Каманцев видит прогресс в судействе: «Количество ошибок уменьшается. Есть скандалы, но это весна, оно так и будет»

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Роман Сафьян Роман Галимов видеоповторы Сергей Чебан Павел Каманцев Рафаэль Шафеев Футбол

Павел Каманцев считает, что уровень судейства в России растет.

– Дюков считает, что есть прогресс в судействе. Вы согласны?

– Да. Знаете ли вы нового арбитра РПЛ Шафеева? Он отработал уже третий матч и будет работать на четвертом. Это большой прогресс, когда мы можем назначить нового рефери весной на четвертый матч подряд.

Роман Галимов – тоже новый арбитр, еще есть многие другие ребята – Сафьян, Чебан, Федоров. Если мы говорим о прогрессе, то у нас есть большое количество матчей и новые судьи – увеличивается конкуренция.

Есть громкие решения и скандалы, но это весна, оно так и будет. Следующей весной будет еще лучше, так как заходят новые судьи, получают свои шансы, увеличивают конкуренцию, арбитры будут работать лучше. Я в этом вижу позитив.

– Но все-таки прогресс – это когда уменьшается количество ошибок.

– Количество ошибок и так уменьшается. Вспомните, 3 года назад были те же 100 ошибок, но, если бы их не исправлял ВАР, была бы катастрофа.

Сейчас у нас остается 30-40 неисправленных ошибок – да, плохо, но это совершенно другое качество. Мы сделаем аналитику ошибок и их влияние на результат, за 3 года все кардинально изменилось.

В сравнении с прошлым годом у нас есть небольшая динамика, но в этом году у нас больше матчей, и работают дебютанты, которые совершают ошибки. Без этого никуда. Судьям негде расти, кроме РПЛ.

В конце сезона все будем оценивать – если без дополнительных скандалов завершим сезон, то будет хорошо, – сказал глава судейского департамента РФС.

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25 комментариев

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Спартакус Москвакус
весной и осенью обострение у психически больных людей ,я думаю он про это
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Гамарджоба Генацвале
А я не вижу прогресса. При наличии ВАР такие ошибки, одни и те же эпизоды трактуются совершенно по-разному. Смотрят по 5 минут эпизоды.
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Savardus
Ну опять риторика в стиле:

"Вы ничо не понимаити! Мы фсё так и хотели!"
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ygcn5c2ty9
Весна - все на дачу, вот и ошибок столько
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Eugene88
Да, весной и случаются обострения у таких людей. Рассказывают, что видят несуществующие явления
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Владимир Тищенко
Ответ Егор Добрый
Фан айди футбол не убивает,судьи у нас идеальные и вообще РПЛ МИР СКАЗКА!!!
Просто мечта, скандалов нет в нашем футболе 🤣🤣
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Куй Бышевец
Ваш Шафеев отвратительно отсудил в двух матчах с Крыльями, просто позор
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Дмитрий Тихонов
Каманцев? Кто это?
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Егор Добрый
Фан айди футбол не убивает,судьи у нас идеальные и вообще РПЛ МИР СКАЗКА!!!
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hulk&boloto
Ответ Гамарджоба Генацвале
А я не вижу прогресса. При наличии ВАР такие ошибки, одни и те же эпизоды трактуются совершенно по-разному. Смотрят по 5 минут эпизоды.
Вот самомнение надо так долго подтверждать? Ну что тянуть, если не знаешь, и не быстро соображаешь)
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Ответ Спартакус Москвакус
весной и осенью обострение у психически больных людей ,я думаю он про это
вещает откуда надо, говорит. всё стабильно, каждый год обследуется...
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ошибка при очевидном пенальти и его отмене, это ошибка или заказ?
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Neodim
Каманцев хорошо работает, но от этого не слишком много эффекта, пока в РПЛ продолжают работу такие судьи как Безбородов и Иванов.
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валя_стакан
Он с луны упал что ли
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Сергей Жарковский
Судейство стало без ошибок? Да это полный бред!
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Владимир Тищенко
Боже, мой какой прогресс наших судей получать каждый раз в свои карман ,Кроты насколько е.... уже такого беспредела судейского не было нигде 🤦🤦
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Homelender_666
Из этой новости я узнал, что Каманцев - глава судейского департамента.
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d.xoxlov
30-40 ошибок, когда можно с 10 камер смотреть в телевизоре – многовато как-то, нет?
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Честный контроль
Весна.Аллергия. Причем у тех арбитров которые судят ЦСКА, типа вчерашнего Левникова, она особо острая и по зрению бьет.
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Дмитрий9779
Абсолютная ложь,грубейших ошибок стало в разы больше.
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Abriel
ну матч Торпедо Спартак, там по мимо пенки ещё минимум жёлтую не доложили (2й пендель)
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