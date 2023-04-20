Форвард «Ахмата» Конате про Рамадан: «Поститься несложно. Ты сближаешься с Господом, становишься чище, отметаешь все лишнее»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что для него значит Рамадан.

– Твое воспитание было религиозным?

– Отец много обращал внимания на этот аспект, и я ничего не забыл. Молюсь исправно, как и полагается.

В Грозном к этому внимание особенное. Во время месяца Рамадан пост соблюдаю не я один, но и люди вокруг, то есть одиноким себя не чувствую.

Вот когда играл в «Химках», посещать мечеть было сложно. Она была довольно далеко – на Проспекте мира. Было невозможно сходить туда, а потом попасть на тренировку. В « » другое дело: успеваю сначала в мечеть, а затем уже занятие с командой.

– Ты упомянул Рамадан. Пост совместим с футболом?

– Поститься несложно. Особенно для меня. В Африке мы умудрялись тренироваться во время Рамадана по два раза в день. Здесь всего одна тренировка в день, да и та недлинная, как правило.

Сложный момент – позднее время начала матча. Когда ты не ел целый день, солнце еще не зашло, а тебе играть, и поесть можно только после. Но ничего, нормально.

И сам пост очень меня обогащает. Я радуюсь его наступлению, а когда прохожу его, чувствую себя, с одной стороны, легче, с другой – сильнее. Все ведь вообще идет от головы, от ментального состояния.

Рамадан – это же не только отказ от пищи: бывает же, что и в обычный день не хочешь завтракать. А тут ты сближаешься с Господом, становишься чище, отметаешь все лишнее. Становишься спокойнее, – сказал 25-летний футболист.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол