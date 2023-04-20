Каманцев видит прогресс в судействе: «Количество ошибок уменьшается. Есть скандалы, но это весна, оно так и будет»

Павел Каманцев считает, что уровень судейства в России растет.

– Дюков считает, что есть прогресс в судействе. Вы согласны?

– Да. Знаете ли вы нового арбитра РПЛ Шафеева? Он отработал уже третий матч и будет работать на четвертом. Это большой прогресс, когда мы можем назначить нового рефери весной на четвертый матч подряд.

Роман Галимов – тоже новый арбитр, еще есть многие другие ребята – Сафьян, Чебан, Федоров. Если мы говорим о прогрессе, то у нас есть большое количество матчей и новые судьи – увеличивается конкуренция.

Есть громкие решения и скандалы, но это весна, оно так и будет. Следующей весной будет еще лучше, так как заходят новые судьи, получают свои шансы, увеличивают конкуренцию, арбитры будут работать лучше. Я в этом вижу позитив.

– Но все-таки прогресс – это когда уменьшается количество ошибок.

– Количество ошибок и так уменьшается. Вспомните, 3 года назад были те же 100 ошибок, но, если бы их не исправлял ВАР, была бы катастрофа.

Сейчас у нас остается 30-40 неисправленных ошибок – да, плохо, но это совершенно другое качество. Мы сделаем аналитику ошибок и их влияние на результат, за 3 года все кардинально изменилось.

В сравнении с прошлым годом у нас есть небольшая динамика, но в этом году у нас больше матчей, и работают дебютанты, которые совершают ошибки. Без этого никуда. Судьям негде расти, кроме РПЛ.

В конце сезона все будем оценивать – если без дополнительных скандалов завершим сезон, то будет хорошо, – сказал глава судейского департамента .

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол