«Дзюба – лидер в раздевалке и на поле. В «Зените» такого игрока нет. Нужен дядька, чтобы мог напихать, завести». Экс-президент клуба Туфрин о петербуржцах

Бывший президент «Зенита» заявил, что у сине-бело-голубых нет лидера.

– Матч в Ростове-на-Дону, которые объявили дуэлью лидеров, средненький получился. У Карпина команда хорошо физически подготовлена. Она без легионеров играет, но и без какой-то идеи. Можно сказать, на энтузиазме.

Связка Уткин – Комличенко там работает, Глебов – неплохой игрок. Но «Спартак» и ЦСКА более интересную игру, на мой взгляд, показывают. Они будут бороться за призовые места. Но и ростовчане тоже. По матчу с « » я не увидел, чем они были лучше. Про «Зенит» понятно: там мотивация у бразильцев не такая высокая.

– «Зенит» провел хороший матч с « ». Казалось, будет продолжение.

– Я тоже этого ждал. Честно говоря, рассчитывал на победу в матче с « », потому что она почти гарантировала бы титул. Но «Зенит» тяжело после Нового года играет. Видимо, два месяца, которые они провели на курортах, не заложили фундамент физической подготовки. Видно, как команда подсаживается.

– прагматик, старается не рисковать. Есть ничья в гостях, и ладно. И потом лидеров у «Зенита» нет. Нужен дядька на поле, чтобы мог напихать, завести, как говорят футболисты.

Вратарь Кержаков – не из этой породы, легионеры не могут быть такими по определению, они языка не знают, это не дано, Мостовому тоже… Ну и кто?

– Ловрен раньше был таким?

– Ловрен был. И Дзюба, хотим мы этого или нет: лидер раздевалки, лидер на поле. В «Локомотиве» он это показывает. В «Зените» такого игрока нет, – сказал Леонид Туфрин.