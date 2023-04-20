«МЮ» проиграл впервые за 5 матчей – «Севилье». В ЛЕ была 10-матчевая серия без поражений

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл впервые за 5 матчей.

В четверг клуб из Манчестера уступил «Севилье» (0:3) в Лиге Европы и покинул турнир.

До этого у «МЮ» было две победы и ничья.

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» прервал 10-матчевую серию без поражений в Лиге Европы.

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53 комментария

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Акира_1
Ну что, кто сегодня победил в номинации привозила матча: Мага или Де Хеа? 🤔
+19
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+19
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Невский баклан
Манки хозяева - Ла лиги говорили некоторые. Сегодня Севилья в очередной раз подтвердила что они хозяева манков)))
+27
-10
+17
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Direct free kick
Ответ Невский баклан
Манки хозяева - Ла лиги говорили некоторые. Сегодня Севилья в очередной раз подтвердила что они хозяева манков)))
Самая дохлая Севилья с 2000 года, стоит заметить
+16
-6
+10
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Jlaw
Удивляет как часто фолит Каземиро в МЮ. Похоже за время в Реале он вообще забыл что такое свисток судьи
+12
-4
+8
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The Best
МЮ забил 4 гола но дальше прошла Севилья 😂
+10
-2
+8
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Alex Rhea
Только в воспалённых умах фанатов МЮ какой-то прогресс в игре у МЮ был, а по сути та же сульшеровщина только хуже. В следующем году подтянутся Челси, ТТХ и Ливерпуль и снова будет законное 6 место
+15
-9
+6
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nodir mamadvaliev
У меня уже позвоночник болит когда Де Хеа с Магваером перепасовываются
+5
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+4
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Raul14
Севилья вам не каталонский спотифой, чтобы вылететь от такого МЮ🤣🤣🤣
+4
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+3
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Абдул Абакаев
Ответ Parce
Главное чтоб Гарначо пост сделал, как он любит)
кстати я так и не понял с чего этот петушок так цепляет барсу. на него вообще никто внимания даже не обращал
+4
-1
+3
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llolishe
Тен Хааг попросит много денег и летом скупит пол Эвердивизи
😂
+5
-2
+3
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Абдул Абакаев
эх всё таки не выиграет Рончик лигу европы
+8
-6
+2
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sheep_catcher
Ответ Bello Jiafra
севилья- кость в горле МЮ
Уж это так. Первый матч я смотрел до 80-у минуты, но исход выглядел очевидным, а игра становилась скучнее и скучнее.
Потом захожу в резалты. Лол! 2:2. Ну а сегодня безнадега.uk
+2
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Абдул Абакаев
Ответ Бондарев Олег
Так он в пустыне же, и так бы не выиграл.
он заигран за МЮ в этом турнире
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Pb-SE
Ответ Bello Jiafra
он хоть раз прошёл Севилью?
Да, в прошлом раунде. Правда, это был Бетис.
+3
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Bello Jiafra
Ответ Крыс Пол
Что там, опять Севилья отскочила, а игроки МЮ привозили голы?
так и было, старичок
+4
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Bello Jiafra
Ответ sheep_catcher
Мда… Выбивали «Барсу», чтобы слить «Севилье» по итогу.
севилья- кость в горле МЮ
+2
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Bello Jiafra
он хоть раз прошёл Севилью?
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Александр Данилов
3 победы против 9,17,18 команд АПЛ. Самим-то не смешно, писать, что команда сыграла 5 матчей без поражений?Где была атака? Там пишут про прессинг. Севилья обыграла на контратаках, а у МЮ 3 удара в створ! 3!!! Еще раз поблагодарю голландца за покупку бесполезного Вегхорста, своего распаренного Антони и других игроков атаки, которых он не может встроить в игру. МакГуайр, конечно,легенда, но при Сульшере он хотя бы иногда пользу приносил, а МакТоминэй тоже не был дырявым, как сейчас. Уан Биссака, который один из немногих, кто реально в защите тащил, почти безвылазно сидит на банке. Давайте фаперы тен Хаага, напишите, где он лучше Рангника? И не в игре с аутсайдерами, а с конкурентами
+1
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Мирворис Мирмахмудов
О великий Тен Хаг
+4
-3
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Эркинбек Апаканов
Ответ Акира_1
Ну что, кто сегодня победил в номинации привозила матча: Мага или Де Хеа? 🤔
Фаворит всегда Мага, но ДеХеа опеределил в отдельном матче)))
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sheep_catcher
Ответ Акира_1
Ну что, кто сегодня победил в номинации привозила матча: Мага или Де Хеа? 🤔
По-братски пусть поделят
+1
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fellx
Ай да Ракитич, сказал, что МЮ будет сложно, и сдедал этого, красавцы
+2
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Parce
Ответ Невский баклан
Манки хозяева - Ла лиги говорили некоторые. Сегодня Севилья в очередной раз подтвердила что они хозяева манков)))
Главное чтоб Гарначо пост сделал, как он любит)
+6
-5
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Эль Иберико
Ответ Невский баклан
Манки хозяева - Ла лиги говорили некоторые. Сегодня Севилья в очередной раз подтвердила что они хозяева манков)))
Команды за пределами топ-4 в Испании сильнее, это уже факт.
+2
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Bello Jiafra
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
МЮ не виноват. Просто это Севилья в ЛЕ. Будь это ЛЧ дальше прошли бы МЮ
бу-бу-бу
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