«Зенит» провел новые переговоры с Кузяевым о продлении контракта. Далер хочет в Европу

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Далер Кузяев Футбол

«Зенит» продолжает попытки продлить контракт с хавбеком Далером Кузяевым.

По информации Metaratings, руководство петербуржцев провело новый раунд переговоров с представителями 30-летнего игрока.

Однако россиянин по-прежнему заинтересован в переходе в европейский клуб. Представители Кузяева считают, что у полузащитника могут возникнуть интересные варианты в европейских чемпионатах.

Контракт Кузяева истекает этим летом. Статистику Далера, забившего 5 голов и отдавшего 3 результативные передачи в этом сезоне Мир РПЛ, можно найти здесь.

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85 комментариев

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Дядя ТУРА
кто нибудь объясните Далеру, что Европа загнивает
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Lindeman
Перед каждым продлением контракта, Далер уезжает в Европу
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Зелёный гопник
Судя по последним матчам Далера, не очень сильно он хочет в Европу…
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Евгений Семенченко
где-то я этот сериал уже видел )))
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Abriel
Хочет, пусть едет. Потеря конечно. Насильно мил не будешь.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Stasinho7
Он пару лет пытался же устроиться в Европе. В чём ситуация то улучшилась для него? Или он сам на уступки готов пойти, чтобы из страны уехать?
Раньше Зенит играл в ЛЧ, и смысла уезжать в условную Уэску не было, сейчас есть
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pit4er
Ответ Ковид 07.10.52
Это не у нас...где новый президент конституцию под себя меняет....там народ имеет право протестовать, если. что не нравится....
Это прикол? Эрдоган же изменил конституцию, установив президентскую республику и типа обнулив свои сроки. А сейчас бегает с новым проектом конституции, чтобы провернуть это снова. И политических чисток за последние 7 лет он провёл будь здоров
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Tigo_Volchara93
Баринов 2.0
Всем давно понятны «хочу в Европу» наших футболистов. Не в европу они хотят, а контракт по жирнее
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Любовь Мелехова
Ответ Zenith forever
" Представители Кузяева считают, что у полузащитника МОГУТ возникнуть интересные варианты в европейских чемпионатах." После такого как-то и обсуждать нечего. Представители похоже кроме как языком вообще ничего не делают, разве только с руководством Зенита торгуются.
Его агент-отец решил пойти по пройденному пути, выбивает контракт получше для сына, только вот Далер последнее время много косячил.
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Kasatka Edvard
Ответ Фёдор Кузнецов
Раньше Зенит играл в ЛЧ, и смысла уезжать в условную Уэску не было, сейчас есть
а что, уэска каждый год в лч?)
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Nogoi89
Помогите Далеру "хотеть в Европу", не продлевайте контракт, и в следующем сезоне Далер будет мстить Зениту в клубе из РПЛ.
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pit4er
Ответ Ковид 07.10.52
Ну там же нет такого клуба, который кормится с руки власти и при смене ее, будут другой клуб кормить...
Вроде Истанбул Башакшехир – личного клуба Эрдогана?)
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bad_bear
Ответ Ковид 07.10.52
Это не у нас...где новый президент конституцию под себя меняет....там народ имеет право протестовать, если. что не нравится....
ты хоть раз в Турции был и с местными разговаривал про это? за протесты и митинги антиправительственные у них по шапке может прилететь будь здоров 😬
"это не у нас" 🤦‍♂️
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Рашпель793
Далеру нужно не с Зенитом какие-то переговоры вести или не вести, а сказать своему окружению, что ему 30 лет и он может сам решить вопрос своего будущего. Один раз уже окружение ему устроило европейскую карьеру и пока похоже на то, что ситуация повторится.
Кузе безусловно удачи, если уйдёт. Но как-то сомнения вызывает то, что сейчас из РПЛ в 30 лет он будет в Европе котироваться больше, чем 2 года назад, когда Зенит хоть в еврокубках светился и Кузю видели.
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Вячеслав Александров
Ну раз хочет, то нужно пожелать удачи. Думаю Зенит дружелюбно примет его позицию. Для него поздновато уже конечно, но это его дело.
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Nikolas Shahov
Ну тут только Турция возможна, да и надо ли ? Скорее всего переподпишится с Зенитом....и ТОЧКА !
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Barvex
Если он хочет в Европу, почему переговоры с Зенитом? Значит, не хочет.
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Atolik
Кипр, к Саше
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pit4er
Быть как Оздоев основным в турецком середняке вполне может. Но я бы сначала выборов президента Турции подождал. Многое может произойти
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schwein
Ответ Barvex
Если он хочет в Европу, почему переговоры с Зенитом? Значит, не хочет.
Это у Зенита с Далером переговоры в первую очередь.
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Abriel
Ответ Фархад Эфендиев
Окружение молодцы, понимая что последний нормальный контракт,слухи пускают.Начали с Европы,скоро Спартак,Локо пойдёт.
Локо, как запасной вариант уверен смотрят (Дзюба вон пристроился)
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schwein
По ходу трансфером Далера опять занимается папа.
На дворе конец апреля, а у него варианты только могут возникнуть. Жаль пацана, он бы вполне мог заиграть в Европе с его усердием.
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Игорь Шляхтин
Пусть едет, если не хочет играть в Зените
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Abriel
Ответ vik444
Когда уже наконец свалит.
не свалит, паспорта ЕС нету, возраст 30. Апетит по ЗП высок. Не свалит. Максимум в Локо перейдёт.
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Игорь Ерофеенков
Я надеюсь, если он вдруг о5 будет ставить ультиматумы, что его обиатно не возьмут. Игрок он не плохой, но надо знать чего ты хочешь, а не ставить клуб в подвешенное положение.
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