«Зенит» провел новые переговоры с Кузяевым о продлении контракта. Далер хочет в Европу
«Зенит» продолжает попытки продлить контракт с хавбеком Далером Кузяевым.
По информации Metaratings, руководство петербуржцев провело новый раунд переговоров с представителями 30-летнего игрока.
Однако россиянин по-прежнему заинтересован в переходе в европейский клуб. Представители Кузяева считают, что у полузащитника могут возникнуть интересные варианты в европейских чемпионатах.
Контракт Кузяева истекает этим летом. Статистику Далера, забившего 5 голов и отдавшего 3 результативные передачи в этом сезоне Мир РПЛ, можно найти здесь.
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Всем давно понятны «хочу в Европу» наших футболистов. Не в европу они хотят, а контракт по жирнее
"это не у нас" 🤦♂️
Кузе безусловно удачи, если уйдёт. Но как-то сомнения вызывает то, что сейчас из РПЛ в 30 лет он будет в Европе котироваться больше, чем 2 года назад, когда Зенит хоть в еврокубках светился и Кузю видели.
На дворе конец апреля, а у него варианты только могут возникнуть. Жаль пацана, он бы вполне мог заиграть в Европе с его усердием.