛЕ была 10-матчевая серия без поражений
«Манчестер Юнайтед» проиграл впервые за 5 матчей.
В четверг клуб из Манчестера уступил «Севилье» (0:3) в Лиге Европы и покинул турнир.
До этого у «МЮ» было две победы и ничья.
Кроме того, «Манчестер Юнайтед» прервал 10-матчевую серию без поражений в Лиге Европы.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
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Потом захожу в резалты. Лол! 2:2. Ну а сегодня безнадега.uk