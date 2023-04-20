«Зенит» провел новые переговоры с Кузяевым о продлении контракта. Далер хочет в Европу

«Зенит» продолжает попытки продлить контракт с хавбеком Далером Кузяевым.

По информации Metaratings, руководство петербуржцев провело новый раунд переговоров с представителями 30-летнего игрока.

Однако россиянин по-прежнему заинтересован в переходе в европейский клуб. Представители Кузяева считают, что у полузащитника могут возникнуть интересные варианты в европейских чемпионатах.

Контракт Кузяева истекает этим летом. Статистику Далера, забившего 5 голов и отдавшего 3 результативные передачи в этом сезоне Мир РПЛ, можно найти здесь.

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