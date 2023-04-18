«Дзюба – лидер в раздевалке и на поле. В «Зените» такого игрока нет. Нужен дядька, чтобы мог напихать, завести». Экс-президент клуба Туфрин о петербуржцах

Теги Локомотив Зенит Ростов Артем Дзюба Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Деян Ловрен Леонид Туфрин Далер Кузяев Андрей Мостовой Футбол

Бывший президент «Зенита» заявил, что у сине-бело-голубых нет лидера.

– Матч в Ростове-на-Дону, которые объявили дуэлью лидеров, средненький получился. У Карпина команда хорошо физически подготовлена. Она без легионеров играет, но и без какой-то идеи. Можно сказать, на энтузиазме.

Связка Уткин – Комличенко там работает, Глебов – неплохой игрок. Но «Спартак» и ЦСКА более интересную игру, на мой взгляд, показывают. Они будут бороться за призовые места. Но и ростовчане тоже. По матчу с «Зенитом» я не увидел, чем они были лучше. Про «Зенит» понятно: там мотивация у бразильцев не такая высокая.

– «Зенит» провел хороший матч с «Локомотивом». Казалось, будет продолжение.

– Я тоже этого ждал. Честно говоря, рассчитывал на победу в матче с «Ростовом», потому что она почти гарантировала бы титул. Но «Зенит» тяжело после Нового года играет. Видимо, два месяца, которые они провели на курортах, не заложили фундамент физической подготовки. Видно, как команда подсаживается.

Сергей Семак – прагматик, старается не рисковать. Есть ничья в гостях, и ладно. И потом лидеров у «Зенита» нет. Нужен дядька на поле, чтобы мог напихать, завести, как говорят футболисты.

Вратарь Кержаков – не из этой породы, легионеры не могут быть такими по определению, они языка не знают, Кузяеву это не дано, Мостовому тоже… Ну и кто?

– Ловрен раньше был таким?

– Ловрен был. И Дзюба, хотим мы этого или нет: лидер раздевалки, лидер на поле. В «Локомотиве» он это показывает. В «Зените» такого игрока нет, – сказал Леонид Туфрин.

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61 комментарий

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Artem Piatkov
Зенит без Дзюбы стал играть более технично, сбалансировано и разнообразно, никто не тянет одеяло на себя

Во времена ЛЧ если бы вместо него был более техничный нап, могли претендовать и на 1/4, а так постоянно 4 места в группе

