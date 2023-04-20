Агент Барбоза: «Кузяев может играть в любом чемпионате. Он топовый игрок»

Теги Зенит премьер-лига Россия Паулу Барбоза Далер Кузяев агенты Футбол

Аагент Паулу Барбоза считает, что Далер Кузяев мог бы поиграть в европейском чемпионате.

«Если у Кузяева есть желание играть в Европе, то он может попробовать. Это топовый игрок, талантливый. Если в конце сезона он не продлит контакт, то у него есть шанс поиграть в Европе.

Возраст? 30 лет во многих чемпионатах считается нормальным возрастом. Он еще три-четыре года может играть без проблем. Далер в отличной форме.

Думаю, он может играть в любом чемпионате, учитывая его позицию. Хороший и талантливый футболист может играть везде. Вопрос только в желании», – сказал Барбоза.

Напомним, контракт 30-летнего хавбека с «Зенитом» действует до июня 2023 года.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ответ Амин Чич
Играть сможет, но в футбол нужно бегать!
глубокая мысль. не только лишь все способны осознать такое..
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Олегов
Ну че-то в последних матчах Кузя не так убедительно смотрелся. Аж на лавку присел. Если хочет уехать, надо подсобраться на остаток сезона.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
градус ненависти
Ответ Назар Игорь
Один из немногих работяг среди российских игроков. Звëзд с неба не хватает, но и провальные игры практически отсутствуют.
На уровне российских игроков он топ
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Один из немногих работяг среди российских игроков. Звëзд с неба не хватает, но и провальные игры практически отсутствуют.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mixet.spb
Проходили уже.
А после паузы без куража.
Опять просидит несколько месяцев мечтатель, либо в дно-клуб
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ага, помним мы эти жалкие попытки даже бесплатно пристроиться хоть где-то. И видим результат этих попыток.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
EdikBIG
Аланьяспор.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wRong
Ответ Eugene88
Он и его агент сами говорили, что ищут варианты в европе. А потом веинулись к варианту Зенита
И? Как ты в эту логическую цепочку завернул то, что он хотел играть бесплатно и где угодно?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ wRong
И? Как ты в эту логическую цепочку завернул то, что он хотел играть бесплатно и где угодно?
Где ты прочитал про бесплатную игру? Бесплатно = перейти свободным агентом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Big Nick
Ответ Eugene88
Ага, помним мы эти жалкие попытки даже бесплатно пристроиться хоть где-то. И видим результат этих попыток.
Именно из-за того, что бесплатно он не хотел играть и не взяли его никуда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.фигляр.
Ответ Роман Олегов
Ну че-то в последних матчах Кузя не так убедительно смотрелся. Аж на лавку присел. Если хочет уехать, надо подсобраться на остаток сезона.
да в норме он, на своём Уровне всегда(ну лет 5 точно уже) и в Европе был бы там же(он пахарь+не очень заметная личность) ...не надо ему Уже никуда, его максимум тут...потом Зенит проводит(моби)...иначе скитания и забвение, как так себе РФ игрока
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ Роман Олегов
Ну че-то в последних матчах Кузя не так убедительно смотрелся. Аж на лавку присел. Если хочет уехать, надо подсобраться на остаток сезона.
Может действительно мотивации нет, он и в прошлый раз долго не переподписывался вроде.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Критик плохой игроков
Он не играет он просто ходит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Савчук
Казахстан ждет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Полиенков
Не знал, что у этого Барбоза есть агент по имени Паулу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Незаменимых у нас нет,ну хочет человек в Европу,пусть едет,надо сказать спасибо и до свидания,надо уже сейчас думать кем его заменить,а не на флажке брать ноунейма какого-нибудь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Цитата не полная, там в оригинале наверное было «Кузяев может играть в любом чемпионате, а может и не может, я если честно вообще хз кто это»
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрэ
Как гриться время ########### историй, когда при всем желании никто не пригласит...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Так ты слона не продашь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
На Кипре точно может играть
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
А может и не играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий