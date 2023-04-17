Ташуев об 1:1 с «Факелом»: «Не понял многих решений арбитра. Наверное, ошибался»

Теги премьер-лига Россия судьи Ахмат Сергей Ташуев Факел Роман Галимов Футбол

Сергей Ташуев оценил судейство в матче «Ахмата» с «Факелом» (1:1) в Мир РПЛ.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

«Мы хотели победить, поэтому так расстроились. В конце включили ресурсы, прибавили в скорости. Поле не позволяет играть в креативный футбол, нестандартными ходами, дриблингом. Больше борьбы. Соперник на этом играл — подборы, стандарты.

Пропустили со стандарта, ошиблись. Во втором тайме не понял многих решений арбитра, когда разворачивалась простая борьба в одну сторону. Наверное, ошибался. В конце вратарь соперника сыграл великолепно, выручил», – сказал главный тренер «Ахмата».

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1 комментарий

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Максим Максюша
Ответ Пако
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Глаза разуй, что ты несешь?)) в каком месте Ахмат был лучше? Отбиваясь весь второй тайм? Забили первым же ударом по воротам и потом один раз еще подошли к ним за весь матч
+4
-1
+3
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Пако
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