И да, в очередной раз станут Чемпионами и без этого дядьки-напихайки )
+42
-11
+31
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Ебздрогыч
Дзюба может напихать в раздевалке, Азмун не даст соврать
+41
-24
+17
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AVKU
Что нужно, Туфрин рассказал. Но забыл сказать, зачем. Команда идет первой спокойно и уверенно. О проблемах в коллективе тоже не слышно. Зачем решать проблему, которой нет?
+21
-4
+17
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Igor Agnev
Какой пещерный уровень мышления. Мне кажется что команды, в которых будут принципы напихать-наорать и тогда они якобы заиграют хорошо - уровень футбола будет примитивным. Во всяком случае гораздо ниже, чем у тех команд, где все основано на профессиональном отношении и любви к футболу, а не к ору. Результат такого ора, чаще всего испорченные отношения в коллективе и желание нормальных игроков сменить коллектив орунов на нормальную команду профи. А затем многие удивляются почему наш футбол на низком уровне, ведь хорошо ж орут, есть дядьки на поле, которые хорошо пихают, а в отечественных командах не появляются местные Месси, Рональды, Холанды и т.п., странно, почему?
+17
-2
+15
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ТрактоПоктер
Ответ Ебздрогыч
Дзюба может напихать в раздевалке, Азмун не даст соврать
И особенно болельщикам Спартака эта тема покоя не даёт....)
+16
-7
+9
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mg-3
Да что же это такое??))) Везде и всем напихать им надо,любители швабр такие
+11
-4
+7
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Сергей Жарковский
У Зенита есть толковый тренер и команда ему верит, и говорит что такому составу нужен дядька способный напихать, отставной козы барабанщик.А что касается Дзюбы, пусть проявляет свои организаторские способности в Локо, без него Зенит выглядит ОК!
+8
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+5
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AIBOLIT66
за семь туров до пятого говорить о дядьке поздновато...их у нас за пять лет было много.
какой-то этап заканчивается, я думаю летом начнётся новая жизнь
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pelevin78
Вот пускай там и будет лидером, в Зените лидеров хватает, а в футбол - «грузи на Дзюбу, от него отскочит» пусть гудки играют
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МТБ
Зачем зениту пихающий дядька, когда они как шли первыми, так и идут?
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Любовь Мелехова
Ответ Overkiller
Легионеры такими быть не мог по определению, но Ловрен при этом был. Парадокс получается.
У бразильцев за старшего Малком, а у российских Кержаков, потому и никаких конфликтов нет, а если что и бывает в раздевалке, то решают спокойно, без методик Дзюбы.
+3
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Overkiller
Легионеры такими быть не мог по определению, но Ловрен при этом был. Парадокс получается.
+3
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Виталик Украинский
Ответ ТрактоПоктер
И особенно болельщикам Спартака эта тема покоя не даёт....)
Ревнуют же...
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Big Nick
Ответ Любовь Мелехова
У бразильцев за старшего Малком, а у российских Кержаков, потому и никаких конфликтов нет, а если что и бывает в раздевалке, то решают спокойно, без методик Дзюбы.
Думаю, что нет. Дуглас будет авторитенее. Не зря ему капитана дали.
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Arksos
Не знаю, кто такой Туфрин, откуда взялся, чем занимался, чего развыступался... Все эти оценки условны, потому что реальная оценка силы команд РПЛ возможна только в матчах ЛЧ-ЛЕ. А пока наш футбол ниже плинтуса, и на этом уровне тоже, конечно, своя борьба и интриги(:
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Peter Parker
Я матчи Зенита не смотрю. Но. Какой из Дзюбы дядька для того же Малкома, Барриоса или Сантоса? Да и для Вендела с Клаудиньо скорее всего тоже. Или для еще недавно бывшего в команде Ловрена. Ну а люди типа Бакаева или Кузяева, вообще вероятно, слишком себе на уме для любых авторитетов.
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wRong
Ответ Назар Игорь
Приходится согласиться, явного лидера сегодня нет. Такого как Данни, Миммо, Бано, Ловрен. Бано мог напихать любому, авторитет его был непререкаем.
Сантос, Барриос и Кержаков сегодня лидеры. Чем авторитет Сантоса пререкаем? Ничем. Да, не орёт ни на кого, но лидерство не про это. Ни Кришито, ни Данни тоже не были теми, кто орал. Они управляли игрой, подсказывали. Сегодня Сантос и Барриос делают то же самое
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Valentin Kompaneytsev
Про бразильцев отсутствие мотивации это надуманные проблемы. Просто Ростов сыграл довольно организованно.
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S100 Winner
Ответ Igor Agnev
Какой пещерный уровень мышления. Мне кажется что команды, в которых будут принципы напихать-наорать и тогда они якобы заиграют хорошо - уровень футбола будет примитивным. Во всяком случае гораздо ниже, чем у тех команд, где все основано на профессиональном отношении и любви к футболу, а не к ору. Результат такого ора, чаще всего испорченные отношения в коллективе и желание нормальных игроков сменить коллектив орунов на нормальную команду профи. А затем многие удивляются почему наш футбол на низком уровне, ведь хорошо ж орут, есть дядьки на поле, которые хорошо пихают, а в отечественных командах не появляются местные Месси, Рональды, Холанды и т.п., странно, почему?
Коммент в топ
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Михаил Савченко
Туфрин - бандит, который был президентом клуба где-то год в начале девяностых. Окончательно ушёл из клуба в начале двухтысячных. Кого, кроме близких родственников, должно волновать его мнение о чём бы то ни было - неясно.
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Грин Писец
"– Ловрен был. И Дзюба, хотим мы этого или нет хотим..."

Так хотим или не хотим корректора?))))
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pelevin78
Дзюба везде пытается доказать, что он на одном уровне с ГТ…если галактионов согласен такое терпеть, то это его проблемы, Богданыч был несогласен, а пихать кому то или не пихать в раздевалке - это прерогатива ГТ и только его…Азмуна теперь нет, так что пускай пихает в раздевалке у гудков кому угодно :)
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gleb_k
Ответ Владислав88
За тем, что проблемы предупреждать зранее надо. Если уйдут бразилы, и не уберут Семака, у Зенита 100% начнутся проблемы.
А если уйдут вообще все игроки, заберут стадион и базу - то проблема только усугубится. Поэтому срочно нужно лидера на поле..
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Мартинелли
Лидер раздевалки и душевой
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pelevin78
Ответ Антон Ивонов
Да нормальная выездная игра -- нормальной игра станет только тогда, когда в старте перестанут выходить по шесть-семь фавельщиков, и прекратится этот долбаный карнавал с завершением атак
Чем тебя не устраивают фавельщики ? На одних дивеевых с тюкавинами хочешь смотреть ? Ну так летом бразильцы уедут от кузьмичей на трибунах и отсутствия перспектив показать себя в еврокубках - так в полной мере и насладишься
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