Форвард «Ахмата» Конате про Рамадан: «Поститься несложно. Ты сближаешься с Господом, становишься чище, отметаешь все лишнее»

Теги Химки премьер-лига Россия Ахмат сборная Буркина-Фасо Мохамед Конате религия Футбол

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что для него значит Рамадан.

– Твое воспитание было религиозным?

– Отец много обращал внимания на этот аспект, и я ничего не забыл. Молюсь исправно, как и полагается.

В Грозном к этому внимание особенное. Во время месяца Рамадан пост соблюдаю не я один, но и люди вокруг, то есть одиноким себя не чувствую.

Вот когда играл в «Химках», посещать мечеть было сложно. Она была довольно далеко – на Проспекте мира. Было невозможно сходить туда, а потом попасть на тренировку. В «Ахмате» другое дело: успеваю сначала в мечеть, а затем уже занятие с командой.

– Ты упомянул Рамадан. Пост совместим с футболом?

– Поститься несложно. Особенно для меня. В Африке мы умудрялись тренироваться во время Рамадана по два раза в день. Здесь всего одна тренировка в день, да и та недлинная, как правило.

Сложный момент – позднее время начала матча. Когда ты не ел целый день, солнце еще не зашло, а тебе играть, и поесть можно только после. Но ничего, нормально.

И сам пост очень меня обогащает. Я радуюсь его наступлению, а когда прохожу его, чувствую себя, с одной стороны, легче, с другой – сильнее. Все ведь вообще идет от головы, от ментального состояния.

Рамадан – это же не только отказ от пищи: бывает же, что и в обычный день не хочешь завтракать. А тут ты сближаешься с Господом, становишься чище, отметаешь все лишнее. Становишься спокойнее, – сказал 25-летний футболист.

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41 комментарий

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ЕгориЙ
Спортс, мне вот интересно, а вы хоть одно интервью взяли у футболистов с вопросом про пост на Пасху? Или вопросы про иные религиозные праздники других конфессий, например буддизма.
+48
-7
+41
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Yakub25
Ответ Екн Лор
Еда с водой - лишнее? Они биологию в школе изучали?
Ты где это прочитал в статье?
+18
-4
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Только Крылья
Ответ Gravdaar Iyaad
Сам я не верующий, но рамадан (а именно голодание) снижает риск возникновения рака В исламских странах раком болеет в два раза реже, чем в среднем во всем остальном мире, особенно в Европе и США
может, просто в США и Европе диагностируют его лучше?
+14
-2
+12
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Pok_Toholo
Как урчание в желудке помогает сделать тебя ближе к богу
+14
-6
+8
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Mechel**
Ответ Gravdaar Iyaad
Сам я не верующий, но рамадан (а именно голодание) снижает риск возникновения рака В исламских странах раком болеет в два раза реже, чем в среднем во всем остальном мире, особенно в Европе и США
😀😀😀😀😀 бабки на лавочке сказали?))
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Вадим Слуцкий
Ну да. Аллаха что интересует больше всего? Что ест правоверный. Его желудок - вот главное для Аллаха. Совесть там или что ещё - это его не волнует.
+9
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Artem Piatkov
Ответ Gravdaar Iyaad
Я писал, что именно процесс голодания помогает, а не ритуалы и традиции, исполняемые во время Рамадана И да, питание тоже влияет на возникновение рака
Ну естественно
Но одно дело просто голодать, другое дело не пить воду... Как по твоему, нормально ли будут работать почки и как они будут выводить токсины из организма?
+11
-4
+7
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Artem Piatkov
Ответ Gravdaar Iyaad
Сам я не верующий, но рамадан (а именно голодание) снижает риск возникновения рака В исламских странах раком болеет в два раза реже, чем в среднем во всем остальном мире, особенно в Европе и США
Так это и не от Рамадана зависит
Если человек всю жизнь питается чем попало, то здоровье от этого итак пострадает
+10
-4
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SaH4r.
Ответ ЕгориЙ
Спортс, мне вот интересно, а вы хоть одно интервью взяли у футболистов с вопросом про пост на Пасху? Или вопросы про иные религиозные праздники других конфессий, например буддизма.
не мешай им делать трафик
+6
-1
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Borz BZ
Ответ MikhaL
На дворе 21 век, а часть людей до сих пор живет в каком-то средневековье. Это не претензия, это так.., констатация факта.
Тогда выйдите из средневековья! Что вам мешает?
+11
-7
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abdulkaderkeita
Ответ Gravdaar Iyaad
Сам я не верующий, но рамадан (а именно голодание) снижает риск возникновения рака В исламских странах раком болеет в два раза реже, чем в среднем во всем остальном мире, особенно в Европе и США
Так его во многих исламских странах просто не диагностируют.
+3
0
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max bogomazov
Началось эти религиозные комиксы
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Xm.md
Бывает
+2
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Расул Байрамкулов
Какую только чуть ше напишут люди, сами ничего не придерживающиеся, дабы доказать что они лучше чем "эти, с 5 в. до н.э.".
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Екн Лор
Еда с водой - лишнее? Они биологию в школе изучали?
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Uxío
Почему Кадырка не отметается?
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Valentin Kompaneytsev
Все обычаи для всех понятны. И нет препятствий для их соблюдения.
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Sobachkin
Ответ Gravdaar Iyaad
Сам я не верующий, но рамадан (а именно голодание) снижает риск возникновения рака В исламских странах раком болеет в два раза реже, чем в среднем во всем остальном мире, особенно в Европе и США
Это какие учёные установили?
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ariuntrius
Ответ Gravdaar Iyaad
Сам я не верующий, но рамадан (а именно голодание) снижает риск возникновения рака В исламских странах раком болеет в два раза реже, чем в среднем во всем остальном мире, особенно в Европе и США
Мб потому что медицина выявляет такие вещи раньше и люди живут дольше ? А не, чушь
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Jese Rodrigues
Ответ ЕгориЙ
Спортс, мне вот интересно, а вы хоть одно интервью взяли у футболистов с вопросом про пост на Пасху? Или вопросы про иные религиозные праздники других конфессий, например буддизма.
Ну в таком случае ты бы не оставил комментарий и не нагнал бы трафика.
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Салман Барахоев
я просто в шоке от 60-70% комментарий здесь ! не нравиться статья проходите мимо, не надо вставлять свои 5 копеек.
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Dexter Dallas
Ответ Gravdaar Iyaad
Сам я не верующий, но рамадан (а именно голодание) снижает риск возникновения рака В исламских странах раком болеет в два раза реже, чем в среднем во всем остальном мире, особенно в Европе и США
А как голодание снижает риск рака лёгких, костей, щитовидки, ликимию?
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Gravdaar Iyaad
Ответ Artem Piatkov
Ну естественно Но одно дело просто голодать, другое дело не пить воду... Как по твоему, нормально ли будут работать почки и как они будут выводить токсины из организма?
Вредное иногда бывает полезным
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Red-Green Amsterdam
чистая правда
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Dexter Dallas
Ответ Jese Rodrigues
Изучи что такое Рамадан, это не только отказ от еды.....
Какать нельзя?
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