Ташуев об 1:1 с «Факелом»: «Не понял многих решений арбитра. Наверное, ошибался»

Сергей Ташуев оценил судейство в матче «Ахмата» с «Факелом» (1:1) в Мир РПЛ.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

«Мы хотели победить, поэтому так расстроились. В конце включили ресурсы, прибавили в скорости. Поле не позволяет играть в креативный футбол, нестандартными ходами, дриблингом. Больше борьбы. Соперник на этом играл — подборы, стандарты.

Пропустили со стандарта, ошиблись. Во втором тайме не понял многих решений арбитра, когда разворачивалась простая борьба в одну сторону. Наверное, ошибался. В конце вратарь соперника сыграл великолепно, выручил», – сказал главный тренер « ».