Агент Барбоза: «Кузяев может играть в любом чемпионате. Он топовый игрок»

Аагент Паулу Барбоза считает, что Далер Кузяев мог бы поиграть в европейском чемпионате.

«Если у Кузяева есть желание играть в Европе, то он может попробовать. Это топовый игрок, талантливый. Если в конце сезона он не продлит контакт, то у него есть шанс поиграть в Европе.

Возраст? 30 лет во многих чемпионатах считается нормальным возрастом. Он еще три-четыре года может играть без проблем. Далер в отличной форме.

Думаю, он может играть в любом чемпионате, учитывая его позицию. Хороший и талантливый футболист может играть везде. Вопрос только в желании», – сказал Барбоза.

Напомним, контракт 30-летнего хавбека с «Зенитом» действует до июня 2023 года.

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